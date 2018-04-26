节前市场果然没有惊喜，这倒没有多少意外，但是消息面的风云突变，显然给盘面增加了太多不确定性。就在这几天， 四大重磅事件将相继落地，很可能改变整个世界格局。





第一件





大家看到的，特朗普再度将枪口转向华为。 美国司法部对华为是否违反美国对伊朗制裁展开调查。这件事儿之所以重大，在于第一，华为对美国方面企业的关联度比中兴可要高太多了，如果美国真的对华为事实中兴一样的禁售惩罚，那么这场贸易战的深度一定会进一步恶化，这是超出市场预期的。第二，从目前的指控来说，确实比中兴要严重，中兴最终面临的是行政处罚，而华为此次很可能会有附加的刑事处罚。





当然，这里面很可能是特朗普再为接下来展开的中美贸易谈判增加筹码。





第二件





明天习莫武汉会 ，17年洞朗对峙之后，莫迪突然转向，说顿悟要挣脱特朗普玩耍的圈套似乎有点过分，但是毫无疑问，印度应该是中美都愿意争取的“盟友”，在当前时间点稳定住印度将对稳定中南亚至关重要。





第三件





明天韩朝首脑会，三代将军跨过三八线 ，将历史性的和宿仇冤家握手言和。如此，将大大缓解我国东北亚局势，也算是开始撕破美国假借制朝，意在扼中的战略部署。这对于去年政坛剧震之后曾经对中国释放善意的韩国现高层来说，也是台阶。





再联想近期和日本等国的关系缓解，以及台海绕行巡航军演。不排除是我国正在缓和周边局势，通过近交来做好长期与美国对耗的准备。有朋友说，不是远交近攻吗？兵法不是死的，现在五常打正面战的概率太低太低，中美贸易摩擦会进展到什么程度不好说，稳定住周边国家就是防止与美国对耗的过程中，后院起火。





第三件





五一假期后不久，美财长将率团来华磋商贸易战细节 ，这是对近期股市施压的最大不确定性，也是为什么华为消息一出市场马上就崩掉的原因。接下来市场会进入第一个消息出清的阶段。到底是有的聊，还是恶意敲诈下谈崩了掀桌子，这将是中美贸易战的第一个关键时点。





总之， 大事来临，各方谨慎，就是今天大盘缩量震荡萎靡不振的主要原因之一。静等靴子落地，节前大盘将无所作为。



