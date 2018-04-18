午后开盘， 国产新片板块呈现井喷盛况 ，台基股份反包涨停，带动了上海贝岭，太极股份，北方华创，有研新材，紫光国芯，润欣科技等一大批芯片半导体个股的冲击涨停情景，芯片板块自去年权重50掀起的价值投资浪潮之后而停歇的第一波主升浪后，再次被此番美国强加于身的贸易战所激发，国运当头照.





下午看到了很多奇怪的言论。认为今天芯片的启动，是爱国概念，逻辑不对，认为国产芯片第一没有技术，第二没有毛利，靠这个打不了贸易战。





好想看似很有道理哈？但是呢？





国产芯片，这几年其实一直在讲，政策在讲，产业也在讲，各种高新园区在建，中芯国际的28纳米级别芯片也已经成功，但是为什么中兴事件仍然能够带来如此的震动呢？ 因为没有量产，因为所有的关键环节都拿在对方的手中。





芯片产业链，从前到后包括设计、流片生产、封装测试。





目前我们在封测环节的实力还可以，但是前端和中端落后太多，芯片设计里面，包括电路设计、仿真验证、综合、时序分析、版图设计等等一系列流程，这里面都涉及到一样东西——EDA工具。目前全世界主流的EDA厂商就三家，有的朋友知道，SYNOPSYS,Cadence，Mentor。清一色的美国企业！





而国内所有的我们的相关公司，都在用这三家的产品。





不用EDA工具会怎么样呢？设计了电路，没办法仿真验证，有了电路，转不成六片用的版图文件，一系列步骤，一系列软件，一步出错， 流片回来的就是石头。几百万流片费打水漂 。





而到流片生产的中端环节怎么样呢？中芯国际是这几年最牛的芯片企业，之前报道我们成功出品28纳米级别的芯片。厉不厉害？但是媒体并没有告诉你我们的良率能有多少？换句话说？能量产吗？而台积电，2011年就能够量产28纳米级别芯片，现在开始投产研发7纳米级别芯片。而且啊，生产芯片关键的光刻机，，，我们还造不出来。





这是实打实的差距。所以从这个角度来说，我们的芯片概念确实是成色不足，技术不足，毛利也不足（没法切入上游，关键环节又要交大量费用，一个EDA授权就要几百万）。是不足，但是市场的认可就是错的吗？我看未必！





国产芯片为什么长期发展却仍然积弱？因为没有市场空间！因为中兴这样的巨头以及国内所有的企业，都更愿意去购买海外质高价廉的高端芯片（当然这也正常，企业都是逐利的）。国产芯片企业有什么呢？ 没市场，就没有出货量，没有出货量大量的研发成本就要积压在现有的货源上，一个芯片厂投资要上亿，还未必能够建成，一个EDA授权几百万，一次流片费用几百万，一枚芯片反而只有几美元，甚至更低。没有市场来摊薄这些成本，最终国货自然就是价高质次的代名词 。所以大家就明白了，为什么当初贸易谈判，特朗普的要求之一就是中国向美国加大半导体采购量！这是真正的糖衣炮弹。





而中兴的事件之后， 美国的断粮，欧洲的坚壁清野，是否会在阵痛之后，反而成为国产芯片打开市场的契机？ 或者是否会最终让我们痛定思痛，未来在政策上效仿德国——在关键设备采购中永远预留相当份额订单来喂饱国产企业以促进行业发展？是否会直接促进政策在半导体行业的转向——毕竟过去相当长时间，大量的半导体行业都在研发数字芯片，而真正涉及制造领域的最简单的运算放大器国内都没有替代品，为什么？因为研究这个类别好立项，有经费！





所以说芯片概念是不是爱国题材？我们觉得一定是的，这里面有没有水分？我们觉得是一定有的。但是说这个炒作就不成立吗？我认为这个结论是错的。芯片概念的启动。是真正当我们开始骄傲的时候，美国人的坚船利炮再一次让我们清醒的号角。





这个板块，以及所有国产替代类别品种的启动，我们叫它——知耻而后勇。



