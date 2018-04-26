【题材】





1、证监会联手住建部 推进住房租赁资产证券化





证监会25日发布消息，联合住建部发布《关于推进住房租赁资产证券化相关工作的通知》，提出重点支持住房租赁企业发行以其持有不动产物业作为底层资产的权益类资产证券化产品，积极推动多类型具有债权性质的资产证券化产品，试点发行房地产投资信托基金(REITS)。同时，鼓励专业化、机构化住房租赁企业开展资产证券化。





住房租赁概念个股：世联行(002285)、市北高新(600604)、昆百大A(000560)









2、中国打造自主可控航空安全通信系统 相关公司受关注





据媒体报道，4月24日，交通运输通信信息集团有限公司宣布，与国际海事卫星公司(Inmarsat)签订建设中国航空安全通信系统协议，并与民航数据通信有限责任公司、Inmarsat签订三方航空安全服务战略协议，为快速增长的中国航空产业建设自主可控的驾驶舱安全通信系统和运营。





A股中，海兰信(300065)雷达主营业务涉及海事卫星系统的通信接口。北斗星通(002151)射频模块和天线已用于海事卫星通讯等领域。









3、人民日报发文 力挺高端制造装备国产化





人民日报刊发评论称，近日，美国商务部对中兴通讯(000063)激活拒绝令一事，让自主创新的议题备受关注。如果说芯片是计算机和互联网信息世界的硬件“神经中枢”，操作系统则是让计算机硬件具备“灵魂”的基础。操作系统事关信息技术竞争力，更关乎国家信息安全。处身云计算、大数据时代，类似操作系统这样基础性的核心要素仍会存在，也意味着新的机遇。今天，我们亟须开启新一轮全球视野下的自主创新浪潮，让芯片、操作系统以及高端制造装备等关键领域不再有“卡脖子”的隐忧。





上市公司中，钢研高纳(300034)是航空航天高温合金材料“国家队”，高温合金产品 60%以上面向航空航天领域客户。海特高新(002023)D级飞行模拟机是国际民航组织规定的最高等级飞行模拟训练设备，是民用航空技术领域的一个制高点。









4、阿里健康上线“阿里医务室”相关公司受关注





据媒体报道，4月25日，阿里健康对外宣布，将整合其体检、问医、购药等健康领域的服务能力，以线上“阿里医务室”的方式，为企业用户提供一站式健康解决方案。目前，阿里健康已经在钉钉企业服务市场开启了“阿里医务室”服务。





鱼跃医疗(002223)将与阿里健康在智能健康硬件领域的全面合作；万东医疗(600055)与阿里健康在医疗影像、阿里健康云医院平台的全面合作；迪安诊断(300244)与阿里健康签署战略合作，共同探索“独立检验机构互联网运作模式”；国际医学(000516)与阿里巴巴及其旗下的阿里健康签署了《“新医疗”创新合作协议》









5、钠离子电池阳极材料取得最新进展商业化进程有望加速





据媒体报道，近日韩国科学技术院(KAIST)的科学家成功开发一种适用于钠离子电池的阳极材料硫化铜阳极。在研究测试中，硫化铜阳极循环性比旧有材料高出1.5倍，制造成本预计更可降低40％。硫化铜(copper sulfide)阳极钠离子电池，有望进一步降低整体电池生产成本与提升容量，并让钠离子电池朝商业化迈进。





欣旺达(300207)正在研发钠离子电池前沿产品；中国长城(000066)旗下公司研发的48V10Ah钠离子电池组成功实现在电动自行车上的示范应用。









6、三门核电厂即将投入运行、核电全产业链有望受益





4月25日，生态环境部副部长、国家核安全局局长刘华向中核集团三门核电有限公司颁发了《三门核电厂1号机组首次装料批准书》，意味着全球首台AP1000核电机组设计、土建、安装、调试、生产准备等工作均已满足装料要求，即将投入运行。三门核电项目的成功建设进一步推动了我国核电建设水平和装备制造能力的提升，标志着我国向核电强国迈进了一大步。





核电个股：中国核电(601985)、江苏神通(002438)









7、北汽新能源预计三季度上市 或成新能源车第一股





今日北汽集团董事长徐和谊在2018年北京国际车展上表示，北汽新能源将于三季度上市，或成为A股新能源汽车第一股。当前北汽新能源的市销率及市净率不到特斯拉的一半，考虑到相似的销量规模和市场地位，北汽新能源处于更快的发展阶段，估值仍有一倍以上的提升的空间。





大洋电机(002249)与上海电驱动均为北汽新能源的新能源汽车动力总成主力供应商，目前公司持有北京新能源1800万股。永安行(603776)与北汽新能源签署战略合作协议，双方将联合开发为永安行(603776)定制的基于互联网、多媒体信息技术的新一代纯电动汽车。国轩高科(002074)为北汽新能源提供动力电池。





【要闻】

1、本周国常会：决定再推出七项减税措施。

2、证监会住建部开展REITs试点，监管层已经建立受理、审核和备案的绿色通道。

3、上交所：加强对绿色企业上市的支持和服务力度。

4、工信部：一季度工业经济稳中向好，正研究制定相当幅度降低汽车的进口关税。

5、特朗普：美国将在未来数日前往中国就贸易问题进行磋商。

6、媒体：中国本周可能发布资产管理业务新规范。

7、知情人士：中国对至少8个南方城市的港口限制煤炭进口。

8、媒体：美国司法部将对华为是否违反制裁进行调查

9、发改委：开展第三批增量配电业务改革试点。

10、自然资源部：2018年第一批稀土矿开采总量控制指标73500吨。

11、4月QFII额度新增1亿美元，RQFII额度减少5.1亿人民币。

12、上周新增投资者数26.37万，环比减少9%。

13、美股涨跌不一，标普500指数收涨0.18%，纳指收跌0.05%；COMEX 6月黄金期货收跌0.8%；WTI 6月原油期货收涨0.52%。

【公告：复牌】

艾格拉斯(002619)：终止重组 股票复牌

中航三鑫(002163)：控股股东终止转让控股权事项，股票复牌

鹏起科技(600614)：决定终止重组 股票复牌

海南椰岛(600238)、ST信通、友好集团(600778)三股实施退市风险警示 股票26日复牌

【公告】

今天国际(300532)：预中标3.68亿项目

南风股份(300004)：子公司中标8036万项目

中国建筑(601668)：近期累计获得542.2亿元重大项目

中国交建(601800)：一季度新签合同同比增长20.45%

中装建设(002822)：一季度新增订单近17亿元 同比增长120%

天虹股份(002419)：与腾讯签合作备忘录 就零售数字化开展合作

宁波高发(603788)：实控人协议转让5.05%股份，引入长城国融

宁波中百(600857)：收上交所监管函 要求收购方说明收购资金来源

华昌化工(002274)：与电子科大共建氢能源联合研究院

吉大通信(300597)三连涨停后提示风险：向5G业务的拓展存在不确定性

【公告：一季报】

华大基因(300676)：一季报净利同比增长6.71%

中科曙光(603019)：一季报净利同比增长20.33%

海天味业(603288)：一季报净利同比增长23%

舍得酒业(600702)：一季报净利同比增长102.55%

上海钢联(300226)：一季报净利同比增长246.36%

宝泰隆(601011)：一季报净利同比增长177.36%

*ST油服：一季度同比扭亏 上年同期亏损13.45亿

三一重工(600031)：一季度净利翻倍 证金公司大幅增持

金石资源(603505)：一季报净利同比增长207.94%

寒锐钴业(300618)：一季报净利同比增长413%

山西焦化(600740)：一季报净利同比增长2543.53%

华谊兄弟(300027)：一季报扭亏为盈

万科A一季报：净利润8.9亿元，同比增长28.7%

智飞生物(300122)：一季度净利增长超3倍 半年报预计大幅增长

鲁北化工(600727)：一季度净利增377%，预计上半年净利大幅增长

泸州老窖(000568)：一季报净利同比增长51.86% 证金小幅增持

招商轮船(601872)：一季度净利同比下降84%

御银股份(002177)：一季报净利大幅下滑77%

浙商证券(601878)：一季报净利同比下降24.22%

同花顺：一季报净利同比下降26.37%

明阳电路(300739)：一季报净利1055万，同比下滑56.87%

华东数控(002248)：一季报亏损3131万，半年报预亏9000 万至 6000 万

西部牧业(300106)：一季报亏损3575万

金隅集团(601992)：一季度亏损2亿元 证金持股升至4.9%

暴风集团(300431)：一季报亏损2954万

【公告：年报及分红】

中金环境(300145) ：年报拟10转6派0.5元

康美药业(600518)：年报净利增两成至41亿元 证金小幅减持

东方材料(603110)：年报拟10转4派1.9元

万达电影(002739)：年报10转5派2元

格力电器(000651)年报：净利增长44.87% 证金增持1.73%

七一二(603712)：年报净利同比增长22% 拟10派0.3元

*ST厦工：年报大幅扭亏为盈 申请摘帽

太原重工(600169)：年报营收增近七成 净利大幅扭亏

华孚时尚(002042)：2017年净利增长约四成，拟10转5派5

星期六：下修2017年业绩快报，由预盈转为预亏超3.5亿元

【公告：增减持】

思维列控(603508)：远望谷(002161)计划减持不超过2%股份

瑞斯康达(603803)：股东及部分董监高拟合计减持不超6.6%股份

丰元股份(002805)：五都投资计划减持不超2%股份

【解禁股】