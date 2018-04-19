在前天美国限制了高通对中兴芯片交易之后，在昨天， 美国再一次发布禁令，禁止了谷歌对于中兴的安卓系统授权。 至此，中兴几乎所有的退路被封死，如果说过去能够在比如联发科等其他地区企业寻找芯片替代，那么谷歌的授权禁令之下，中兴所有设备将变成砖头。中兴通讯去年手机出货量达4640万部，在安卓阵营排第七。失去Android系统的使用权将是一次沉重打击。





贸易战第三轮显然已经进入白热化。近期也听到了很多声音。对于中兴事件，企业本身手脚不干净还笨当然是没法洗的。高管在禁止贸易地区的出口商品上直接留下签字，并且让美国商务部卧底以极低权限获取到公司服务器上的《进出口管制风险规避方案》还明确标着——以伊朗为例。





这口锅没人能替中兴背。





但是话又说回来，这个问题，是我们放弃关键环节国产化的原因吗？美国制裁中兴不仅仅是因为他有小辫子在手，更因为这是一家中国企业，是一家中国重要的企业，最重要的是这是一家中国重要的企业，而制裁他所造成的损失是可控的。





而目前大家可能更关心的华为、联想等企业之所以能够躲过一劫，恐怕也仅仅是因为对于微软、英特尔的供需关系更加紧密，而制裁的损失美国无法承担。





所以全球化分工，和产业链定位，甚至手脚是否干净，和这件事情无关。这件事情其实仍然是你弱你活该，我强我有理的国际法则。 君不见一管子洗衣粉就被炸成废墟的伊拉克？君不见直接绕开联合国就被三国联军围堵的叙利亚？君不见我们曾经只因为莫须有的化武而被扣押海上长达三十三天的银河号？





今天看到一个说法——许多“核心技术”都不是我们原创的，比如青铜冶炼、青花瓷、景泰蓝，最好的瓷器染料、玉器原料都不在我们手里，但是我们照样做到世界顶尖，销售到全球。是啊，但是这些真的是核心技术吗？最早使用铁器这一核心技术的赫梯帝国覆灭了巴比伦帝国，掌握着坚船利炮这些核心技术的欧美，殖民了整个世界，包括当时全球化定位中以出口茶叶瓷器丝织品见长的中国。





手里的棍子够粗，说话才硬气。 这是数千年来世界的游戏规则，现在也是。不要被短短几十年的和平蒙蔽了判断。所以我总说，中兴这个炸弹炸的好，炸醒了开始有些自傲的我们。





所以国产替代的脚步不能停，有人说美国的产业也不是样样领先，凭什么我们就必须如此？这个问题的关键， 在于美国人家领先的都是能卡住世界咽喉的最核心最高端的技术，这些技术分工下，欧洲、日本韩国的产业链都是围绕美国技术展开 。而离开美国这些国家都玩不转。特朗普再用生硬的手段让世界再一次注意到这个问题。这种颇有冷战色彩的国际思维下，中国继续盲目的以“全球化定位”来麻痹自己，是不现实的。



