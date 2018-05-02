五月的首个交易日，看上去不温不火。 市场原本有一颗火热的心，只不过被一些额外的因素攥着 ，选择了暂时的沉默。





了解今天早盘的行情，就必须了解假期期间的重磅事件。





我们先说利好。 第一，资管新规落地。严监管大方向没变，但更温和了 ，两大看点之一是过渡期延长至2020年，比意见稿多延长了一半年，充分考虑了市场承受，将缓解流动性硬着陆的担忧。并且这意味着市场彻底结束了去年那种竞赛型监管，对于市场来说无疑是利好信号。





其次是刚性兑付打破。银行理财“保本保收益”画上句号，这个资金规模高达22万亿。换句话说，以后别人借了你的钱去投资，赔了可以不承担结果，对市场影响巨大。接下来，可以理财的资金，可能转向买国债、存定期，但这些收益都太低；多数的钱，估计还是炒房，配固定资产，当然，也会部分流入股市，对股市中长期也是提振。





第二，港股大涨。 受到上述消息影响，以及互联互通扩容的消息影响（互联互通这个，考虑到开通后100多亿打满的日子屈指可数，实际上更多是象征层面，没啥实质性利好），港股在4月30日暴涨，96只AH股中76只上涨，占比达80%。这几重因素下，也是A股早盘高开的原因。





资管新规应该说是一季度压制行情的最重要原因。而资管新规的落地以及释放的温和信号，对于A股来说毫无疑问是重磅利好。这也是我们说—— 市场有一颗火热的心的原因。





但是从盘面上看市场的情绪仍然非常冷淡。 早盘京威股份、飞力达、睿康股份、西水股份等20只跌停。大量品种因为业绩不及预期直接砸跌停板。但同时，方大炭素业绩暴增也没有涨停，市场目前确实非常看重业绩，但是对业绩的容忍度仍然非常低，再加上另外一条新闻——药明康德逾30万股新股遭弃购，弃购金额达700万元。新股反应的是市场的风险偏好。目前看是比较低了，人气低迷，情绪观望。为什么？因为即将到来的第三大事件！





中美贸易谈判！





周四周五，美国代表来华就贸易问题谈判。 从近期两国的政策动向来看，美国还在继续施压。而来访人员均是铁打的鹰派。这场谈判不会轻松。我国目前在积极争取周边国家支持，总理赴日，外长赴朝，此前习莫会。可见国家层面此次真的是准备一场正面的经济较量。



