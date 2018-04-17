周二行情的走势可以说是避险情绪升级。



而这种情绪的因素可以说是贸易战全面升级带来的。昨天给大家在收评解读了市场权重下跌的原因。这里面重点讲了国内存款浮动利率上限上调带来的影响。另一个是我们在晚间节目中为大家重点分析的。也是目前香港市场的巨大波动。



截止到今天位置，香港金管局已经六次出手干预港币波动，毫无疑问的是，这里面确实是有国际资金在恶意做空港币，这不禁让人想起97年的香港金融保卫战。然而无论如何，做空港币和人民币计价资产这是目前我国金融正在面临的问题，而这个问题下，人民币计价资产最典型的就是股票。这是导致近期大权重上演连续跳水的问题之一。



而就在今晨，贸易战全面升级。因为违反美国制裁规定， 美国企业被禁在未来7年内向中国电信设备制造商中兴通讯销售元器件。 与此同时，英国国家网络安全中心（NCSC）发出新的建议，警告电信行业不要使用中兴的设备和服务。就在该建议发布当天，美国商务部也禁止美国企业从中兴采购元件。



这意味着中兴通讯作为国内5G研发以及通信领域的绝对龙头，在未来七年内，将无法直接（向美国购买）或间接（向欧洲二道贩子购买）所必需的的高端芯片产品。这对于中兴来说，确实是灭顶之灾。目前看中兴的库存仅剩两个月，两个月后，而两个月时间刚好是贸易战关税清单公示期的结束。



看来特朗普再通过类似的手段向我国政府施压。 今天中兴的主要供应商之一Acacia股价已经闪崩35%。而这个事件直接降低了市场对于科技股的风险偏好 。导致今天创业板的大跌。



有的朋友会说？那是不是科技股的趋势就完了？我说短期的应激反应有一点非常正常。但是，难道不应该 恰恰是因为我们在中兴的芯片缓解吃了大鳖，才需要更加分用的发展国产替代吗？ ！



小平同志有句话真的特别能够体现我们现在的心情，“晚来不如早来”，西方的技术封锁不是一次两次了，封锁国际空间站封锁出了“天宫”，封锁“伽利略”封锁出了“北斗”。



刚入行的时候前辈讲过一句话“毛病都是惯的，本事都是逼的”，不逼一下就不知道自己有多大潜力，不逼一下就难以轻易放弃眼前易得的鱼去学有利长远的渔。



当年中国开放小汽车市场，最后几十年没有自己的品牌，自主发展的重型卡车和远洋船舶反而畅销世界。开放民用航空市场，C919姗姗来迟，自主发展的航天和军用航空反而一枝独秀。 这次给中兴罚一下挺好，让刚刚开始自豪的中国人明白骄傲自满为时过早，还有太多受制于人的技术需要突破，还有太多核高基需要攻关。“自主可控”要天天讲、月月讲、年年讲，一万遍不算多。



市场的波动也在牵动着我们的每一根神经！在黑云压境的技术封锁背后，哪些国产替代会最终开花结果，未来几天我们将在永源财经（hlc5678yc）为大家带来解读！欢迎关注！



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