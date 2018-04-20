4月20号早间必读

1、全国碳市场配额和分配方案将发布 产业链迎千亿级空间

据媒体报道，全国碳排放配额总量设定与分配方案日前已经国务院同意，预计近期发文。同时，地方也陆续就落实全国碳市场建设方案提出工作设想，注册登记系统和交易系统建设、历史数据的报送核算与核查、能力建设等工作已经开始。下一步将加快出台全国碳排放权交易管理暂行条例等一揽子配套政策。





置信电气(600517)子公司置信碳资产是国网系统内唯一专业从事碳资产经营公司；华测检测(300012)已获11个省市主管机构批准为碳排放第三方核查机构。





2、自贸区挂牌三周年临近、横琴休闲旅游岛受关注

2015年4月21日，广东等三大自贸区挂牌，正式启动建设，本周末将迎来挂牌三周年纪念日。从广东自贸区横琴自贸片区管委会获悉，横琴正加速建设以休闲旅游、文化创意等特色产业为核心的现代化经济体系。其中，横琴国际休闲旅游岛建设方案已上报国务院，近期将获批。

华发股份(600325)在横琴自贸区和十字门中央商务区分别持有33万平方米和36万平方米土地储备；格力地产(600185)2016年完成定增，布局横琴新区休闲旅游地产；世荣兆业(002016)也是总部位于珠海的房地产企业。





3、阿里达摩院自主研发AI芯片、产业高速增长可期

据媒体19日报道，阿里巴巴达摩院正研发一款神经网络芯片——Ali-NPU,该芯片将运用于图像视频分析、机器学习等AI推理计算。据透露，该芯片基于阿里机器智能技术实验室等团队在AI领域积累的大量算法模型优势，根据AI算法模型设计微结构以及指令集，以最小成本实现最大量的AI模型算法运算。





富瀚微(300613)主营视频监控芯片；中科曙光(603019)成功研制出首款搭载寒武纪AI芯片的人工智能服务器Phaneron。





4、六部委联合发文推动光伏产业智能化 加大多元化资金投入

工信部、住建部、交通运输部、农业农村部、能源局、国务院扶贫办联合印发《智能光伏产业发展行动计划(2018-2020年)》，计划提出，推动光伏从础材料生产智能升级，加快先进太阳能(000591)[买卖提示]电池及部件智能制造，提升智能光伏终端产品供给能力，推动光伏系统智能集成和运维。





上市公司中，中来股份(300393)与我国最大的光伏产业设计院信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司携手，推进建设光伏发电系统高度智能集成的“光伏树”；易事特(300376)作为全球电能质量解决方案供应商，自主研发生产了智能光伏离网逆变器、智能高频UPS等新能源及电源产品。





5、商务部公告 对进口卤化丁基橡胶实施反倾销措施

据商务部网站消息，4月19日，商务部发布公告，初步裁定对原产于美国、欧盟和新加坡的进口卤化丁基橡胶(也称卤代丁基橡胶)征收26.0%至66.5%的保证金。并决定对原产于美国、欧盟和新加坡的进口卤化丁基橡胶产品实施保证金形式的临时反倾销措施。

上市公司中，道恩股份(002838)公司投资5000万建设万吨级热塑性医用溴化丁基橡胶产业化项目。安迪苏(600299)目前拥有氯丁橡胶产能5.5万吨。





6、微基因建亚洲领先基因芯片实验室 只需唾液即可基因解读

近日，国内领先的个人基因组服务公司微基因宣布与知名基因测序及芯片公司Illumina达成合作协议，微基因将借助Illumina基因芯片平台，建立亚洲领先的芯片实验室，大幅拓展产能。

上市公司中，中源协和(600645)深度参与了Illumina研发的世界首款东亚人群数据芯片，将成为其全球首发合作伙伴。贝瑞基因(000710)、金域医学(603882)、艾德生物(300685)与Illumina均有合作。





7、工信部推进AI与实体经济融合、将支持创新应用

工信部办公厅19日发布通知称，将组织开展人工智能与实体经济深度融合创新项目申报工作。围绕培育智能产品、深化行业应用、构建支撑体系三个方向，支持一批创新性强、应用效果好的产品和应用项目，探索形成可复制、可推广的新业态和新模式，提升产业支撑能力，推动行业融合与创新发展。





相关公司包括科大讯飞(002230)、劲拓股份(300400)、四维图新(002405)等。





8、第三次进口替代浪潮来临 高端数控机床急需突破

中国将迎来第三轮进口替代，预计技术密集型行业将成为本次进口替代的主战场。其中，数控机床(CNC)是先进制造的关键技术，是重点需要突破的几大领域之一。长期以来，国产数控机床处于低档迅速膨胀，中档进展缓慢，高档依靠进口的局面。数控机床的高档数控系统和功能部件仍然主要依靠进口，对于整个数控机床行业，尤其是技术壁垒高的高端数控机床行业，进口替代成为国内企业发展的目标。





可关注华中数控(300161)、沈阳机床(000410)等。





【要闻】

1、证监会：芯片公司2000万净利润就可以快速上市是谣言。

2、深交所：将修订股票上市、债券上市等业务规则。

3、外管局：中国拟增加QDLP和QDIE总额度。

4、商务部：将密切关注中兴事件进展，准备采取措施保护中国企业的权利。

5、证监会副主席姜洋调研国睿科]：加快研发为实现芯片自主可控做贡献。

6、生态环境部：调整《进口废物管理目录》的公告，将禁止进口废五金类、废船等16个品种固体废物。

7、商务部：中美未就301征税清单进行任何双边谈判。

8、六部门关于印发《智能光伏产业发展行动计划(2018-2020年)》的通知。

9、媒体：横琴国际休闲旅游岛建设方案已上报国务院，近期将获批。

10、中国三大存储芯片企业预计下半年试产。

11、美股三大指数收跌，纳指收跌0.78%；COMEX 6月黄金期货收跌0.4%；WTI 5月原油期货收跌0.26%。





【公告：复牌】

双杰电气(300444)：终止筹划重大资产重组 股票复牌





【公告】

视觉中国(000681)：与淘宝中国签订战略合作协议

红豆股份(600400)：就无界零售与京东签署战略合作框架协议

ST龙力：控股股东质押股票触及平仓线

东晶电子(002199)：实控人拟发生变更

厦门钨业(600549)：与厦门市海沧区政府签协议 加快动力锂离子正极材料落地





*ST三维：证监会决定对公司进行立案调查





【公告：年报及分红】

合肥城建(002208)：半年报预增50%-100%

艾迪精密(603638)：年报拟10转4.8股派2.5元

合盛硅业：年报拟10派4.41元

瑞特股份(300600)：年报拟10送6派2.5元

龙洲股份(002682)：年报拟10转5派 0.90 元

蒙娜丽莎(002918)年报：年报拟10转5派1.94元

金明精机(300281)：年报拟10转5派0.21元

奥马电器(002668)：年报拟10转7派0.62元

国祯环保(300388)：年报拟10转8派1.5元

创源文化(300703)年报：年报拟10转5派3.5元

富祥股份(300497)：年报拟10转10派5元

海顺新材(300501)：年报拟10转5派5元

三聚环保(300072)年报：净利同比增长57.02% 王亚伟持仓未变

华大基因(300676)：年报净利增长19.66%；拟10派3元

华夏银行(600015)年报：净利198亿 证金增持至4.4% 拟10派1.5元

君正集团(601216)年报：证金持股由3.65%增至4.9%

坚瑞沃能(300116)：2017年净利润修正为亏损近37亿

皇氏集团(002329)：年报净利由2.33亿下修至5657万





【增减持】

科大国创(300520)：雅弘投资计划未来6个月内减持不超6%股份

台基股份(300046)：股东富华远东拟清仓减持不超过5%股份

振华股份(603067)：部分董监事拟合计减持不超1.017%股份

英飞特(300582)：两股东计划合计减持不超过2.24%





【解禁股】