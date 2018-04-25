上周A股市场出现了震荡中重心下移的趋势。原因是贸易摩擦渐渐演变为科技产业的竞争。中兴通讯事件一下子将市场参与者的目光聚焦到我国科技产业究竟处于什么样的发展阶段等这样的话题中。部分谨慎者甚至有了较为悲观的情绪，因此，市场抛压增强，不仅体现在创业板，并且还体现在蓝筹股、白马股等板块，因为这些产业领域均与经济增速有着密切关联。





而随着本周政治局会议的召开，高层针对扩大内需、企业减负的表态，以及高规格点名股市，3000点的政策底被再一次夯实 ，市场迎来一波被压制已久的反弹动能。周二市场四面开花，今天来看，虽然如期形成分化，但整体还属于强势。前排板块龙头全部连板，5G（吉大通信、科信技术）、国产操作系统（同洲电子、中国软件）、高端制造（蓝英装备）、芯片（兆日科技）等强者恒强。





从连板上看，市场仍然高度认可核心科技品种，我们之前给大家讲过， 稀缺科技龙头的大牛市拐点信号，即为贸易战的打响 。这个逻辑仍然不改。





事实上，今天中午尾盘开始拉升的高校概念，可以被理解为科技股的一种眼神，逻辑自然是——搞科研离不开人才。但是目前能看到科技股炒作开始有讲故事的味道了。这个情况喜忧参半，忧的是非理性情绪升温必然会带动板块和题材大起大落，这个和价值投资又会形成出入。但是喜的是这种分散火力的方法，最终会让核心品种拉升速度减缓，对于投资者来说会酝酿出新的上车机会。





科技股之外，今天分化加剧，这是昨日高潮带来的结果，昨天拉板太多情绪亢奋自然就有人奋不顾身，必创科技日内14%大面，妖股开始出现亏钱效应，预计明天连板龙头分化会更趋剧烈。万兴科技、长盛轴承等这类个股，这些都是冲动的产物，不一一例举了。市场还是较弱。





周三看， 涨停数量虽多，但短线可参与度一般， 板块龙头普遍高开或一字板，不给上车机会，低位补涨标的又难以挖掘。虽然说市场中阳脱离底部区间之后短线还有上升需求，但同样要提示大家，波动加剧，恐怕短期还有分化。 逢低布局核心品种，追高是要有觉悟的。





消息方面目前偏暖， 首先是香港方面货币战降温。 近期港元利率大幅走弱，背后核心原因是港元和美元短端利差的扩大，加剧了港元的供过于求。随着金管局执行13次买入操作，港汇自上周四起开始回升。未来随着总结余的降低，Hibor有望在上升后企稳，而Libor在上行进一步减缓乃至阶段性回落后，利差将有效收敛。





其次特朗普也开始释放贸易谈判的信号， 5月3日~5月4日，特朗普将派贸易代表来华就贸易问题进行谈判。这将是贸易战三轮互相炮击之后，两国第一次实质性谈判。



