特朗普已经成为了目前市场最大的不确定性了。时值周末，对于贸易战升级，周末不确定性预期的猜测，恐怕是市场集中回落的重要原因。15分钟前还有个芯片板块勉强翻红，现在一个都没有红了。概念板块集体翻绿， 跌停板数量近40只，366家个股红盘，2851家绿盘，跌幅5个点以上股票454只 ，涨幅五个点以上股票36只，盘面怎么样数据说明了一切。





目前看，沪指有向下继续回探前低的可能，市场表现极弱，大家要以控制风险为主了。





周五市场担心的第一个因素毫无疑问是IPO，很多个独角兽大家伙压在心头，这也是每逢周五次新股爱好一片的重要原因——当然周四对于次新妖股的窗口指导也是直接杀伤。





不过目前看，至少最近几周以来，监管层对于新股募资规模还是非常审慎的， 在行情不稳时对巨无霸上市很难大开绿灯。早已过会的富士康为何迟迟拿不到批文，一大原因恐怕在于其募资额过大，达到272.5亿，基本上是30只现阶段IPO企业的总额，另一只独角兽宁德时代拟募集资金131.2亿元，募资都在百亿以上。而药明康德调整后的募资仅为20亿出头，这也很好解释了为何率先拿到IPO批文的是它而不是富士康与宁德时代。





以今天市场的跌幅，恐怕延续这种稳健的模式比较正常。





贸易战方面，今天下午，美国商务部再次对中兴事件表态——对中兴的禁售令目前无协商空间，拒评华为。国商务部新闻官Will Reinert表示，这项禁令即时生效，且目前没有扭转的余地或协商的空间，“这是一个7年的禁令。”他补充道。也就是说，要严格地等到7年后才有望重启协商。





简单翻译一下，就是“ 没得商量，目前没得商量，你这条小辫子我要抓紧。并且华为不能讲，我要仔细看看华为能不能也搞他一把，所以现在不告诉你 ”。





美国方面的强硬表态，再次刺激芯片板块启动。但是昨天提醒大家了，芯片股目前确实有一些蹭热点的品种出现，所以昨天开始呈现出降温的态势，今天看龙一的国民技术延后到午后才封板，而第一封板的亚翔集成则在午盘出现了开板信号。说明 整个题材也在进一步降温。





不过中期看，一些真正有核心技术，或者准备向核心方面研究布局的，还是确实存在大行情机会 。





今天国内也有新的声音，新华社文章称，在芯片产业的投资方向也需更有产业眼光的人掌控。在国家财政支持之外，还需要市场、社会资本等积极参与。有专家建议，中国证券监督管理委员会可为芯片企业提供一些如加速审批等便利通道，使企业有机会从市场筹得更多研发经费。





我们对于上述观点倒有些不同的意见， 目前看中国与国际芯片巨头的差距明显，存在一代以上的代差。因此我们的核心问题并不是“路线问题” ，不存在说多个企业同时投资从基础研发，就能够加速追赶的可能，恰恰相反，高通、联发科等巨头的路线非常清晰，国内芯片起步，最好的模式还是促进行业整合， 以少数寡头的培养来形成自己的产业中坚。而这种模式，实际上也符合芯片行业“大树底下不长草”的特征，更有利于资源的高效利用。



