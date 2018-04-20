周五市场表现疲弱，早盘一度拉升之后，马上进入下跌阶段，昨天监管的再次出手对于市场目前的风险偏好有明显的打压，小市值品种在监管压力下低头，尤其次新股在周四午后粤传媒传导至德生科技、万兴科技的一众炸板之后，快速形成打压。而大市值品种，因为成交量不足，也难以真正展开行情 。短线恐怕要再一次向下挑战3062点支撑的力度。





另一方面，我们认为周五市场的疲弱，也和目前消息面不确定因素有关， 不管是特朗普的反复无常还是贸易战的持续高热，以及邻近周五独角兽IPO的预期重燃 。这些因素都成为压制市场反弹的关键环节。





消息面上贸易战目前看仍然是市场关注的一个重点领域，昨天中俄磋商铝制品贸易，英国首相也与大大进行了通话，日本在美国钢铁关税的问题上吃瘪。目前看，贸易战的第三轮双方还是在互相试探的阶段。





今天的最新消息，美国财政部助理部长塔博特(Heath Tarbert)在华盛顿的一个活动上表示，政府在考虑根据国际紧急状态经济权力法案动用紧急法律来针对中国。而这一法案目前很可能是 禁止中国企业投资于哪些行业 ，比如半导体和5G无线通信。这个算是美国方面进一步的升级表态。





而中方方面，最新的好消息是对于高通的大规模裁员已经开始启动。仅加州地区已经确认裁员1500人，并且最终这一数字可能会扩大至3000人以上。有人说高通裁员和中国没关系，仅仅是博通收购危机的后续。这个我不太认同，高通的裁员行为实在已经度过收购危机之后才启动的。而原因则非常简单——高通已经连续三年出现营收下滑。这个营收下滑的原因，一方面是台湾联发科进入中端芯片市场，另一方面，是因为苹果的专利之争，导致最大客户退出。 而今年，随着中兴受到制裁，高通营收将至少损失5亿美元，这几乎是此次大比例裁员能够达到效果的一半。





而另一方面，目前高通收购恩智浦的事项，中国商务部仍然没有明确的答复。这就有意思了。作为全球9大监管机构之一，大公司之间并购如果涉及行业垄断，我们是可以直接否决的，而如果商务部不批准，高能的收购只能以失败告终，还要赔付恩智浦20亿美元，加上其它的各种费用，还得损失不少钱。





我们现在成为九大机构里面唯一一个悬而未决的，恐怕也是为了给这个中兴事件最大的关联方好看。这也是目前我们在接下来一轮贸易战中手中握有的重型武器之一 。如果高通够难受，那么高通自然会通过自己的游说团队向白宫施压。这无异于是一种釜底抽薪的方法。





但是无论如何，此次贸易战之后大家都看到了，唯有打造短板工程的强大，才能够真正自强自立。因此我们也反复和大家说， 核心稀缺技术龙头的牛市开启，最大的标志性事件，恰恰是贸易战的打响！



