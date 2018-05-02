市场目前明显落入了一种类似经济学“囚徒困境”的状态中 ——明明大家一致看多是最好的，但是因为不确定因素的存在（在目前市场来看，就是周四开始的中美贸易谈判），于是大家都并没有选择最有利的选项，反而交易手法都趋于保守。甚至一些个股中，因为不确定的宏观因素和确定的业绩利空形成共振，迎来了非常极端的暴跌——比如西水股份、比如上周的伊利股份、比如东阿阿胶。这里面甚至不乏八钢这种前期周期品种的龙头。





整体氛围看还是比较惨淡。这里面更有典型的在午后异动的品种——锋龙股份午后得到1600多万资金点火，封板资金接近4300万，本来想带节奏，但不断撤单再炸，还没坚持10分钟。资金有意想打造强势股，氛围不配合，最终能够封涨停，但是付出的代价有一点过于沉重了。这点比较尴尬了。





两市接近50家个股跌停，这对于五月开门战来说不是一个好头。中美的贸易谈判仍然是牵动市场神经所在。 也因此即便有着资管新规温和落地的重磅利好，市场都没有太多的反应。





这个正常，周末我们在永源财经简单讲了一下贸易谈判的问题。这里面变数很多。





简单来说就是——都有软肋（中国对美国需求高，但美国承担不起高通胀带来的民意反弹），都不想让步（两会刚讲了核心技术不可能因为美国的贸易战改国策），都在攥紧筹码（周末台湾对于联发科的供货表态比较微妙而中国则火线访问日本和北韩），都在寻求盟友。而这么一个背景下，明天开始是中美贸易战的第一回合谈判桌较量，市场如果没有反馈反而是奇怪了。





今天中午的最新消息，央视称刘鹤将代表中国与美国代表团谈判！在两会前，刘鹤火线访问美国，就是为了避免跟美国打贸易战，结果去了连特朗普的面儿都没见到，然后两会结束没多久，美国就发动了贸易战！





明后天的谈判，我们认为大家要明白两点：





第一，谈出所以然的概率并不大。毕竟是第一回合交手 ，双方牌还没有打完，此次和90年代我们经历的任何一次贸易制裁都不太相像，至少从国家层面来看，不存在一边倒的格局。因此虽然我国确实是劣势，但是肯定是要亮一亮底牌的，美国也一定是漫天要价着地还钱，没到最后一刻特朗普方面不太可能松口。





第二，美国的最终目的一定不是最终与我们撕破脸， 事实上人类历史上的任何一次“战争”目的都是“利益”而非“击溃对手”。所以以战求和这是我们从最开始就对此次贸易战的定义。



