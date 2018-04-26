贸易战恐怕仍然是消息面最大的看点。





就在昨晚，美国司法部对华为是否违反美国对伊朗制裁展开调查。特朗普将枪口转向了我国通信领域的另一条大腿了。





之前还有声音，很天真的认为中兴事件仅仅是我们企业手脚不干净的商业纠纷。现在看看， 人家根本就是冲着咱们高端制造最重要的两条腿出手的。 而且目前看华为立案的级别比中兴还要高，中兴是行政处罚，而华为如果最终被认定，将会承担额外的刑事处罚。





华为这件事儿的由头，说出来有点冤。其实包括美国本土企业，也都存在着反制裁贸易的情况。华为之前就经历过美国方面的指控。此次再一次掀起轩然大波， 直接原因是贸易战，尤其是中美谈判在即，特朗普在增加手中的谈判筹码。 间接原因是据说美国商务部卧底在中兴公司服务器上取得的文件中，明确写了“如何绕开美国监管同制裁国家贸易，还注明了以伊朗为例”这份文件目前在美国商务部网站可查。里面还写了“华为用了一二三四五哪些方法，我们可以用一二三四五哪些方法。。。”怎么形容呢。。。。中兴算是豁出命去诠释了猪队友三个字。





不过目前看，华为事件会不会最终向最坏的方向去演化？我们倒认为不一定。因为华为对于美国本土企业的渗透率比中兴要高很多，一旦华为面临制裁，那么对于高通、英特尔、微软这种有合作关系的企业业绩将受到巨大巨大的影响，甚至造成大面积裁员。这是美国方面没法承受的， 初步判断，美国应该也不愿意成单这种结果。





所以关键恐怕还是要看后面中美谈判的进展。





无论如何， 早间人民日报再度发文力挺高端装备国产化。昨晚国务院也再度对7各领域减税600亿，其中6项针对科技创新、人才培养。亡羊补牢为时未晚！国产替代必须自强





最后，盘面还是比较弱，这种弱不是说回调压力，而是整个交投情绪都弱。





早盘市场的走势，个股跌多涨少是必然的，但是大家要注意到，今天这种跌法却不是主动杀跌，大部分的个股跌幅都是在3个点以内， 对于小长假的不确定性，导致很多有避险情绪的资金选择离场，一些有浮盈的筹码更是加速兑现 ，所以大家近期会看到很多顶着利好突然暴跌的个股出现。这种局面预计最快午后，最迟明天会慢慢消除。



