随着周五贸易谈判的尘埃落地，市场终于松了一口气。周五隔夜美股大幅拉升，早盘A股大幅反弹，看来双方都还是比较“鸡贼”，美国媒体必然是关注到“部分问题达成共识”，理解为贸易谈判的胜利。而我们则重点关注的是“核心利益不容交易”，为谈判的高姿态点赞。





无论如何，早就和大家说过，指望一蹴而就的解决所有问题不现实。所以贸易谈判的结果并没有太超出市场预期，尘埃落地之后，一直被抑制的情绪开始爆发宣泄。





从早盘来看，反弹还算是比较健康，但是需要指出的是，量能放大并不明显，换句话说 ，周一反弹，还没有太多的增量资金关注。所以后续反弹高度，取决于增量资金的配合。短线第一压力，应该是前期平台中枢的3152点附近。





反弹启动，我们建议大家关注两条主线。





其一是权重。 上周给大家讲过，3000点政策底目前市场是存在共识的。之所以政策底迟迟不起，在于消息面的压制。而随着谈判落地，消息面压力减轻，政策底开始发酵。早盘快速的拉升，也是存量资金意在快速带动指数脱离危险区。这里面大家还要注意到6月MSCI开闸的预期，所以权重方面从两个角度展开。 超级权重可以重点看金融。 这里面券商、保险等板块技术上面已经在关键支撑位盘整至少两周，随着消息面压力减轻，开始呈现拉升动作。





而 MSCI进场预期下，今天已经启动的则是白酒。 白酒的技术图形大家近期可以着重一看。





首先是重新站稳60日线，这是白酒股16年10月展开独立行情以来最看重的趋势支撑，今年2月份跌破后，三次尝试反抽失败，现如今终于站上，如果能够站稳，比较值得期待了。





其次是量能，目前是半日成交，已经与上周的日平均量相同，这个启动伴随放量是肯定的了。资金比较认可？





最后是macd，水下长时间纠缠，说明技术上面调整空间不足，而今天的放量拉升，看到MACD红柱开始加速放大，有可能上穿水面。技术上面很配合。





随着6月份明晟指数入局的临近，这些外资关注品种可能会有表现。





其二是题材，看上去今天芯片半导体动作不出众，但是大家要看资金其实在个股层面并没有休息。 传统的地产股沙河股份三连板。非常坚决。但是实际上炒作的却并非地产，而是ARM合资公司的预期。这同样是芯片领域的重要关注点。市场在这个位置发力。说明这些不容交易的核心利益，中期的政策方向，是得到了资金一致看好的。



