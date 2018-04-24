周二行情是一场市场报复性的狂欢。





昨天的政治局会议，毫无疑问是A股一个转折点。 政治局会议上，高层明确将推动五大市场健康发展。而这五大市场中，第一点名的是信托，这个没有争议，因为降杠杆主要聚焦的就是信托市场。而第二大市场既是股市。 A股目前非常高频率的成为顶层讲话或政策的关注点 ——包括年初的独角兽回归，我们也反复和大家说，不会是证监会一家能够这么大力度推进的。所以A股毫无疑问得到政策的关注和支持。 这再一次意味着3000点的政策底基本上被确认 。





技术上，随着3000点政策底反复确认，市场展开强势反弹。事实上昨天尾盘，最后一小时，权重品种已经形成胎动。看沪指60分钟K线，能够明显看到周一晚间最后一小时，形成了阳包阴的K线组合，虽然K线走势上这种包裹并不明显，但是量能上能够明显看出主力资金的进攻意愿。而 今天早盘60分钟级别的再一次放量长阳拉升，可以说确认了短期市场的进攻意愿。





市场非常强势，多头被压制了太久，今天集中性的进行了宣泄。比起今天市场的上涨这里更大的意义是看到了市场形成了集体性的认可，3000点不仅是政策底同样也是市场底。





比较值得注意的是创业板走势，临近尾盘，创业板涨幅超过主板短线创业板的任务是需要快速收复年线的压力，重新确认年线的支撑情况。对于创业板题材来说，目前还是存在分化的需求。前期一批借势拉升的科技品种，事实上缺少业绩支撑，很多当初所谓的比如芯片品种也确实没有掌握核心技术。这种情况在此前题材中大量存在。所以这个位置进一步进行风险出清是必然过程。比较合理的区间仍然是在1800~1900，首先修复技术上面的颓势。但整体来说，创业板放量不如主板明显， 这里面意味着短期的主要拉升方向去，确实是以权重为主的 。





后期的操作中，我们仍然认为大家需要两手抓。权重主要以关键先生的身份出现，护盘，维稳，确认关键点位支撑及拉升。而题材的话，我们建议大家关注有业绩、有核心技术，稀缺短板领域的龙头品种，我们认为这些品种才能够真正无惧震荡走出独立行情。





总的来说，短线来看，市场仍然是首先消化前期过度恐慌造成的盘面震荡。本轮反弹周期会比二月之后的反弹要长，但是幅度和速度不会那么强烈。 第一阶段情绪集中释放之后，后面恐怕大概率仍然是震荡拉升。这一点也同样是需要大家注意的。



