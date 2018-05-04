市场在压抑中度过一天，整体上看， 沪指延续2018年1月以来的收敛三角形态势，量能也继续萎缩至1400亿水平，整体上都是在观望中美贸易谈判的进展。 昨夜美股和港股的高波动也如此。





目前市场有各种各样的消息传出，不辨真伪，我们还是等待官方的说法。





一份华尔街日报的消息称，美国贸易代表团在谈判中要求中国立即降低贸易不平衡程度。相关文件显示，美方要求中国在2020年前将中美贸易顺差缩窄2,000亿美元；停止对中国制造2025计划中涉及的行业进行补贴；要求中国不要针对美国农民和农产品，不要就美国对来自中国的投资加以限制进行报复，并在7月1日前就外国投资发布负面清单。文件还显示，美国要求中国将所有商品关税降至不高于美国的水平。若中国不能满足上述要求，将采取进一步关税惩罚措施。





如果真的如此，也没啥谈了，漫天要价缺乏基本的尊重，中国人做买卖，如果碰见这种要价的方法，是要打人的。 特朗普是商人出身。如果不懂这个道理，也就没有必要高规格急速的来华进行谈判。从这个角度上讲，这个消息不真。





我们之前大概给大家分析过， 如果中美真的达成共识，首先受到影响的一定是惩罚性关税针对的农业板块，这块是要“撤军的”。而芯片这种品种，因为是国家命脉所在，之前多个重要会议和讲话上反复强调，国策不可能轻易改变， 所以反而一定会有中期利好，大家不用过度的担忧。





无论如何，市场目前所有的目光都在聚焦贸易谈判。尾盘两点半左右有过一波明显的放量跳水，应该是一批扛不住心理压力的资金选择离场，毕竟如果周五不妨消息，周六日消息见光的不确定性会增大。





抛开谈判不谈，今天的盘中还是有一些亮点存在，比如高送转品种。但是华锋股份尾盘炸板，恐怕也是担心不确定性和关小黑屋的预期。反而是永和智控不确定是否为欢乐海岸参与最后时刻又顶板回封。总的来说，近期市场还是不太适合追高操作，最疯狂的游资在刀尖舔血。





而指数层面， 目前3060~3000成为本周乃至于近期最重要的支撑区间。这个区间不能轻易跌破。 如果周末谈判消息落地，能够得出最次中性的结论，对于下周市场而言，都会是一个资金活性的拐点信号。毕竟大家也要注意到，比如券商板块，整体指数已经回归2015年9月股灾后，以及2016年2月熔断后的水平。而保险板块也在下降通道下沿反复确认。大权重目前看下跌空间再一次被收窄。





如果周末消息面能够避免极寒天气。那么这些品种下周可能会加速将市场带离危险区。





但是无论如何，这一切判断的基础，是贸易谈判的尘埃落地。我在中午的文章中说了。 这就好比塞缪尔·贝克特的《等待戈多》。 在剧本里，一直不露面的戈多，若有若无，说来不来，他似乎能救人脱离苦海，却又像个作威作福的老爷，狄戈二人根本没有见过他，却又把全部的希望寄托在他身上，要向他祈祷，向他提出源源不断的乞求，似乎只要他一来，痛苦无聊的生活马上就会光芒四射，所有的难题都将迎刃而解。



