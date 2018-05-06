平地一声雷，炸翻“三家”上市公司

近期很多“中小盘”个股开始从底部放量攀升，时常还出现久违的“涨停”。有许多投资者开始跃跃欲试把大部分仓位全部追逐“中小创”，但就在本周末平地一声雷，炸翻“三家”上市公司。

作为浙江地区旗下拥有两家A股公司盾安环境(002011)和江南化工(002226)，同时持有新三板公司华益精机（833125）的大型民企，盾安集团缘何突现大规模的债务黑洞？盾安集团称，其出现的流动性困难源于“去年下半年以来，防风险去杠杆，市场资金迅速抽紧，致使类似盾安集团较大规模利用债券融资的企业出现了发行难、融资成本不断提高等问题，企业消耗了大量自有资金”。450亿的巨额债务“黑洞”和多层“隐性”担保，未来只靠企业自身力量解决问题显然难有回天之力了。但旗下上市公司能否“在劫难逃”呢？

5 月4日中午，盾安环境与江南化工纷纷针对深圳证券交易所关注函发布回复公告，《号外财经》对相关公告做了深入阅读，发现盾安环境和江南化工均存在与盾安控股提供连带责任关联互保的情形。 查询两家上市公司2017年年报可知，盾安环境为盾安集团实际担保4.6亿元，而江南化工为盾安集团实际担保2亿元。显然这家公司已中“大招”，尤其是“江南化工”更是走出了“坑爹”的形态，我们一下它停盘前的K线图。

1) 底部形态构筑完成缓慢爬坡向上，临界点突然放量拉升涨停，连续三板，当时弱市风头无限，备受市场关注。

2) 缩量回调正是介入好时机，很多投资者梦想等着第二波的上冲。

3) “死亡停盘令”让套住的股民更是平地一声雷，从酣梦中惊醒，“欲哭无泪”

面对如此凶险的“个股”大家肯定担心我手中的股票会不会是下一个躺着中枪的“倒霉蛋”，下面我们建议大家从四个方面把脉自己手中个股。

1）该股“集团”层面是不是长期靠发债或借款度日，债台高耸（一般会有公开资料可查询）

2）上市公司的对外“担保”业务金额是否巨大？担保期限是否过长？同属一个集团相互担保情况是否存在（曾经的“神雾系”可参照）

3）上市公司股东中是否存在“信托专向产品”的身影，杠杆的崩盘有时只在瞬间。

4）“商誉减值”相关个股最好敬而远之，当然这里也要仔细区分，曾经靠并表“伪增长”的公司也格外小心。