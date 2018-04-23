周末几大利好还是比较有分量，但是周一开盘表现都非常一般。这里面能够看出整体市场的风险偏好在降低， 上周海南的见光死和监管对于妖股的再一次出手气了很大的作用。这是导致今天市场再一次转弱的核心原因。





现在听到不少朋友说要3000才有大底。这个我们不评价，只说一件事。近期上证50出现了间歇性的拉升护盘。证明有一部分资金是不愿意让市场大幅向下的。





上证50早盘分时异动一波，中国联通涨停，这里主板必然是走筑底的，底背离的技术修复只会迟到不会缺席，而且很多品种确实是开始跌出机会。但是创业板的话相对尴尬，因为技术上的顶背离还没修复完成，高位股又开始大幅的补跌，所以等待调整结束之后再说。这个和我们讲的稀缺科技龙头的大牛市并不矛盾，所以可操作性上面来说，都比较弱，多看少动。





消息面上贸易战、香港汇率等等事件目前也在纷纷压低市场的风险偏好。





周末朝@鲜宣布“改革开放”，很有意思。按照此前朝媒报道的情况来看，事实上朝@鲜已经拥有了核武+洲际导弹的打击能力。虽然从最后一次去年11月29日的实验数据上看，与我国尚有40年的代差。但是毫无疑问，朝@鲜是事实上的拥核国家。





发展核武之后火速发表开放声明——朝@鲜毫无疑问在尝试复制中国的成功路线。2011年底，二代将军意外去世，1983年生人的三代将军紧急接班，成为罕见的30岁以下国家元首。上任后仅仅用三年稳定住局势，也只干了三件事儿。





1、肃清了一批反革命权臣。2、顶住国际压力发展核武器。3、派出刺客杀死了一直在海外持异见的大哥。三代目的手段可以说是非常厉害的。





而眼下在宣布开放的前期同样是准备和已经做了三件事儿。





1、前首次秘密访问了中国，会见了领袖。2、筹备计划与特朗普进行朝美峰会。3、与韩国关系大为缓和，两边筹备计划进行南北峰会。





这是一枚巨石。毕竟从中美的角度讲，最符合中国利益的应该是半岛可控的对立。但是从中韩的角度讲，只有北方放下拳头才能真正拉低韩国的戒心。但从韩美的关系上看，韩国又是美国坚定地盟友。绝对不要忽视这位八零后的影响。 已经非常微妙的东北亚局势，这相当于又一次被投下一枚巨石。半岛的风云突变是要特别注意的。





这突然让我想起一个段子。





股民在2018年前四个月里平均老了十岁，主要原因是短期熬夜集中学习了期权定价、中东和朝鲜半岛地缘政治、贸易战、国际法、区块链技术，集成电路等硬核知识，但没有赚到钱，简直活的不如一只小猫小狗。



