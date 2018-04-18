头条：央行定向降准1个百分点及置换MLF





中国人民银行决定，从2018年4月25日起，下调大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、非县域农村商业银行、外资银行人民币存款准备金率1个百分点；同日，上述银行将各自按照“先借先还”的顺序，使用降准释放的资金偿还其所借央行的中期借贷便利(MLF)。央行解读降准置换MLF：货币政策取向保持不变，释放4000亿元增量资金。









【题材】





1、美国商务部封杀中兴通讯(000063)国产化加速迫在眉睫





据媒体报道，美国商务部下令禁止美国公司向中兴通讯(000063)出口电信零部件产品，期限为7年。目前中兴占全球电信设备市场约10%的市场份额，占中国电信设备市场约30%市场份额。若不能尽快达成和解，短期内影响重大。





不管后续中兴及美国商务部之间能否达成和解，这都凸显了关键领域国产化的紧迫性，光通信相关公司有望受益国产化进程。烽火通信(600498)在光通信领域公司100GOTN芯片取得研发突破；自研400G光模块产品成功发布并完成国内国际的正式商用。天孚通信(300394) 是光器件/组件优质企业，定增加码高速率光器件；光迅科技(002281)牵头，在武汉成立国家信息光电子创新中心； 新易盛(300502)作为国内少数具备批量交付100G光模块能力的厂商。









2、央行降准置换MLF、有助于银行及企业降成本





央行宣布从25日起，下调大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、非县域农村商业银行、外资银行人民币存款准备金率1个百分点。央行表示，此次降准释放的资金大部分用于偿还MLF,属于两种流动性调节工具的替代，余下的小部分资金则与本月中下旬的税期形成对冲。





看好农业银行(601288)等四大行，以及平安银行(000001)等股份制银行。









3、八部门支持重大技术装备、推进建设制造强国





由发改委等八部门制订的《关于促进首台(套)重大技术装备示范应用的意见》17日公开发布，提出要依托多层次资本市场体系，支持符合条件的首台套企业资产证券化，通过多种融资工具满足企业融资需求；围绕重大技术装备创新链，引导和鼓励国有企业之间或与其他所有制企业，以资本为纽带加快兼并重组。





开立医疗(300633)主营医疗诊断设备，近日发布的年度审计报告显示，相关产品在申报首台(套)重大技术装备保险补偿；楚天科技(300358)是医药制造装备龙头，曾获得湖南省首台(套)重大技术装备奖励资金。









4、晋华集成电路将量产、内存芯片国产化空间大





据电子行业媒体报道，福建晋华集成电路公司的生产线设备安装将于7月底完成，为三季度的大规模量产铺平了道路。消息人士表示，生产线的建设早于原计划完成，一期工程将在三季度投入生产。资料显示，晋华公司旨在成为具有先进工艺与自主知识产权体系的集成电路内存(DRAM)制造企业，到2018年年底投产后，将形成月处理6万片12英寸晶圆的产能，这将填补中国在内存芯片领域的空白。





亚翔集成(603929)去年中标福建晋华12寸DRAM集成电路项目洁净室工程等；长电科技(600584)是集成电路封测行业龙头。









5、电子身份证多城市试点产业链市场空间巨大





据媒体报道，4月17日起，由公安部第一研究所研发的可信身份认证平台认证的“居民身份证网上功能凭证”在浙江、福建等地多个场景同时试点。“网证”是身份证的网络版或电子版。14日，公安部首批5万张新一代身份识别卡在江西共青城发放，这种卡叫SIM eID贴膜卡只需贴附在手机SIM卡上，就可以实现身份验证。





恒宝股份(002104)已有相关产品通过公安部eID产品认证。天喻信息(300205)已向银行提供加载eID应用的金融IC卡。









6、阿里巴巴将战略投资五星控股 共建农村商业新生态





4月17日，阿里巴巴集团发布消息称，与五星控股集团达成战略合作，阿里巴巴将战略投资五星控股集团旗下汇通达公司，双方将在供应链、渠道、仓储和物流、技术系统等维度展开深度合作，为农村市场提供包括品牌专供、下单平台、新零售系统、阿里云平台、物流系统解决方案等一系列服务，为农村商业基础建设赋能，共同探索农村零售样本，共建农村商业新生态。





上市公司诺普信(002215)已布局十大农村金融创新企业之农金圈及农泰金融。芭田股份(002170)控股子公司和原生态近日与阿里巴巴签署了《合作协议》，双方就和原生态旗下“私家”、“易粒多”和“哈力”等品牌农资入驻开展合作。









7、贵州省获批建设大数据创新基地 为全国首个





近日，国家标准委复函批准 , 同意贵州省建设国家技术标准 ( 贵州大数据 ) 创新基地，标志着贵州成为全国首个获批建设大数据国家技术标准创新基地的省份。





上市公司中，浪潮信息(000977)和浪潮软件(600756)为浪潮集团旗下A股“兄弟”









8、中国电子信息技术年会即将召开“天地一体化”领域受关注





第十三届中国电子信息技术年会将于4月21日至22日在苏州召开，本届技术年会在工信部、中科院等指导下，由中国电子学会主办。作为电子信息技术发展的风向标，本届技术年会将由主论坛和十个专题论坛以及展览展示组成。其中的“天空地海一体化”主题论坛大腕云集，多名两院院士及行业大咖将做相关主题报告，高规格高视角，相关主题有望成为本次年会及行业关注的焦点。





中国卫星(600118)在卫星综合应用领域具有“天地一体化”的信息资源优势；航天电子(600879)是测控通信领域龙头。









【提醒】





1、新股申购——伯特利(603596)：申购代申购上限1.20万股，申购价格15.10元。





2、70个大中城市住宅销售价格月度报告





3、中签缴款：文灿股份(603348)









【要闻】





1、郭树清；银行保险机构要严格规范股权管理。





2、美国商务部发布对中兴通讯(000063)出口权限禁令，中兴通讯(000063)紧急停牌。





3、商务部回应美国对中兴通讯(000063)的出口禁令：随时准备采取必要措施，维护中国企业的合法权益。





4、发改委：2018年取消新能源汽车、船舶、飞机制造业的外资股比限制。





5、商务部初裁对原产于美国的进口高粱实施临时反倾销措施。





6、外交部谈中美经贸摩擦：若美方任性妄为，中方必将严阵以待，毅然亮剑。





7、媒体：宝能系清盘1个万科A资管计划，大宗交易30亿元。





8、传阿里、百度、京东6月回A股，三家都不发新股，腾讯不在此列。





9、中国一季度GDP同比6.8% 增速比去年全年降低0.1个百分点。





10、上周新增投资者数28.92万，环比增加83.27%。





11、证监会：2家首发通过，2家被否一家暂缓表决。





12、美股全线收涨，纳指收涨1.74%；COMEX 6月黄金期货收跌近0.1%；WTI 5月原油期货收涨0.45%。









【公告：复牌】





中光防雷(300414)：重组获有条件通过，股票复牌





建新矿业(000688)：国城控股共计要约收购3.75亿股 股票复牌





康恩贝(600572)澄清媒体报道 股票复牌









【公告】





泛海控股(000046)：与阿里云签订《战略合作框架协议》





博天环境(603603)：中标4.72亿元PPP项目





今天国际(300532)：预中标3.68亿项目 占去年营收64%





百利科技(603959)：签12.9亿智能产线设计建造合同





旋极信息(300324)：拟在海南共同组建合资公司，创建海南通用航空平台





凯恩股份(002012)：商务部决定对日本的进口电解电容器纸实施最终反倾销措施





农业银行(601288)：银保监会原则同意公司非公开发行A股





长荣股份(300195)：占总股本22%的限售股下周一解禁





今飞凯达(002863)：占总股本24%的限售股周四解禁





哈空调(600202)：控股股东终止征集控股权意向受让方









【公告：一季报】





首旅酒店(600258)：一季报预增94.9%-138.2%





光华科技(002741)：一季报净利同比增长205.84%





凯美特气(002549)：一季度净利同比增259%





合众思壮(002383)：一季度净利同比增962% 半年报预增逾2倍





厦门钨业(600549)一季报：净利同比下滑77.09%





方正证券(601901)一季报：净利同比下滑21.81%









【公告：年报及分红】





浙江仙通(603239)：年报拟10派5元





我乐家居(603326)：年报拟10转4派1.6元





天龙股份(603266)：年报拟10转4派2.5元





长久物流(603569)：年报拟10转4派1.97元





苏州科达(603660)：年报拟10转4派1.10 元





明阳电路(300739)：年报拟10转5派3元





冀凯股份(002691) :年报拟10转7派0.1元





会畅通讯(300578)：年报拟10转8派1元





浩云科技(300448)：年报拟10转8派1.02元





金地集团(600383)年报：拟10派5.3元 净利微增8.61%





众泰汽车(000980)：2017年净利11.36亿 同比增12倍









【公告：增减持】





普利制药(300630)：瑞康投资计划减持不超过6%股份





海航创新(600555)：股东拟清仓减持 1.53%股份





通光线缆(300265)：股东拟减持不超1%股份









【解禁股】



