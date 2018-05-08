【题材】





1、军工科研院所转制工作正式实施 军民融合进入加速阶段





日前，国防科工局、财政部、国资委、科技部等8部门联合印发《关于中国兵器装备集团自动化研究所转制为企业实施方案的批复》。批复原则同意兵器装备自动化研究所转制为企业。中国兵器装备集团自动化研究所是本次军工科研院所分类改革中批复的第一家转制为企业的单位，标志生产经营类军工科研院所转制工作开始迈入实施阶段。





兵器装备集团旗下上市公司包括西仪股份(002265)、湖南天雁(600698)等。









2、动力煤价格持续反弹 行业盈利能力望改善





近日国内动力煤市场价格持续走高，截至5月4日，秦皇岛Q5500动力煤价格报收于597元/吨，较上周反弹8元/吨，连续3周反弹25元/吨。期货价格方面，5月7日动力煤主力盘中最高报价616.8元/吨，单日涨幅接近3%,4月中旬低点至今涨幅达到12%。库存情况方面，中煤资源网监测的样本煤矿库存252.6万吨，环比降26.5万吨，是连涨三期之后的首次下跌。





可关注西山煤电(000983)、中煤能源(601898)等动力煤公司。









3、国产高端电子树脂研制成功 打破外国垄断





据媒体报道，圣泉成功研制制芯新材料“光刻胶用线性酚醛树脂”，历时26年。这种电子树脂的国产化成功，已经让数十家光刻胶企业(芯片上游企业)慕名而来，采购这种“制芯”用的高端材料。





晶瑞股份(300655)旗下苏州瑞红是国内最早实现i线光刻胶量产的企业；强力新材(300429)产品包括PCB光刻胶树脂、半导体光刻胶光引发剂等。飞凯材料(300398)投资建设9000t/a合成新材料项目，布局PCB上游电子级酚醛树脂；上海新阳(300236)在国家集成电路产业投资基金参与下开始12吋单晶硅片的国产化。









4、2018谷歌I/O开发者大会即将召开 车载Androi dAuto将是重点





今年的谷歌I/O开发者大会将在明日(5月8日)拉开帷幕。根据曝光的日程议题来看，谷歌车载系统Android Auto将是本次大会的重点，谷歌会对其进行各种改造和调整，比如UI界面、应用数量等等。





上市公司中，路畅科技(002813)已经研发了Android车载娱乐信息系统(IVI)新一代软件平台；德赛西威(002920)目前公司正在研发车载Linux+Android双操作系统(Hypervisor)；华阳集团(002906)基于Carlife、Android Auto车机产品已量产。









5、先进制造业大会周二召开智能制造迎风口





据媒体报道，2018(第六届)先进制造业大会将于2018年5月8-9日在上海召开，大会将围绕“智造未来·创新服务”的主题，秉承国际性、专业性、先进性、高端性的特点，就先进制造业的最新发展方向、技术趋势、重要案例、合作机遇等展开深入探讨和广泛交流。





朗科智能(300543)旗下独资拥有两大智能制造产业园，主要从事智能控制、智能电源及新能源等产品研发、生产、销售及服务。巨轮智能(002031)全面布局工业4.0装备领域，已开发多个型号机器人(300024)成型产品。









6、超导企业将亮相自主品牌盛会、行业发展前景佳





首届"中国品牌日"系列活动将于本月10日至12日举行。上证报获悉，届时举行的首届中国自主品牌博览会上，备受关注的上海科创板块将集中展示突破性原创成果与颠覆性技术变革的研发品牌，上海超导科技股份有限公司将作为代表性企业亮相。





永鼎股份(600105)近年来持续深化、优化第二代高温超导带材的核心工艺；宝胜股份(600973)涉及超导系统开发与应用；西部材料(002149)正在加大超导用均质铌管材的研制投





【要闻】

1、媒体：中国监管机构正在起草金融控股公司管理细则，要求金融控股公司必须获得央行颁发的牌照。

2、深圳国资委组建混改专项工作组 推动全部商业类企业混改。

3、发改委：合理确定高铁车站选址和规模，促进站城一体融合发展。

4、4月外汇储备 3.125万亿美元，环比减少179.68亿美元。

5、媒体：银行理财细则草稿已完成，本月落地可期。

6、国防科工局等批复批复兵器装备自动化研究所转制为企业。

7、上海经信委：正加快制定集成电路、民用航空产业发展行动计划。

8、自然资源部放开煤炭划定矿区范围审批，推进煤炭供给侧改革。

9、环境部住建部启动黑臭水体整治专项行动，首批督查组抵达现场。

10、茅台集团换帅，李保芳接棒成为新任董事长。

11、美股三大指数收涨，纳指收涨0.77%；COMEX 6月黄金期货收跌不到0.1%；WTI 6月原油期货收涨1.45%。

【公告：复牌】

启迪古汉(000590)、启迪桑德(000826)：公司实控人可能发生变更 股票复牌

中环股份(002129).html">中环股份(002129) ：资产重组事项获证金无条件通过 股票复牌

【公告】

宏润建设(002062) ：中标2.9亿工程建设项目

龙元建设(600491)：预中标约3亿元PPP项目

新纶科技(002341)：子公司签5亿日常经营重大合同

双杰电气(300444)：公司及子公司中标1.74亿元采购项目

奥马电器(002668)：西藏金梅花拟将5.9%股份转让给天安人寿

神雾环保(300156)：3.5亿元增资款项将在七个工作日内陆续到位

*ST狮头：逾15%股份溢价转让 上海远涪拟继续增持

*ST万里：5月9日起撤销股票退市风险警示

*ST弘高：申请撤销退市风险警示

金地集团(600383)：4月份实现签约金额105.1亿元，同比上升20%

*ST建峰：深交所受理公司股票恢复上市申请

东方日升(300118)：拟不低于26亿元收购必康股份(002411)所持九九久科技100%股份

赣能股份(000899)：监事会主席李忠清坠楼身亡 有关部门已介入调查

南京化纤(600889)：全资子公司司临时停产

千山药机(300216)：公司董事钟波所持23万股遭遇平仓

闰土股份(002440)：三家子公司临时停产排查污染问题

融钰集团(002622)：大股东汇垠日丰持有的公司股票已突破平仓线 股票停牌

奥瑞德(600666)：控股股东部分质押股份已触及平仓线

紫光国芯(002049) ：明日起起更名为“紫光国微”

盛屯矿业(600711)：在刚果(金)投资设立公司，增加钴资源储备

【增减持】

华平股份(300074)：控股股东增持获得可支配20%股份表决权 拟继续增持

依顿电子(603328)：控股股东计划减持不超过6%股份

国金证券(600109)：清华控股计划减持不超过2.65%股份

新开普(300248)：实际控制人计划减持2%股份

【解禁股】