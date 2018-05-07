上周和大家讲，贸易谈判是压制住市场的最后一枚筹码，而一旦谈判落地，不管谈成什么样子，都会带来情绪上面的宣泄。应该说，周一市场的走势，恐怕强于很多人的预期，上周贸易谈判没结果，很多人忧心忡忡。 我们当时和大家说，3000点就是政策底，不需要担心 ，特别是在没谈出结果的情况下，大A更有稳住场子保住面子的政治任务。而上周末谈判结果公布出来，又有很多人担心的不行，甚至看到有网友P出了特朗普看多A股至6000点的言论。





其实中国市场的走势，又何必非要看美国总统的推特，市场有其自身的运行规律，不少人盯着特朗普的推特，夜不成寐。这么炒股未免太奇怪了。





对于市场，我们的判断不看这些奇奇怪怪的东西。只给大家分析最核心的问题。上周我们表达过一个观点—— 一旦贸易谈判落地，不管结果如何，市场都有需求带动指数快速脱离3000点政策底的支撑区间。周一市场的快速爆发，其实正应了这一判断。





从目前的技术上面看，沪指和创业板反弹力度较强。但美中不足是 成交量跟进有限，这一点大家不用过多担忧，因为反弹初期量能的复苏一定是缓慢的 。不过目前看沪指面临的两个压力区间，3152和3200，后面对于压力区间的收复，一定要有成交量配合的。





创业板的问题我们给大家讲过，只要沪指能够稳住场面搭好台，创业板一定有能力把戏长唱好。日线层面创业板指数终于完成了MACD的水下金叉，技术上的调整需求释放完毕。同时经历了过去两个月的震荡消化，创业板对于年线的支撑应该是比较牢靠了。





主线方面目前比较清晰。一条是MSCI，一条仍然是高端制造（中国制造2025）





对于MSCI来说，大家比较熟悉，下个月市场即将纳入指数，所剩时间不多了。而对应的白马股调整周期不短。所以这个位置的启动主要是绩优股开始得到市场关注。比如今天涨的白酒、煤炭、化工等，都是典型的绩优、低估值板块，这些主要是机构在做。这里面今天午盘我们讲了酿酒板块。三个板块信号是值得关注的：放量、重新站稳60日线、MACD水下上穿0线。

这几重信号我们认为还是比较有代表性，大家不妨关注这一类品种——低估绩优白马。在msci落地前可能会有一波持续行情。今天只是开胃菜。





另一条主线方面，我们在上周的贸易谈判中已经给大家反复讲过—— 不管谈判结果如何，我们对于稀缺科技龙头的大牛市的判断是不改的。更何况我国的表态是核心利益不容谈判。这意味着不管未来贸易战格局如何，发展自主可控的核心技术都将是大趋势。 今天早盘典型的是名字带“智能”两个字的，涨停了6只！这个逻辑的真龙头应该是永和智控，先知先觉的资金已经把它打造成了龙头！而芯片方面，华锋股份芯片+填全的大龙头继续涨停。另外一只沙河股份三连板，看着是地产，事实上市场认可的是其大股东深业沙河参股的厚安基金在ARM中国的合资公司控股51%。不折不扣的芯片半导体概念股。所以市场对于稀缺科技龙头的认可并没有降温。





这是今天反弹中，最高兴看到的情况。因为过去的两个月震荡中，市场每每走出的都是比较典型的二八轮动，而 能够走出明确两条主线（还有很强的挖潜深度）并且兼顾权重白马，与科技成长。这是近一个季度以来第一次。用事实说明了市场人气在快速提升。



