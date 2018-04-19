第一，市场的反弹绝不是基于所谓的特朗普服软 ，今天早间看到的世贸组织的声音，说美国愿意与中国磋商。很多朋友解读为美国服软，这个逻辑是错的，从特朗普当选以来的所有举动，以及从竞选开始团队中大量出现的莱特希泽、威尔伯罗斯、纳瓦罗等名单，大家就应该明白，人家摆明了就是和我们杠上了，特朗普的保护主义未来只能加强。甚至说从美国此前大选两个党派的表述上看，限制中国可以说是为数不多民主、共和两党的共同点。所以人家这哪里是服软你告诉我，根本就是打一个下马威之后，看看咱们这边什么反应。所以醒醒吧，唯有自强，别无他路。





第二，市场上涨是因为什么？我们此前和大家说过，3100~3000点区间是目前监管的一个底线 。周一市场第一次逼近前低之后，市场迎来降准利好。周三市场跌破3062马上迎来资金进场拉升信号，今天指数直接快速拉升抬升重心。我们认为市场在这个位置的反弹，根本上还是处于受到重要支撑位影响，今天选择以调整周期很长的权重品种拉升，根本上也是为了稳住指数的阵线。





第三，市场今天开始传递出一些调整信号。 首先是午后一批妖股炸板。据坊间传闻，粤传媒午后炸板，和窗口指导撤单有直接关系，盘口上不难看出，午后开盘瞬间有万手大单撤离，同时有万手大单砸盘，传闻或并非空穴来风，否则不会发生涨停股近乎集体自杀的惨剧。而后粤传媒的炸板传递至次新妖股万兴科技、德生科技，今儿引爆次新风险点。短期看监管对于过度投机还是比较关注的方向。目前看存量博弈下，投机受挫，权重无量，那么更多的资金未来恐怕还是要看核心成长品种。





第四，芯片、半导体、国产软件，中期趋势值得关注，短线要注意了。 这些是我们农历新年后反复讲的短板核心品种。尤其中兴事件之后，关注度的升温应该是必然的结局。但是目前市场对于上述品种的一致性预期过高了。今天必创科技烂板，华力创通、海特高新午后打开。国民技术也出现了午后的放量。软件股这边太极股份、中国软件午后跳水。接下来恐怕将迎来洗盘和震荡。但是从中期趋势上面来说，我们认为大家不要过度担心。此次中兴事件是一个拐点信号，是一个契机，这个契机将带来的将是整个产业中长期关注度的提升。所以短期要注意震荡和调整分化了，中期调下来不是坏事。



