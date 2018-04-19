【题材】





1、核心技术靠化缘要不来、推动核心芯片等取得重大突破





央视新闻今日刊发特稿《核心技术靠化缘是要不来的》，重温主席十八大以来在多个场合强调过的科技自主创新的重要性。映射到当前的半导体市场格局，芯片国产化的步伐有望加快。随着芯片国产化的兴起，这些材料的国产化必将给上游原材料厂商带来巨大商机。





相关标的包括巨化股份(600160)、上海新阳(300236)、晶瑞股份(300655)等









2、终身职业技能培训获政策扶持、促进就业创业





18日召开的国务院常务会议确定推行终身职业技能培训制度的政策措施，以促进就业创业为目标，面向城乡全体劳动者提供普惠性、均等化、贯穿学习和职业生涯全过程的终身职业技能培训。会议提出,对高校毕业生、新生代农民工等重点群体广泛开展就业创业技能培训，促进职业技能培训与学历教育相互衔接，大力发展民办职业技能培训，加大职业技能培训经费保障。





百洋股份(002696)收购的火星时代是国内数字艺术教育的龙头；开元股份(300338)收购了从事互联网在线职业考试培训的中大英才以及从事财务会计培训的恒企教育。









3、工信部：研究编制冰雪装备器材产业发展规划





4月17日，由工业和信息化部和国家体育总局共同主办的2018年全国冰雪产业发展大会在河北省张家口市召开。工业和信息化部党组成员、副部长辛国斌指出，未来将研究编制冰雪装备器材产业发展规划，引导推动我国冰雪产业特别是冰雪装备器材产业持续健康发展。





探路者(300005)深耕户外运动已提前布局冰雪产业；河北宣工(000923)主营工程机械业务包括冰雪基础设施建设等，为举办2022年冬奥会的张家口唯一上市公司。









4、新型芯片材料碳纳米管问世 中国芯片产业望换道超车





据媒体报道，北京大学电子系教授彭练矛带领团队成功使用新材料碳纳米管制造出芯片的核心元器件——晶体管，其工作速度3倍于英特尔最先进的14纳米商用硅材料晶体管，能耗只有其四分之一。该研究成果刊登于《科学》杂志。

A股中，拓邦股份(002139)参股公司德方纳米致力于纳米材料制备技术开发应用，主要产品有碳纳米管及碳纳米管导电液等。西藏城投(600773)子公司陕西国能新材料正推进碳纳米管等相关新材料项目。









5、美禁令或切断安卓系统授权、操作系统国产化迎来机遇---





据报道，遭美国“禁运”后，中兴通讯(000063)的移动设备可能无法再使用谷歌的安卓(Android)操作系统。根据研究机构IHS Markit数据，中兴通讯(000063)去年手机出货量达4640万部，在安卓阵营排第七。失去Android系统的使用权将是一次沉重打击。预计本次事件将倒逼操作系统国产化加速。





浙大网新(600797)通过多年在LINUX操作系统的技术累积与创新；二三四五(002195)在互动易平台表示，公司手机操作系统的研发工作正在积极进展中。









6、大面积碲化镉“发电玻璃”生产线投产打破国际垄断





4月17日，成都中建材大面积碲化镉“发电玻璃”生产线正式投产。这标志着我国企业已完全掌握了大面积碲化镉弱光发电玻璃的核心技术，具有完全自主知识产权。此次投产的大面积弱光发电玻璃生产线，由中国建材旗下的凯盛集团整合了中、德、美3国的技术团队集成创新，开发出了具有自主知识产权的整套碲化镉发电玻璃生产技术，并建设了生产线，打破了国际垄断，并填补了我国在大面积碲化镉弱光发电玻璃技术的空白。





凯盛科技(600552)是凯盛集团下属的专业化平台。深赛格(000058)投建碲化镉薄膜光伏项目第一条生产线。









7、环氧丙烷价格快速攀涨行业将进入集中检修期





三月下旬以来，环氧丙烷(PO)市场疯狂攀涨，山东、华北、华东等主产地接连上调报价。华东地区环氧丙烷主流现金送到商谈价格自3月底的10500-10900元/吨涨至目前的12800-12900元/吨，最高涨幅接近20%，部分地区报价更高。目前工厂库存低位，订单紧张，下游买涨气氛不断加强。





滨化股份(601678)、方大化工(000818)等主营环氧丙烷的相关公司，盈利能力有望提升









8、联发科推新款物联网芯片、助力行业快速发展

据媒体18日报道，联发科宣布将与微软联手推出首款Azure Sphere芯片MT3620。据称，Azure Sphere是一种解决方案，它可以创建高度安全的、连网的微处理器驱动的设备，而且价格低廉，可以让大量云连网设备都能用上企业级安全解决方案。联发科表示，正在与主要客户进行芯片取样测试，预计在今年第三季度实现大量供货。

高新兴(300098)旗下中兴物联布局无线通信模块、车联网产品；日海通讯(002313)提供"云+端"的物联网综合解决方案。









9、阿里力推扫码乘公交、未来一年布局100个城市





2018公共交通出行峰会18日开幕，蚂蚁金服、阿里云、高德地图等阿里系主要业务线参与。蚂蚁金服计划在未来一年力推100个城市实现扫码乘公交，除了大中型城市，三四线及以下城市也将囊括其中。蚂蚁金服城市服务总经理刘晓捷透露，除了基础的支付等服务，支付宝正在与生态合作伙伴、阿里体系的其他兄弟公司一起探索"实时公交""地铁WIFI"等增值服务。这个过程会帮助公共交通行业从连接到融合，实现服务和商业模式的升级。





佳都科技(600728)已与蚂蚁金服、广州市交委签订战略合作协议，共同推动移动支付技术在城市交通、轨道交通中的应用。华铭智能(300462)与腾讯签署了合作协议，推动"交通乘车码"在上海、厦门的试点。









10、新型石墨烯薄膜研发成功、为下一代柔性电子开辟新路径





合肥工业大学科研团队制备出一种高强度、自支撑、超薄透明的石墨烯薄膜，并将其组装为全固态柔性超级电容器，为下一代柔性电子器件的研发开辟了新路径。相关成果已发表在《化学》期刊上。





相关概念股可关注德尔未来(002631)、南洋科技(002389)等。





【要闻】

1、深交所修订章程：增加交易所决定证券暂停、恢复和重新上市等职能。

2、人民日报评中兴危机：中国经济发展下半场重点是实现核心技术自主创新。

3、陆股通资金18日净买入72亿元创出半年以来单日新高，个股方面安防龙头海康威视(002415)获净买入11.57亿元。

4、发改委：9家央企下属企业混改试点正在研究批复。

5、发改委：将起草海南省对外开放的实施规划，海南省将坚决防范房地产泡沫。

6、发改委：乡村振兴战略规划已形成送审稿。

7、3月份新建商品住宅均价环比上涨0.42%。

8、媒体：CDR差异化信息披露预计很快将会推出。

9、中兴被封杀后，华为否认遭美国政府调查传言。

10、美国商务部初裁认定中国合金铝板存在补贴行为。

11、美商务部对中国产钢轮发起“双反”调查。

12、澳大利亚对我国铁道轮毂发起反倾销反补贴调查。

13、美股涨跌互现，纳指收涨0.19%；COMEX 6月黄金期货收涨0.3%；WTI 5月原油期货价格收涨2.9%。

【公告：复牌】

锋龙股份(002931)：完成股票停牌自查 股票复牌

麦格米特(002851)：拟8.9亿购买三家公司股权 股票复牌

百利电气(600468)：控股股东混改拟引入两名战略投资者 股票复牌

【公告】

中通客车(000957)：收到国家新能源汽车推广补贴23.04亿元

中国建筑(601668)：前3月新签合同同比增长24.3%

贝肯能源(002828)：中标逾7亿元海外合同

森特股份(603098)：中标3.61亿元深圳国际会展中心项目

拓日新能(002218)：中标1.1亿元光伏施工总承包项目

中富通(300560)：取得武器装备科研生产单位二级保密资格

达实智能(002421)：就“智慧交通”出行解决方案与腾讯签合作

宁波海运(600798)：获注实控人旗下8.43亿元水路货运业务资产

鸿博股份(002229):“快乐十分”视频型彩票游戏正式上市

顺丰控股(002352)：3月营收71.61亿，同比增长28.20%

申通快递(002468)：3月快递业务收入13.34亿元，同比增长33.77%

创意信息(300366)：公司业务不会受到中兴通讯(000063)事件的影响

兴民智通(002355)：美对华双反调查事件对公司影响很小

尔康制药(300267)：涉嫌两年虚增利润约2.5亿 湖南证监局对公司罚款60万

【公告：业绩及分红】

荃银高科(300087)一季报：净利同比增长125%

东宏股份(603856)：一季报预增84.81%-134.53%

西昌电力(600505)：预计一季报净利下滑85%

东宏股份(603856)：年报拟10转3派1.85元

苏利股份(603585)：年报拟10转2派5元

三晖电气：年报拟10转6派0.6元

宇环数控(002903)年报：净利润同比下降1.72% 拟10转5派3元

透景生命(300642)年报：净利润同比增长29.71% 拟10转5派4元

游久游戏(600652)下调业绩预告：预计2017年亏损3.94亿元

【公告：增减持】

正丹股份(300641)：股东拟减持不超过6%股份

移为通信(300590)：股东拟合计减持不超过4.3%股份

英威腾(002334)：实控人计划减持不超过3%股份

星帅尔(002860)：股东计划减持不超过2%股份

凯众股份(603037)：股东拟减持不超2%股份

江化微(603078)：公司原董事计划减持2%股份

威华股份(002240) ：股东减持0.56%股份

【解禁股】