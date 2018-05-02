两大利好难敌一道重磅压力(2018-05-02 12:16:14)
五月的首个交易日，看上去不温不火。市场原本有一颗火热的心，只不过被一些额外的因素攥着，选择了暂时的沉默。
了解今天早盘的行情，就必须了解假期期间的重磅事件。
我们先说利好。第一，资管新规落地。严监管大方向没变，但更温和了，两大看点之一是过渡期延长至2020年，比意见稿多延长了一半年，充分考虑了市场承受，将缓解流动性硬着陆的担忧。并且这意味着市场彻底结束了去年那种竞赛型监管，对于市场来说无疑是利好信号。
其次是刚性兑付打破。银行理财“保本保收益”画上句号，这个资金规模高达22万亿。换句话说，以后别人借了你的钱去投资，赔了可以不承担结果，对市场影响巨大。接下来，可以理财的资金，可能转向买国债、存定期，但这些收益都太低；多数的钱，估计还是炒房，配固定资产，当然，也会部分流入股市，对股市中长期也是提振。
第二，港股大涨。受到上述消息影响，以及互联互通扩容的消息影响（互联互通这个，考虑到开通后100多亿打满的日子屈指可数，实际上更多是象征层面，没啥实质性利好），港股在4月30日暴涨，96只AH股中76只上涨，占比达80%。这几重因素下，也是A股早盘高开的原因。
资管新规应该说是一季度压制行情的最重要原因。而资管新规的落地以及释放的温和信号，对于A股来说毫无疑问是重磅利好。这也是我们说——市场有一颗火热的心的原因。
但是从盘面上看市场的情绪仍然非常冷淡。早盘京威股份、飞力达、睿康股份、西水股份等20只跌停。大量品种因为业绩不及预期直接砸跌停板。但同时，方大炭素业绩暴增也没有涨停，市场目前确实非常看重业绩，但是对业绩的容忍度仍然非常低，再加上另外一条新闻——药明康德逾30万股新股遭弃购，弃购金额达700万元。新股反应的是市场的风险偏好。目前看是比较低了，人气低迷，情绪观望。为什么？因为即将到来的第三大事件！
中美贸易谈判！
周四周五，美国代表来华就贸易问题谈判。从近期两国的政策动向来看，美国还在继续施压。而来访人员均是铁打的鹰派。这场谈判不会轻松。我国目前在积极争取周边国家支持，总理赴日，外长赴朝，此前习莫会。可见国家层面此次真的是准备一场正面的经济较量。
但好消息是美国主动表示谈判，也意味着很可能希望在中期选举前将贸易战事项终结，成为特朗普最大的竞选筹码。无论如何，这一事件将是近期市场最大的看点。甚至第一次中美谈判就能够达成重大共识的概率也并不高。因此成为市场在当前位置上徘徊不定的关键因素几乎是情理之中。技术上面看3060仍然是3000点政策底之前，目前最重要的支撑位。未来的三天内，不排除仍然会反复的承压。但是从市场的情绪上面来说，在贸易谈判真正有实质性进展前，主动破位下行的概率同样微弱。大家近期要注意的是，谨防无量上攻的追高操作。早盘给学员提示了创业板的开盘30分钟无量拉升，这种技术形态，在目前的市场环境下，一定是会回落的。大家也要特别注意。