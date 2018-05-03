周四，五月三日，美国代表团抵达北京的时间。这么一个重要时间窗口，A股没有怂，应该说，今天盘面传递了几个非常重要的信号！





第一，市场仍然非常关注中美贸易谈判。 今天整体是普涨格局，由谨慎到大面积反弹，而反弹的只有一个主方向就是次新，其次为前期的大涨个股（软件、5G、芯片等）。中国软件作为国产操作系统的龙头，盘中涨停，而宏辉果蔬这种贸易反制裁的农产品核心也在最近两个交易日表现强势。芯片妖股华锋股份9天8板继续作妖。市场的反弹核心仍然是贸易战相关。而市场近期的低迷也和贸易谈判直接相关。贸易战仍然是影响市场的最核心因素。





盘中消息称中美谈判联合声明将于明天发布，我们直接搜索了CNN官网，目前没有看到相关报道，但是目前看此消息是此次反弹的强心针，若真的这么快达成共识那么就没什么可担心的。但消息是否属实还需要继续观察。





第二，3000~3060的底部再一次得到确认。 我们在近期反复和大家强调3000点的政策底，以及3060点作为政策底前第一支撑的重要性。今天看，市场最深回调至早盘3056，很快得到资金支持，我们再次要给大家强调，目前虽然处于谈判的窗口期，但恰恰是因为谈判事关面子，所以A股得到资金护盘仍然是政治需求。这里面今天的证券板块以及临近午盘的两桶油，要记首功。





第三，权重和题材的关系在今天的市场中得到比较明确的展示。 很多朋友对于2月份之后市场是否出现二八转换念念不忘。我们的观点始终保持一致。首先稀缺成长龙头会有大牛市出现。这里面我们的五虎上将之一，今天强势拉升5%再创新高，完全无视近期的市场震荡。但同时，稀缺成长股牛市与权重走势并不矛盾。成长与权重是一种皮之不存毛将焉附的关系。若没有权重股企稳指数，题材股很难走出独立行情，但一旦权重企稳指数，题材股将表现出更高的活性和弹性。大家一定谨记。





最后的最后，贸易谈判何去何从，明天都会见分晓。我们也会继续密切留意 ，对于市场来说，这是近期最最重磅的事件最重要见分晓。而对于我国经济来说，这是一次历史性的转折。但是当然，一蹴而就的谈成恐怕仍然是小概率事件。这两天看了很多网友发牢骚的内容。我倒认为，贸易战的问题上，第一我们已经可以亮剑，这是气势，也是胆魄，更是国家崛起必然之路。第二贸易制裁与反制裁是一个牵一发而动全身的过程，妄言制裁苹果，或者农产品对阵高科技，其实很可能只是一叶障目。我们能做到的，是对于国家的高度信任和期望。 无论如何，明天都会见分晓！



