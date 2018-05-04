【题材】





1、东北两省扩大大豆种植面积、为当前农业“首要政治任务”





据报道，黑龙江省农业委员会日前召开专题会议，向省内各市下达了2018年全省扩种大豆及新增耕地轮作试点任务表。吉林省也于日前召开了全省调整种植业结构扩大大豆种植面积工作视频会议并下发《关于下达2018年全省大豆种植面积任务的通知》。





北大荒(600598)位于黑龙江，是我国目前规模最大、现代化水平最高的种植业上市公司。公司表示，现有大豆种植面积100万亩；农发种业(600313)主营农作物种子的生产和销售。





2、供需紧张 三氯甲烷价格持续大涨





据生意社数据显示，4月份以来，三氯甲烷报价持续大涨，5月2日，三氯甲烷参考价为3222元/吨，与4月1日的2362元/吨相比，上涨了36.4%，与2月2日的2154元相比，上涨了49.58%，较去年同期上涨逾50%。





A股中，巨化股份(600160)有45万吨甲烷氯化物产能，为世界龙头；鲁西化工(000830)三氯甲烷产能22万吨。









3、航运板块持续复苏 运价有望进一步提升





4月以来，航运需求逐渐好转，各主要指标出现明显反弹。5月2日波罗的海干散货指数(BDI)报1346点，较上一日上涨1.43%，4月初低点至今涨幅已超过40%。波罗的海海岬型船运价指数(BCI)5月2日报2197点，较上一日上涨2.86%，4月初至今涨幅已超过160%。此外，BSI、SCFI等航运指数也有一定程度涨幅。





可关注中远海控(601919)、中远海发(601866)等相关航运个股。





4、铝电解电容器提价、被动元器件景气度向好





据国际电子商情网报道，近日国内铝电解电容器龙头提价8%,被动元器件行业景气度持续向好。在供给方低端产能收缩、下游需求提升等因素推动下，近一年来MLCC、电阻等被动元器件产品已出现多次提价，行业盈利水平明显改善。主营MLCC电容产品的风华高科(000636)，上半年净利预计增长151%-187%，第二季度净利环比增幅明显。





公司方面，顺络电子(002138)为国内电感产品龙头，三环集团(300408)拥有MLCC部分产能。





5、龙头房企销量同比大增、短期内热度有望延续





房地产研究机构克而瑞统计显示，截至4月末，TOP100房企整体销售规模达到2.65万亿元，同比增长28.5%。共有五家房企销售额突破千亿，融创、恒大、保利、碧桂园、万科的同比增速分别为79.4%、47%、40.3%、26.1%、3.4%。





可关注保利地产(600048)、新城控股(601155)、招商蛇口(001979)





6、腾讯领投机器人(300024)独角兽优必选、刷新AI单轮融资记录





今日(5月3日)，机器人(300024)独角兽优必选(UBTECH)宣布完成8.2亿美元C轮融资，估值 50 亿美元。这个融资数额刷新了全球 AI 领域的单轮融资记录。根据优必选公开的融资信息显示，本轮融资由腾讯领投，工商银行(601398)、海尔、民生银行(600016)等跟投。腾讯的投资金额约为1.2亿美元。





科大讯飞(002230)是优必选的初始投资股东，目前持有其0.89%的股权；华金资本(000532)原先持股优必选0.5%，实现了2,298.16万元退出收益之后，目前仍持有0.3083%的股权。





7、寒武纪发布新款智能芯片、携合作伙伴展示应用方案





3曰下午，智能芯片设计公司寒武纪举办产品发布会，正式发布新一代终端IP产品，采用7nm工艺的终端芯片Cambricon lM、首款云端智能芯片MLU100以及搭载了MLU100的云端智能处理计算卡。寒武纪1M是全球第一款支持本地机器学习训练的智能处理器产品，可为视觉、语音、自然语言处理等任务提供高效计算平台，同时可以应用于智能手机、智能音箱、摄像头、自动驾驶等不同领域。





在发布会上，合作伙伴中科曙光(603019)推出了基于Cambricon MLU100的服务器产品系列PHANERON。科大讯飞(002230)在发布会上披露了与寒武纪的深度合作研发项目。





8、单日暴涨近1000%、纳斯达克裸眼3D技术公司股价一飞冲天





美股纳斯达克上市公司综合媒体科技(IMTE.Nasdaq)股价周三大涨近1000%。盘中一度飙涨1963%，达到41.26美元的高点。由于股价波动剧烈，盘中多次暂停交易。收盘最终暴涨997.5%，股价收报21.95美元，而前一交易日收盘价仅为2美元。成交量也从周二的471股飙升至220万股，市值推高至5800万美元。目前该公司主要提供新一代裸眼3D技术，涉及从硬件到运营的整个3D产业链。





利亚德(300296)裸眼3D电视已经可以量产；康得新(002450)拥有上千项目裸眼3D专利技术,是全球唯一整套3D技术专利持有者。





9、高通车联网首度跨车商演示、最早明年将量产





据媒体报道，高通日前与5G汽车联盟、奥迪、福特携手实现全球首次跨不同汽车制造商车型的蜂窝车联网(C-V2X)直接通信技术演示，预计该技术最早明年实现在汽车中的置产。据介绍，此次演示利用基于全球统一的5.9GHz智能交通系统频谱的C-V2X实时直接通信，可避免车辆碰撞、改善道路安全,且无需依赖任何移动运营商网络。





车联网主要投资方向包括车载终端、平台运营商、高精度地图，相关公司有索菱股份(002766) 、千方科技(002373)、四维图新(002405)等。





10、特斯拉中国电池工厂即将公布 相关公司有望受益





据媒体报道，特斯拉CEO马斯克称中国电池厂相关公告将很快发布。今年四季度前会公布第二座超级电池工厂在中国的具体地址，未来超级电池工厂也会兼顾造车。





先导智能(300450)为特斯拉提供动力锂电池设备。长园集团(600525)是湿法隔膜和锂电池电解液添加剂龙头，有望受益特斯拉国产化。





【要闻】

1、央行：人民币合格投资者开展境外投资的，不得将人民币资金汇出境外购汇。

2、小米今日在港交所披露招股说明书，港交所知情人士回应称小米最快6月上市。

3、外交部长王毅会见金：中方支持朝方战略重心转向经济建设。

4、财政部：个税改革方案已上报国务院。

5、传工信部电子信息司司长刁石京入职紫光集团，将主抓芯片业务。

6、两部委下达2018年第一批稀土开采、生产总量控制计划。

7、今日上会的三家武汉企业全部过会。

8、发改委主任：高质量、高标准全力推进雄安新区规划建设各项工作。

9、上周新增投资者数25.82万，环比减少2.1%。

10、深交所、上交所联合收购孟加拉国达卡证券交易所25%股份。

11、美股涨跌不一，纳指收跌0.18%；COMEX 6月黄金期货收涨0.5%；WTI 6月原油期货收涨0.74%。

【公告：复牌】

宜安科技(300328)：株洲国投受让公司控股权 股票复牌

蓝黛传动(002765)：终止筹划重大资产重组，股票复牌

奥瑞德(600666) ：控股股东持股被司法冻结及终止资产重组 股票复牌

科陆电子(002121)：股票复牌 复牌后继续推进收购腾远钴业事项

隆盛科技(300680)：重组获有条件通过 股票复牌

【公告】

高能环境(603588)：中标1亿土壤治理项目

宝新能源(000690)：转让百合网13.37%股权

浙江交科(002061)：子公司中标14.47亿PPP项目

中环环保(300692)：中标1.29亿元项目

人福医药(600079)：天风证券IPO过会 公司持股13.4%

福田汽车(600166)：收到3.8亿新能源汽车推广补贴

东南网架(002135)：雄安子公司取得营业执照

惠博普(002554)：与洲际油气(600759)、安东石油合作开发伊拉克油气田

航锦科技(000818)：控股股东引入战投，有助公司军工业务外延拓展

智光电气(002169)：携手阿里云构建“综合能源大服务工业互联网平台”

邦宝益智(603398)：拟4.4亿元收购玩具运营商美奇林100%股权

惠而浦(600983)：因年报涉嫌虚假记载 被证监会立案调查

新潮能源(600777)：终止筹划重大资产重组事项

新莱应材(300260)：股东NP转让5%股份

珈伟股份(300317)：股东持有的26.39%股份被司法冻结

*ST大唐：连续三日跌幅异常，公司申请停牌一天进行自查

【公告：增减持】

ST友好：控股股东举牌 持股达到20%

金健米业(600127)：控股股东拟增持2000万-5000万元

惠达卫浴(603385)：控股股东增持1%

川大智胜(002253)：实际控制人增持公司股份达到1%

天域生态(603717)：罗卫国计划6个月内增持0.5%-2%股份

三安光电(600703)：三安集团计划增持5-15亿元

长电科技(600584)：新潮集团计划减持不超过2.98%股份

中潜股份(300526)：股东惠州祥福拟减持公司不超1.68%股权

优博讯(300531)：大股东拟减持不超过3%股份

周大生(002867)：持股17.7647%股东北极光拟减持不超6%股份

广信材料(300537)：股东拟减持不超4.976%股份

星湖科技(600866)：股东汇理资产拟清仓减持14.72%股份

科隆股份(300405)：控股股东及一致行动人拟减持不超5.15%股权

【解禁股】