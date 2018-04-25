市场总是在你觉得万事无忧的时候，给你来一记下马威。 昨夜美股再一次大跌，道琼斯跌了400多点，1.74%的跌幅，其他两大指数也都跌超1%，科技股重挫 ，美股的暴跌对早盘A股开局造成影响。





早盘市场一直在反复震荡消耗，虽然美股下跌再一次拖累了大A的反弹速度，但从根本上说， 我们倒认为本次美股下跌大A很可能会有不同反应。 分析美股下跌是否会拖累国内反弹，要看下跌的成因。





我们认为本次美股下跌走势，和美国的政局以及贸易战没有关系了。这两个是以往向外传导的最大因素。





美股下跌根源在于美国国债收益率连创新高。美国10年期国债到3%；美国2年期国债收益率逼近2.5%，触及2008年9月以来最高水平。 国债收益率走高，最直观的体现就是流动性偏紧。而这是美股下跌的根本原因。反观国内，央行降准今天开始实施，释放1.3万亿流动性 ，扣除偿还MLF，还能够保持4000亿的宽松。这对于市场是一个提振。同时随着政治局会议对于提振消费、以及降低企业负担的表态，市场普遍预期未来还将有降准甚至降息空间。这也是昨天基建品种上涨的原因。





分析到这里基本上就明白了， 国内的宽松货币政策与美国股市暴跌的核心问题完全不同。





当初我们和大家分析过，同样贸易战，美股环境相比于A股的几点不足，提到过货币政策环境的影响。现在看算是应验。





但是你说完全不需要在考虑市场风险，我们觉得也尚早。昨天和大家讲了3000点政策底进一步被夯实， 但是政策底是否与市场底重合，这个是需要时间来进一步观察。





板块方面，昨天第一时间领跑的基建黑色系今天领跌，妖股开始大面积出现炸板，万兴科技从冲涨停，到现在已经绿了。市场资金的分歧仍然非常巨大。反而5G、国产软件、以及部分芯片等 短板工程品种仍然受到资金的持续关注。 尾盘高校概念启动，本质上是对于核心科技的一种延伸炒作，逻辑就是科技搞不出来是因为缺少人才。市场目前有点讲故事的味道，说明资金很兴奋，但是这种模式不太健康





昨天最大的问题仍然是成交量，沪指嚷嚷着放量，实际上只有2000亿出头，这意味着后面一定还有分化和震荡。 我们昨天给大家讲了权重和核心成长要两手抓，后面震荡过程中，两手孰轻孰重，何时进行调仓，考验的就是大家这方面的能力了。



