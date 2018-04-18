昨夜市场降准了，很多朋友喊着4000亿，奔走相告，我倒觉得大家真的不用太纠结这个数额。降准，真正能够流入股市的是多少？这个大家都心里有数。但是我们要看到的是，在外围消息狂轰乱炸之下，在贸易战美利坚的坚船利炮开到家门口的第一时间， 央行释放的降准信号，这件事情在信心层面的意义太大了。





很多人问，是不是救市？我说，不用想，这就是毫无疑问的护盘和救市。当年总理说，信心比金子还重要。确实如此。





降准是我们监管部门为大家释放的重要信号，以往每次都是只下调0.5，但此次直接下调1%。同时时间点非常明确非常果断。这相当于继续划定了我们此前讲过的——政策底线大概率是在3000点附近。 但是我们还是要和大家说，降准是好事，但是目前我们最大的问题是中兴事件。





美国直接在贸易战的第二轮交锋中亮了刀子，而且看上去目前并没有有效的回击方法。尤其在昨天今天两个交易日中，市场在放量创新低之后，情绪上面是需要有释放的时间的。 所以在当前时间点，我们也希望大家更加谨慎一些，也不要看到市场反弹，就惦记着赶紧进去抄底、补仓 。





早盘板块方面有一些信号非常值得关注，反弹第一梯队是芯片半导体，核高基核高基，“自主可控”要天天讲、月月讲、年年讲，一万遍不算多！我们昨天和大家说了，中兴事件并不一定是坏事，这是真正一拳打在我们的面门上，疼不疼？疼！但是挺过来，你一定会努力想——下次怎么格挡开！





芯片产业，昨天我们讲了讲，有朋友说，国家不发展芯片。这么说是不对的，中国芯片产业的政策升级，大约有七年左右的时间，2014年我们的所谓芯片大基金成立（集成电路产业投资基金），几乎是以1:1的力度带动社会资本投资。而那个时候开始，我们的投资和辅助中国企业的海外并购，就出手多次。在这个过程中，和美国政府的冲突就已经在埋伏笔。





但是芯片产业的真正问题，在于光靠国家的政策和财政投入是不够的，我们的两次芯片大基金，投入高达万亿。但是我们的商界没有跟上。 这能不能怪商界？毕竟当时大家觉得都是地球村，研发成本巨大的前提下，能够买到海外的高端芯片，商界自然不愿意去使用国产的价高质次的芯片。在这个过程中，国产的团队没有市场份额，没有份额研发成本就会导致芯片价格极高，进一步压缩份额，于是有些很有希望的团队，因为商业拓展困境而关门大吉，有些在苦苦支撑，有些虽然有自制芯片的想法，但是销量和庞大的流片费用最终都让他们望而却步。





但是我们说，中兴事件不是坏事。为什么？因为这一事件之后中兴这样的国内巨头，将彻底被卡死购买海外芯片的途径。空出的市场份额谁来填补？ 国产！而有了市场份额，才能够摊薄研发成本。能够摊薄研发成本，就有希望实现自主，提升良品率，真正意义上实现替代。 这个过程当然是阵痛。但是值得不值得？如果说中美必有一次交锋。那么尽早暴露出软肋，尽早去弥补软肋，那就是值得。



