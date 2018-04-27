节前的最后一个交易日，并没有奇迹出现。





消息面上， 最值得关注的仍然是韩朝板门店的会见 ，韩朝真的是同一个民族的悲剧。虽然说句不中听的，统一的半岛不太符合我国的利益，但是目前看和平的半岛却能够一定程度上减少美国接入的理由。





包括韩朝在内，最近有三次比较重要的会面， 第一是习莫会，第二是韩朝，第三是中美贸易谈判。 这将左右整个亚洲的地缘政治格局，同时也会是接下来中美角力的一个侧面。





市场方面，昨天被格力带崩了整个白马的走势，今天重点还是看格力电器，昨天格力的大暴死压制整个白马走势，最终带崩了市场节奏，昨夜格力公布中期分红方案，看看今天有没有资金跟进。但是就早盘来说，还是比较弱。





格力这事儿挺逗的，分红是好事，也是应该鼓励的，但是合理的不分红同样是上市公司的权利。 格力瞄准了做转型升级，尤其是对于集成电路领域的投资。市场却并不买账。





一家净利润增速达到历史新高的公司被跌停，硬逼着做中期分红。好一个价值投资





至于说转型升级会不会成功？确实很多公司倒在了转型升级的坎上，但同样也有公司因为成功转型开始享受高红利——比如华为在前期为芯片的投资。格力瞄准的转型，恰恰是传统家电向智能家电提升的过程。所以这个过程不应该谈会不会成功，而应该谈该不该转型。转型，是概率。不转型死守那是定律。看看日本的芯片产业如何从世界的一极滑落至目前只能自娱自乐。





所以市场也不妨多给董小姐一点时间吧 。不管格力如何，近期市场在大白马上面的异动开始增多了。恰恰食品业绩扭转两年负增长被资金杀跌。格力业绩新高被跌停。中国平安、平安银行昨天传说党委书记及董事长换人，晚间辟谣，但是今天股价仍然大幅跳水。伊利股份业绩不及预期，跌停。





大权重的压力开始集中释放。这个还是需要警惕一下的。





总的来说， 节前各种黑天鹅集中释放不是坏事，但这里面也体现出了市场对于五一小长假加上节后贸易谈判不确定性的担忧 ，因此风吹草动都被解读为利空。市场情绪已经到了冰点，大家近期操作，也一定要非常谨慎。



