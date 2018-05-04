早盘行情堪称鸡肋。其实可以看到，目前主要的中美市场都受到贸易战影响。





昨夜美股权重指数道琼斯，暴跌400点之后尾盘收红。而国内方面，香港恒生指数暴跌2%最终收在-1.4%。 整体市场对于贸易谈判的不确定性产生了很大的担忧情绪，这同样是导致早盘A股表现平平的核心问题。





这里面最典型的是临近午盘黄金+农业的上涨。目前贸易谈判的消息封锁还是比较严。这里面不乏有游资浑水摸鱼的情况，几家领涨的标的也都是冲高之后反复震荡，说明市场观望情绪同样浓厚，投资者对于这种浑水摸鱼的品种，一定要特别小心， 不排除有资金提前买入之后，借助消息面不确定性，通过少量资金激起市场关注后，借势拉高出货。





所有的消息面的因素，最快今天晚间，最迟周末我们也会见分晓，大家多一些耐心。





板块方面，昨天领跑的大权重几天砸盘。但是沪指层面表现仍然非常淡定，早盘基本上波澜不惊成交量继续萎缩。我们认为市场目前已经处于平衡状态，愿意离场的资金已经出走观望，而存量资金或卧倒不动，或埋伏等风来都已经选择好位置， 在消息面没有明确前，不太可能出现大规模的调仓，所以对于操作上，还是要先等待明确的消息见光才行。





比较确定的是，在贸易反制方面，农业目前这种纯粹的互相伤害的品种，反而存在不确定性，如果中国做出让步，首先一定是这些品种的关税层面上的减轻。 而真正在芯片这种核心问题上，因为过去的几次重要会议都在提，属于国策，不会轻易地向恶势力低头。 所以谈判空间有限。这些品种是中期一定会有政策提振的。





至于贸易战的跟踪来看。如果不出意外，特朗普的商人本性会将贸易战作为一张常驻的手牌在执政期间反复使用。所以谈判首先解决的应该是这一点。而能否一次解决所有问题，我们还是抱着观望态度。毕竟目前中国觉得最核心的比如中兴事件，人家根本不在301调查和1000亿关税的名单中。美国没有把这个拿出来谈的意思。所以后面可想而知，还是要反复拉锯的。





当然，这只是我们粗浅的猜测而已，真正的消息，我们还是要等待官方口径。





所以这就像《等待戈多》 ，戈多究竟是谁，会不会来，会以什么形态出现，谁也不知道。在剧本里戈多这个缺席的角色，就像漩涡的空心，有强大的吸引力。所有的人物和行为都伴随着它产生。而眼下的资本市场也如此。谈判的最终结局是什么都没有公布，甚至什么时候公布都还有不确定性，但是资金在盘面上却开始导演一幕幕剧情。





在剧本里，一直不露面的戈多，若有若无，说来不来，他似乎能救人脱离苦海，却又像个作威作福的老爷，狄戈二人根本没有见过他，却又把全部的希望寄托在他身上，要向他祈祷，向他提出源源不断的乞求，似乎只要他一来，痛苦无聊的生活马上就会光芒四射，所有的难题都将迎刃而解。





眼下的市场又何尝不是如此。我们能做的，是充满信心，然后耐心等待。



