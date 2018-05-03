【题材】





1、工信部落实IPv6规模部署行动计划





工信部印发关于贯彻落实《推进互联网协议第六版(IPv6)规模部署行动计划》的通知，旨在加快网络基础设施和应用基础设施升级步伐，促进下一代互联网与经济社会各领域的融合创新。具体任务包括，实施LTE网络端到端IPv6改造、加快固定网络基础设施IPv6改造、推进应用基础设施IPv6改造、开展政府网站IPv6改造与工业互联网IPv6应用、强化IPv6网络安全保障、落实配套保障措施





相关概念股主要有杰赛科技(002544)、星网锐捷(002396)、紫光股份(000938)等。









2、PVC市场进入集中检修期 供需因素支撑价格继续上涨





据生意社监测，4月以来PVC价格持续走高，电石法SG5最新均价报6688元/吨，创年内新高，涨幅5.88%。部分地区涨幅更大，唐山三友最新报价6980元/吨，4月涨幅近10%；河南昊华宇航化工最新报价6800元/吨，4月涨幅达8%。期货方面，PVC9月主力合约4月最高报价达到6945元/吨，已逼近前期高点。





可关注英力特(000635)、中泰化学(002092)等主营PVC产品的相关公司。









3、钢市节后迎来开门红、基建对库存消化明显





5月2日，国内钢材市场普遍拉涨，螺纹钢均价上涨每吨90元，创3月上旬以来新高。北方多地的焦炭价格也上涨每吨50元，为近期首轮集体上调。期货市场上，螺纹钢、焦炭主力合约均涨逾4%。





可关注方大特钢(600507)、韶钢松山(000717)









4、新型超导材料有望用于下一代计算机





新华社报道，美国研究人员近日研发出一种可在相对较高温度下实现超导的新型电镀金属复合物材料，它有多种优点，有望满足下一代计算机对电路板材料的要求。





相关概念股主要有炼石有色(000697)、洛阳钼业(603993)等。









5、芯片巨头ARM中国合资公司正式运营 拟国内IPO





有报道称，英国芯片生产商安谋控股(ARM Holdings)将把中国业务交给其与中国合作伙伴新成立的合资公司。合资公司名为ARM mini China，在中国深圳注册成立，4月开始营业，并计划在中国进行首次公开发行(IPO)。中国投资者持有ARM mini China 51%的股份，安谋持有其余49%。消息人士称，IPO计划或将得到监管机构的快速批准。





上市公司中，中科创达(300496)与ARM合资成立了安创空间，共同拓展在智能硬件生态系统中的影响力，中科创达(300496)持股51%。恺英网络(002517)旗下大朋VR是ARM在中国VR市场的深度合作伙伴， 与ARM公司就GPU底层优化技术进行了长期合作。









6、小米本周递交上市申请 相关公司受关注





据香港经济日报报道，小米本周三递交上市申请，最快6月底至7月初挂牌，亦即约6月中招股。小米料为“同股不同权”新股打头阵，预料集资至少100亿美元(785亿港元)，成为今年集资额最大新股。另有消息称，小米IPO定价基本确定在1000亿美元以上，争1200亿美元。





精达股份(600577)通过香港子公司投资4000万美元认购All-Stars XMI Limited专项股权投资基金份额，间接参股小米。普路通(002769)是小米供应链服务主要提供商，直接受益于小米规模扩张。





【要闻】

1、国常会：采取措施将企业开办时间压缩一半以上，进一步优化营商环境。

2、上交所：加强一线监管，重点扶持新经济、新蓝筹企业上市。

3、刘鹤将与美国代表团就中美经贸问题交换意见。

4、深交所对未按期披露定期报告上市公司启动纪律处分程序。

5、证监会规范券商第三方开户交易：明确券商五大禁止行为，对第三方提出五大约束。

6、4月财新制造业PMI 51.1，连续11个月站稳荣枯线上方。

7、海南将把免税购物限额提升一倍甚至一倍以上，有望显著促进境外消费回流。

8、一季度末国家队持仓近1.2万亿，一季度净减持244亿元，变化不大。

9、去年A股上市公司营收38.37万亿，净利润3.35万亿。

10、央行：银行间货币市场加开夜盘。

11、美股三大指数收跌，纳指收跌0.42%；COMEX 6月黄金期货收跌0.1%；WTI 6月原油期货收涨1.01%。

【公告：复牌】

国创高新(002377)披露定增预案：募资13亿投向长租公寓等 股票复牌

千山药机(300216)：延期至5月31日前披露年报和一季报 股票复牌

ST嘉陵：披露重组预案 股票复牌

美都能源(600175)：披露年报及一季报 股票复牌

被实施退市风险警示复牌个股：东凌国际(000893)、皇台酒业(000995)、ST尤夫、宝鼎科技(002552)、ST保千里、创兴资源(600193)、ST成城、富控互动(600634)、览海投资(600896)

撤销退市风险警示复牌个股：*ST青松

【公告】

美尚生态(300495)：中标3.28亿项目 并签一份4.29亿项目合同

晶盛机电(300316)：中标8.58亿项目

东方电子(000682)：中标9814万国网招标项目

天铁股份(300587)：中标1亿元川藏铁路线项目

雪榕生物(300511)：海底捞旗下投资平台愿意通过定增入股的方式进行资本合作

金龙汽车(600686)：收到18.64亿元国家新能源汽车推广补贴款

东方嘉盛(002889) ：与腾讯华为等联合设立 “前海改革创新技术联盟”

得润电子(002055)：子公司成为一汽大众整车线束业务的供应商

众泰汽车(000980)：与福特智能出行签署合作备忘录

通化金马(000766)：收到5000万元房屋征收补偿款

森马服饰(002563)：拟8.44亿间接收购欧洲童装企业Kidiliz集团

棕榈股份(002431)：拟与乳源瑶族自治县合作投资30亿建设生态城镇

柏堡龙(002776)：利润分配方案由10派1元变更为10转5派1元

深天马Ａ澄清媒体报道：公司未有出售AMOLED业务的计划

海虹控股(000503)：与易联众(300096)签订《战略合作协议》

太极实业(600667)：控股股东拟转让6.17%公司股份

宜华健康(000150)：拟配股募资30亿元拓展主业

欢瑞世纪(000892)：拟联合投资拍摄电视剧《鬼吹灯》

*ST中绒：控股股东未筹足资金，公司重组存失败风险

宜昌交运(002627)：年报高送转由10转10下调为10转7

*ST龙力 ：收到山东证监局警示函

宝莱特(300246)：终止非公开发行股票事项

*ST吉恩：新增部分逾期债务及利息

联化科技(002250)：两家子公司因环保问题临时停产

江苏吴中(600200)：全资子公司因环保问题临时停产

【增减持】

三安光电(600703)：三安集团今日增持555万股 后续计划增持5亿-15亿人民币

均胜电子(600699)：拟回购18-22亿元股份

鹏起科技(600614)：实控人方面拟增持9-10亿元

东百集团(600693) ：控股股东一致行动人计划增持1%-2%股份

华工科技(000988)：华科机电拟减持不超过0.24%股份

华安证券(600909)：东方创业(600278)拟减持不超过1.38%股份

城地股份(603887)：股东拟减持不超过1.88%股份

兆易创新(603986)：股东拟减持不超过2.5%

晓程科技(300139)：股东计划减持不超过2%股份

格尔软件(603232)：股东拟减持不超过2%股份

北京君正(300223)：控股股东及公司高管计划合计减持2.85%股份

启明星辰(002439)：控股股东及一致行动人拟减持不超2%股份

金利华电(300069) ：股东计划减持不超过3%股份

华自科技(300490)：华鸿景甫拟清仓减持不超过3.83%股份

东华测试(300354)：控股股东及一致行动人计划减持不超过4.99%股份

三超新材(300554)：多名股东计划合计减持不超过6.09%股份

金石东方(300434)：两股东计划清仓减持不超过12.64%股份

钜盛华在4月27日减持3590万股万科A股

凯撒文化(002425) ：控股股东一致行动人今日减持1589万股

钧达股份(002865)：达晨系拟减持不超3%股份

永泰能源(600157)：股东拟减持不超3%股份

三七互娱(002555)：控股股东减持计划变更公告 减持价格不低于20元/股

【解禁股】