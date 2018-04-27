四大指数全线收红，个股惨不忍睹，好不好玩，惊不惊喜，意不意外！





看来过节前的最后一天，还是有一部分资金坚定地在维稳——红盘过节守住3000点底线不动摇，不管是哪样，都算是比较好的完成任务。





但是个股层面，这两天的黑天鹅太多了。 恰恰食品公布财报，完成两年来首次业绩正增长，前天走出股价跳水。格力电器公布财报，净利润增速达到历史新高，仅仅是因为没有分红，昨天几乎跌停，晚间公布了中期分红预案，结果今天市场并不买账，再次中阴线怒跌3%。伊利股份公布财报，一季度利润不及预期，已经持续调整三个月的股价再次迎来跳空低开跌停。中国平安、平安银行，传闻董事长、党委书记换人，虽然昨晚辟谣了，但是今天还是盘中形成剧震。





清一色的大权重，大白马。有的是确实存在利空，但是是否罪不至死？有一些则是因为莫须有的问题，盘中暴跌。





只能说两件事儿， 第一，市场还是太浮躁了。 还是要拿格力来举例子。是否分红的就是好公司？这个几乎是正确的。但是是否不分红就是坏公司？这个显然是否命题。举个俗套的例子——伯克希尔，大家最熟悉的巴菲特的公司，29万美元一股，从创立至今，从未分红！但是是不是好公司？不分红意味着管理层认为利润可以用到更有力的方向。





格力此次的不分红恰恰是因为公司需要资金寻求转型。而所投资的比如集成电路方向，其实正因为目前家电行业处于传统家电向智能家电的转型期。目前整个空调行业的库存已经达到2016年的高位，不转型能怎么样？特别有意思的事，此次转型的投资方向不是别的，恰恰是市场近期关注点非常高的集成电路芯片领域。格力是打定主意要和华为一样逐步掌握核心技术自主权。





按理说这是好事。市场却崩了。





所以啊有的人，嘴上谈得是主义，心里想的是生意。 心里想的是落袋为安的眼前苟且，嘴上还偏偏要讲出核心技术的诗和远方。不仅自己要讲，还要让别人都跟着讲，而当一个分红超过融资接近400亿的良心企业准备拥抱诗和远方的时候，自己动摇了。





有病！





市场太浮躁！而第二点，我们说，这种浮躁的一个成因，是因为节后的中美谈判。 目前中印领导人会面，韩朝领导人会面，节后中美要就贸易战问题谈判。加上五一的小假期，市场不确定因素太多，这也成为了放大市场非理性情绪的导火索。目前看中国周边的地缘政治格局正在悄然变化。这确实是值得注意的一个方向。





所以，假期将至。 希望大家首先都能够好好休息，养精蓄锐。因为节后的市场一定会更加风起云涌。我们一起节后并肩作战！





大家五一快乐。



