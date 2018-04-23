【题材】





1、雄安新区规划纲要获批 将实现电力100%清洁化





《河北雄安新区规划纲要》指出，坚持绿色低碳发展，严格控制碳排放，建设海绵城市，规划城市建设区雨水年径流总量控制率不低于85%。积极引入风电、光电等可再生能源，作为新区电力供应的重要来源。





相关概念股主要有东方能源(000958)、建投能源(000600)等。









2、《河北雄安新区规划纲要》正式发布建设数字城市成为亮点





4月21日，《河北雄安新区规划纲要》正式发布。《纲要》明确提出“坚持数字城市与现实城市同步规划、同步建设，适度超前布局智能基础设施，推动全域智能化应用服务实时可控，建立健全大数据资产管理体系，打造具有深度学习能力、全球领先的数字城市。”建设数字城市与城市智慧化管理是本次雄安新区规划的亮点之一，未来雄安新区有望成为中国乃至世界数字城市和智慧化管理的范本。





数字政通(300075)控股子公司保定金迪是中国领先的地下管线信息化及技术服务提供商，在雄安地区已有相关布局。达实智能(002421)在雄安设立子公司雄安达实，公司基于物联网的数据采集、汇聚、传输的枢纽平台为雄安市民中心的智能化建设方面提供创新服务。









3、雄安新区规划纲要发布、建设绿色生态宜居新城区





《河北雄安新区规划纲要》21日发布，打造改革开放新高地。要求到2035年，基本建成绿色低碳、信息智能、宜居宜业、具有较强竞争力和影响力、人与自然和谐共生的高水平社会主义现代化城市。到本世纪中叶，全面建成高质量高水平的社会主义现代化城市，成为京津冀世界级城市群的重要一极。





建科院(300675) 在雄安设立了雄安绿色发展研究等三家子公司；韩建河山(603616) 子公司生产的混凝土外加剂还申报了雄安新区建设适用建材产品目录(第一批)。









4、全国网络安全和信息化工作会议召开 推动核心技术突破





全国网络安全和信息化工作会议20日至21日在北京召开。习近平强调，信息化为中华民族带来了千载难逢的机遇。我们必须敏锐抓住信息化发展的历史机遇，加强网上正面宣传，维护网络安全，推动信息领域核心技术突破，发挥信息化对经济社会发展的引领作用，加强网信领域军民融合，主动参与网络空间国际治理进程，自主创新推进网络强国建设。





相关概念主要有北信源(300352)、华胜天成(600410)、任子行(300311)、格尔软件(603232)、蓝盾股份(300297)









5、深圳率先启动“刷脸”执法相关公司有望受益





据媒体报道，深圳将在全国率先试点“刷脸”执法。“刷脸”执法电子警察将于4月23日开始启用，5月1日正式执法。“刷脸”执法电子警察主要针对行人、非机动车闯红灯和在机动车道行驶，以及“失驾”的交通违法。深圳交警通过人脸识别电子警察设备，运用人脸识别、大数据技术，捕捉违法信息，实现全天候、全方位，高效率的精准查处。





广电运通(002152)旗下公司为深圳南山公安分局提供包括小天眼智能抓拍系统、4G布控人脸识别系统等相关智能执法系统。佳都科技(600728)掌握人脸共享服务平台和人脸实时报警系统在内的一整套动态人脸识别系统。









6、两大新型潜水器齐聚南海 我国海洋科技发展提速





我国无人无缆潜水器“潜龙三号”、载人潜水器“深海勇士”号18日齐聚南海海域进行深海科考。20日我国最先进的自主潜水器“潜龙三号”进行首次下潜，同日“深海勇士”也完成了下潜工作。





上市公司中，久之洋(300516)大股东是中船重工701所，产品覆盖海洋探测领域，是中船重工军民融合核心企业；海兰信(300065)是智慧海洋龙头企业，与702所在智能船、援潜救生等方面有技术交流合作。三力士(002224)定增5 亿布局无人潜器，是首个将无人潜器产业化的民营企业。









【提醒】





1、本周解禁市值约1247亿元，较本周市值骤增。





2、本周央行公开市场有5200亿逆回购到期





【要闻】

1、《河北雄安新区规划纲要》发布。

2、证监会核发2家企业IPO批文，筹资总金额不超过15亿元。

3、金正恩宣布新战略路线：朝鲜将集中全部力量发展经济。

4、中国结算和深交所发布了《H股“全流通”试点业务实施细则》，联想控股成为了首家H股“全流通”试点企业。

5、商务部商：中方已收到美方希来北京进行经贸问题磋商的信息，中方对此表示欢迎。

6、据最新的基金一季报信息，率先披露的嘉实新机遇这只“国家队基金”，规模出现了明显下降。

7、工信部：国产芯片对关键领域的支撑能力显著增强。

8、资本压注开放马彩，海南多家公司彩票经营范围遭清理。

9、辽宁海事局连发3条航行警告 国产航母或即将海试。

10、周五美股三大指数收跌，纳斯达克指数下跌1.27%；COMEX 6月黄金期货收跌0.8%；WTI 5月原油期货收涨0.13%。

【公告：复牌】

新筑股份(002480)：四川国资委同意控股股东股权转让 股票复牌

长亮科技(300348)：腾讯近4亿元受让7.14%公司股份，股票复牌

*ST众和：兴业矿业(000426)拟提供不超6亿元财务资助，股票复牌

万丰奥威(002085)：拟逾12亿元收购雄伟精工95%股权 股票复牌

棕榈股份(002431)：控股股东拟转让5.03%股份致实控人变更 股票复牌

新能泰山(000720)：公司股票实行退市风险警示 23日复牌

光正集团(002524)：拟收购新视界眼科51%股权 股票复牌

正业科技(300410)：已编制完成 2017 年年度报告 股票复牌

嘉化能源(600273)：终止重组 股票复牌

【公告】

川润股份(002272)：国电投基金签产业基金合作框架协议

柯利达(603828)：子公司签8亿元项目合同

哈工智能(000584)：签近8400万元合同

中国中铁(601390)：公司中标155亿元重大工程

鼎龙股份(300054)：拟不超1亿元回购公司股份

宇通客车(600066)：收到新能源汽车推广补贴款58.6亿元

跨境通(002640)：实控人筹划股权转让，公司控制权拟变更

浙江东日(600113)：拟配股募资不超6.09亿元拓展主业

方大化工(000818)：4月23日起更名为“航锦科技”

中国船舶(600150)：24日起实施退市风险警示

罗顿发展(600209)：公司股票将被实施退市风险警示 4月23日停牌一天

国民技术(300077)：涉嫌未及时披露与前海旗隆签订补充协议事项 遭证监会行政处罚

【公告：一季报】

中国联通(600050)：一季度净利润13亿元

涪陵榨菜(002507)：一季报净利同比增长80.33%

金钼股份(601958)一季报： 净利同比增长1327%

海康威视(002415)：一季报净利同比增长26.77% 半年报预增15%-35%

江特电机(002176)：一季报净利翻3倍 半年报净利预增超4倍

宁波建工(601789)：一季度新签合同同比增长155.69%

济川药业(600566)：拟10派10元 一季度净利同比增60%

菲达环保(600526)：一季报净利同比下降58.73%

【公告：分红及年报】

爱尔眼科(300015)：年报10转5派3元

新晨科技(300542)：年报10转7派0.80元

田中精机(300461)：年报拟10送5转3派0.65元

杭钢股份(600126)：去年净利同比增147% 拟10转3

金贵银业(002716)：送转方案调整 2017年拟10转7派1元

世纪天鸿(300654)年报：净利润同比增长0.15% 拟10转5派1元

四方精创(300468)：2017年净利同比增17%，拟10转8派2.5元

科创信息(300730)：年报净利同比增长18.68% 拟10赚7派1

恒逸石化(000703)：2017年净利同比增95%，拟10转4派2元

科恒股份(300340)：2017年净利同比增长264%，拟10转8股派2元

比音勒芬(002832)：2017年净利同比增36% 拟10转7派10元

长盛轴承：2017年净利润同比增长50.46%， 拟10转9.8股派3.7元

金财互联(002530)：2017年净利润同比增近4倍，拟10转6派0.5元

富邦股份(300387)：2017年净利润同比下降约20%，拟10转8股派1.1元

恒林股份(603661)：2017年净利润同比降37%，拟10派8.9元

*ST青松：去年盈利5060万，申请撤销退市风险警示

大唐电信(600198)：预计2017年亏损将突破24亿元

中国船舶(600150)2017年净亏损23亿元

湖北宜化(000422)：年报亏损50亿股票被ST 下周二复牌

【公告：增减持】

雏鹰农牧(002477)：实控人及部分董监高拟增持不低于5亿元

锦江股份(600754)：股东弘毅投资基金拟减持不超2%股份

今飞凯达(002863)：君润投资拟减持不超2%股份

和胜股份(002824)：股东拟减持不超1%股份

浙江鼎力(603338)：中鼎投资拟减持公司不超1.49%股份