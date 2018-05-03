中美贸易谈判第一天，市场对此的关注度仍然非常高。按照路透等外媒透露日程安排： 美国贸易代表团已于周四早间抵达北京；将于周五与中方会面；将于周五晚间离开北京。 这两天可以说是中美贸易战以来第一次谈判桌上的较量。





我们曾经给大家讲过，指望第一次谈判就谈出所以然是不太现实的，特朗普商人的角色更注定了谈判很可能会不断压迫双方的底线直到最后时刻才达成。因此虽然市场关注度极高。但是事实上此次谈判很可能只是互相试探的一部分。





对于特朗普来说，很多朋友在国内媒体上普遍看到的是一个政治素人甚至是“疯子”的形象，说实话， 这里面误读的成分非常大，而带着这种偏见来审视中美贸易战，是要吃亏的 ，这实际上已经从中国第一阶段在芯片上中兴事件中体现出来。





甚至可以说，特朗普是美国历史上绝少数能够一以贯之自己思路并且不受两党政治博弈左右的坚定的实用主义者。这与美国历史上大量带有投机色彩的参选者是鲜明对比。





三十年前，特朗普接受电视采访时，谈到美国和日本等国家的贸易问题时，发表了几乎与当下其对待中国如出一辙的观点。





在当时的采访中，特朗普明确的表明了几个问题：第一，严重的贸易逆差会削弱美国的整体国力。第二这种贸易逆差的形成与日本等国家的贸易保护主义直接相关。这相当于美国在通过大量的逆差赤字，为日本的繁荣买单。而一旦自己当选总统，势必改变这一点。





三十年后，虽然并没有所谓的贸易保护问题，但是显然，特朗普执政后几乎沿用了30年前的观点。





事实上，如果抛开推特治国的种种疯狂表现，特朗普当政以来包括贸易战的所有政策逻辑都是相通的—— 改变美国低储蓄的现状，重振美国制造业，将跨国公司的全球代工产业链重新吸引回美国（对外加关税对内降企业所得税），为美国工人创造机会，增加美工人的收入。





甚至恰恰是因为跳脱出两党外，不用考虑政治博弈的繁文缛节，特朗普能够用最出人意料的手法实现目的。说这么多，是想提醒大家一句——永远不要低估我们的对手。



