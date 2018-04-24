【题材】





1、台被动元件厂商业绩创新高 股价联袂大涨





台湾被动元件巨头国巨及华新科周一股价联袂大涨，收盘均报收涨停。国巨周一股价收于684台币，收盘价创下历史新高。受益于去年被动元件多次涨价，被动元件厂商去年业绩均创历史新高，成为其股价大涨的坚实支撑。





A股相关上市公司主要有风华高科(000636)、火炬电子(603678)等。









2、PET价格暴涨至近三年新高 供不应求仍将持续





据生意社数据监测，4月以来PET产品供不应求，价格快速拉升，最新PET产品主流报价刷新近三年历史新高。4月23日PET厂家继续上调报价，PET水瓶级产品最新报价10039元/吨，价格上涨100-400元/吨，单日整体涨幅2.21%，4月初至今累积涨幅已接近20%。目前市场库存紧张，场内看涨氛围较浓。





恒逸石化(000703)是国内最大的PX、PTA和PET上下游全产业链巨头。海利得(002206)拥有PET完整产业链，公司正积极推进20万吨PET项目。









3、甲醇市场涨势明显 环保限产致供应偏紧

根据生意社价格监测，上周国内甲醇市场行情涨势明显，周初国内甲醇市场均价在2741/吨，周末报2980元/吨，周内涨幅在8.68%，价格较去年同期上涨17.69%。

上市公司中，新奥股份(600803) 现拥有甲醇产能74万吨，价格上涨业绩弹性大。华鲁恒升(600426) 为国内煤化工龙头企业，甲醇年产能为32万吨。









4、下游需求有望持续回升、焦煤焦炭价格迎来支撑





23日焦煤、焦炭主力合约分别上涨2.26%、3.87%。下游方面，据我的钢铁网消息，23日，国内钢材市场普遍拉涨。25个主要城市中，上海、广州、北京、重庆、西安等18个城市螺纹钢价格上涨每吨10-70元；上海、福州、天津、重庆、沈阳等21个城市热卷价格上涨每吨10-100元。分析认为，如果各地没有环保突击检查事件，5月份钢铁产置大概率加快回升。





雷鸣科化(600985)拟收购淮矿股份100%股权，转型为华东地区主要焦煤生产商；平煤股份(601666) %是中南地区焦煤龙头。









5、蔚来资本即将完成5亿美元融资相关公司受关注





据彭博社报道，电动汽车创业公司蔚来汽车下属的蔚来资本即将完成5亿美元离岸基金的首轮融资工作，将利用这笔资金投资新型汽车技术。蔚来资本已经通过人民币基金投资了共享汽车、无人驾驶、汽车新材料领域的15家企业，该基金的融资目标是100亿元人民币。





江淮汽车(600418)为蔚来首款量产SUV ES8进行代工生产。天汽模(002510)为蔚来汽车提供车身模具和部分冲压件产品。









6、阿里云飞天获特等奖引领国内云计算





据媒体报道，在近日召开的中国电子信息技术年会上，阿里巴巴集团CTO王坚博士代表“飞天云操作系统核心技术及产业化”项目接过科技进步特等奖的奖牌，这是该奖项设立15年以来，首次颁发的特等奖。阿里云、北京航空航天大学、清华大学等为主要完成单位。





银江股份(300020)与阿里云在智慧交通及城市大脑领域拓展至基于阿里云计算平台、云产品及业务的多方面密切合作。银信科技(300231)自今年2月1日起正式获阿里云授权，成为阿里云飞天敏捷版及Docker企业版中国大陆地区金融行业总经销商。









7、阿里发布藏经阁计划 让计算机具备类脑推理能力





阿里巴巴宣布联合清华、浙大、中国科学院自动化所、中科院软件所、苏州大学发布藏经阁(知识引擎)研究计划。该计划以结构化形式描述客观世界中概念、实体及其之间关系，将互联网信息内容表达成更接近人类认知世界的形式，从而使计算机具备类脑推理能力。阿里还将建设中小企业知识服务引擎。





上市公司中，智度股份(000676)投资Deepleaper/跃盟科技，后者在人工智能自然语义处理与深度学习领域，拥有商业语义认知、价值判断与策略预测等多项国内外技术专利。浪潮信息(000977)拥有全球首个集群并行版的Caffe深度学习计算框架。









【提醒】





1、新股申购——药明康德(603259)：申购代申购上限3.1万股，申购价格21.60元





【要闻】

1、中央政治局：要推动信贷、股市、债市、汇市、楼市健康发展。

2、中国财政部：我国将取消包括抗癌药在内的部分药品进口关税。

3、证监会：推动制定《私募投资基金管理暂行条例》。

4、央行：所有ICO平台和比特币交易已经安全退出中国市场。

5、住建部：将加强对房地产市场的监控，整顿房地产市场秩序。

6、联席会议办公室：将积极配合相关部门推动尽快出台《处置非法集资条例》。

7、327亿爆款基金兴全合宜上市首日盘中跌停，公司回应中兴通讯(000063)折价并不意味着基金出现亏损。

8、国产第一艘航母在拖轮的协助下离开泊位。

9、朝韩首脑将于27日上午进行首次会面。

10、美股涨跌互现，纳指收跌0.25%；COMEX 6月黄金期货收跌1.1%；WTI 6月原油期货收涨0.35%；LME期铝收跌7.0%， LME期镍收跌3.8%。

【公告：复牌】

中孚信息(300659)：拟9.5亿收购剑通信息 100% 股权 股票复牌

百利科技(603959)回复上交所问询函 股票复牌

湖北宜化(000422)、中国船舶(600150) 、罗顿发展(600209)、安泰集团(600408)四股24日实施退市风险警示 股票复牌

【公告：一季报】

酒鬼酒(000799)：一季报净利同比增长68.88%

光明地产(600708)：一季报同比增1076.47%

招商蛇口(001979)：一季报净利同比增长172.31%

大族激光(002008)：一季报净利同比增长140.73%

冠福股份(002102)：一季报净利近7倍 半年报预增307%-408%

沙钢股份(002075)：一季报净利同比增长138.88% 半年报预增140%-190%

中国铝业(601600)：一季报净利同比下降19.4% 证金公司一季度增持2.4亿股

科大讯飞(002230)：一季报扣非净利下滑46.34%

温氏股份(300498)一季报：净利14亿，同比下滑4%

【公告：年报及分红】

圣农发展(002299)：半年报预增174.24%-219.94%

中南传媒(601098)：年报拟10派6元

浪莎股份(600137)年报分红：拟10派 0.6 元

先河环保(300137) ：年报拟10转6派0.5元

道氏技术(300409)：年报拟10转8派2.2元

东方雨虹(002271)：年报净利增两成 拟10转7派1.5元

德艺文创(300640)：年度净利下滑约两成 拟10转8派2.5

象屿股份(600057)：年报净利增长68% 拟10转4.8派1元

龙韵股份(603729)：年报净利增19% 拟10转4派1元

西王食品(000639)：2017年拟10转4派1.08元

黑猫股份(002068)：年报净利增4倍 炭黑销售毛利显著提升

山东药玻(600529)：年报净利增39% 拟10转4派3元

【公告】

天宝食品(002220)：实控人等拟向上海国乾转让公司股份，或致控制权变更

安凯客车(000868)：获8.48亿元新能源汽车推广补贴款 改善现金流

济川药业(600566)：健胃消食口服液进入江苏省医保目录

伊之密(300415)：股价非理性下跌 三名股东提前终止减持计划

恒瑞医药(600276)：开展SHR3680片III期临床试验

云铝股份(000807)：拟定增募资45亿元加码主业，控股股东参与认购

哈空调(600202)：年报继续亏损 25日起实施风险警示

辉丰股份(002496)：收到中国证监会立案调查通知

凯恩股份(002012)：拟终止重组收购卓能新能源有限87%股权

中弘股份(000979)：近一个月新增11亿元逾期债务，累计逾期22.7亿元

圣阳股份(002580)：终止重组收购中民投旗下中民新光

ST中富：撤销公司股票交易退市风险警示 明日停牌一天

蓝科高新(601798)：股票实施退市风险警示 明日停牌一天

【公告：增减持】

东方精工(002611)：股东计划减持不超过2%股份

顺丰控股(002352)：四股东拟合计减持不超过7.53%股份

际华集团(601718)：股东拟减持不超3%股份

华控赛格(000068)：深赛格(000058)计划减持不超过3%股份

新南洋(600661)：股东拟增持3%-10%股份

江苏神通(002438)：控股股东拟增持1%至5%股份

【解禁股】