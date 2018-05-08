早盘市场继续高歌猛进。原因，其实还是之前和大家说的几个问题。 最核心的一个是贸易谈判之后赢来的消息面的空白期。





今早的消息，据彭博报道，美国白宫表示，中国副总理刘鹤计划下周到访华盛顿，继续中美贸易谈判，与美国经贸官员继续进行经贸磋商。这算是贸易谈判落地的后续。很多朋友看了这则消息觉得解读空间不大，但是我们认为这事儿其实可以当利好解读。为啥？ 因为刘总去美国前，特朗普大概率不会出什么新妖，这意味着市场将迎来一个大约一周半左右的窗口期。





过去一个月，市场资金面其实很大程度上是担忧特朗普“想一出是一出”的政策不确定性，因此这个难得的窗口期之下，很可能将成为一些被担忧情绪压制的品种爆发反扑的机会。





第二个核心因素，则是MSCI倒计时。 目前市场其实不仅仅是A股入摩，而且是难得的低估值。上证指数估值已经在两个月的调整后，回归13.8倍水平。这意味着市场已经进入之前2016年熔断后的2638低点估值状态。此前很多朋友说对比2638，目前市场估值虽然相似，但是获利盘仍然过于丰厚。我觉得这个说法也有待商榷。





比较典型的比如券商——已经回归15年9月以及16年2月的板块低谷位置。在比如保险——板块指数已经在中期下降通道下轨盘旋太久，MACD水下反复纠缠说明技术上面做空的需求已经基本上被消化了，没什么太多的空间。其实包括这些品种，包括消费股，面临的处境基本上一致。





所以大家看，贸易战休战期给了市场一个反弹窗口。而MSCI的倒计时则给了市场一个反弹的理由。





从盘面上看，最近两天，热点股基本上也是围绕着MSCI的品种在炒作，昨天的白酒、今天的家电、医药。 不过有意思的事最近涨的最好的是卖速效救心丸的中新药业......可能很多朋友也被近期大起大落的市场模式搞得有点吃不消吧。不过总算雨过天晴，后面的行情会好看起来。





总 的来说，市场两天反弹力度不错。昨天和大家说，量能有点不足。今天市场开始缓慢进行补量。好消息是， 早盘市场非常强势的收复了3152点压力位，下一个压力我们看3200。



