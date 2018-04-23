周一市场的走势让很多朋友完全摸不到头脑了。周末消息面不算是冷淡，但是市场整体表现过于低迷了。信息安全工作会议刚刚开完，七常委悉数出席，规格超预期下，今天信息安全板块整体走出大幅下挫。 顶着利好跌停。只能说是游资风险偏好过于低了，导致所有消息释放都被理解为兑现。





这种风险偏好的降低和近期的事件影响有直接关系。上周针对妖股的再次出手、海南板块的见光死，以及今天深交所监管了八个乐视网炒作账户的信息，联动之下压低了整个市场的风险偏好上限。





比较典型的比如信息安全板块的集中跳水。白酒板块舍得发布业绩公告之后的下挫跌停。以及上周强势的芯片半导体软件等品种出现高位个股集中杀跌。





这里面不乏一些品种直接出现技术破位信号，比如舍得，比如苹果概念的立讯精密、信维通信等等。 两市超过30家公司走出跌停。 很多朋友今天会问，这些品种是不是已经超跌，或者已经进入支撑区间。我们认为其中确实有一部分已经是非理性的下跌，但是市场走弱的时候不能猜，投资的第一课是生存，生存的最可靠手段就是纪律， 而纪律告诉我们一旦市场跌破前期设置的风险点，就只能也必须先规避风险。





所有的“如果”、“假如”、“的话”、“万一”都具有两面性，最终只要踏错一次，就很可能万劫不复。





但是，中长期说，我们认为大家不要放弃信心 ，今天国务院召开政治局会议，提到了信贷、股市、债市、汇市、楼市五大方面 ，信贷是去杠杆的问题，是过去一年的政策核心，排第一无可厚非； 股市能排在第二位，说明股市在高层心里的地位明显提升了，这是好事儿 ，未来的政策红利值得期待！





回到盘面上，今天盘面上最“热门”的恐怕也只有东北振兴概念。周末朝@鲜“改革开放”的声明被市场解读为利好，尤其利好东北发展。关于这个超预期的会议声明，我们指出一点“朝@鲜停核”与“朝@鲜拥核”可并不矛盾。很多人看到消息认为是朝@鲜弃核，这是错误的。事实上按照目前的公开消息，反而很可能是因为拥核，所以停核。因为拥核，所以才敢开放！这完全是复制中国当年的道路。





这样的话，影响是不可估量的。这意味着三代将军以及这个半岛国家，将完全从过去的代理人，转变成区域地缘政治的核心玩家。过去以及未来的总共三个月里，三代目完成了会见我国主席，宣布停核开放，以及即将会见白宫boss的三大任务。 这将是微妙的东北亚局势下，又一枚重磅炸弹。搅动一江春水。





对于中国来说，是喜是忧，真的需要重新考量。



