随着政治局会议的表态，大A迎来了久违的反攻行情。

随着市场的启动，很多朋友又再一次陷入了选大还是选小的纠结环境中。我们还是给大家摆几个关键的盘面信号出来，大家一看就明白。

第一，政治局会议最重要的是再一次夯实了市场对于3000点为政策底的共识，并且时隔两年再一次最高层点名推进股市健康平稳发展。这是超预期利好。而市场在当前位置，如果需要从走势上支持高层传递的信号，快速摆脱3000点争夺战的局面，权重必不可少。

第二，权重在早盘快速反弹之后，午后基本上呈现高位震荡态势，并且再一次受到20日均线压力。反观午后，创业板一骑绝尘快速启动，快速摆脱权重的涨幅点位，打开上升空间。

第三，对比创业板和沪指成交，显然较前一交易日来说，沪指放量更加明显。并且大家这个位置不需要过度关心量能问题，事实上2018年年初的蓝筹逼空走势，也是从2000亿开始逐步放量的。但同时，虽然创业板放量不明显，不过我们还是要指出，沪指即便以今天的放量格局，仍然没有脱离2018年2月以来底部成交量徘徊的窠臼。同理，上证50虽然放量中阳，但是事实上本轮下跌以来，上证50并不罕见放量中阳走势，比如4月10日。反观创业板虽然周二放量并不明显，但是量能保持住了2018年2月份以来的高位区间，相对而言，周二量能上虽然表现出沪强创弱，但是并没有改变整体的中期格局。

第四，市场目前的焦点事实上是创业板和上证50的比较。我们对比两大指数，事实上近期最重要的支撑都是年线，创业板大家能够看到，在3月初站稳年线后因为外围不确定因素，三次击穿至年线下方，分别用了两天、一天、一天进行修复。而上证50在上周击穿年线支撑后足足震荡一周才再次收复。

上述四点如果大家能够反复阅读体会，会明白我们对于目前盘面的看法。

首先，不存在所谓的资金回流权重创业板完结的问题。权重固然是短期市场存在反弹需求的所在，但是创业板核心成长股的高弹性具有更强的赚钱效应和更好地中期机会。比如我们五虎上将的品种，今天两只涨幅7%以上一只涨停。

其次，大家还是要抛弃去年权重做长线题材做短线的思路。我们认为今年的行情应该刚好与之相反。

第三，大小均配，大短小长，业绩为基，题材为王。编首打油诗送给大家。