特朗普真的是两线作战的范本了。前脚在叙利亚局势刚刚缓和，后脚对中兴限制了芯片的出口。





美国政府禁止卖芯片给中兴通讯，这个事件影响比较严重，不仅仅是针对一家公司，要重点观察了。因为这相当于美国宣告——你不是想要进行进口替代吗，那我干脆不给你发货让你替代吧。





对俄铝的制裁，是美国美元作为全球唯一货币的实力体现，因为你不许使用美元，和你交易的公司个人也有可能追罚不许使用美元，等于就无法交易，俄铝被期货市场下架、剔除全球主要股指，股价暴跌60%；这次对中兴通讯，则是高科技垄断的实力体现。





而过去中美针对重要企业的贸易摩擦，背后往往是国家层面出面摆平。目前看贸易战至此，继续让步的可能性也比较差。所以这也是早盘引发市场对于成长股忧虑的因素之一。





至于说到底是不是利空，我觉得大家分两方面考虑。 第一这一影响肯定会对中兴以及现阶段的终端型产品构成影响这是毫无疑问的。但是另一方面，美国这种做法恐怕会促成基础层面进口替代行业的加速发展 。当然这个过程要面临阵痛和时间。但是说实话，套用句《集结号》的台词：打仗哪有不死人的。。。





指数层面上看，创业板继续维持横盘震荡，而上证50在周一破位，短线就此企稳的难度很大，但是大家也要注意一下，市场继续单边走低的可能性也偏低。后续权重股护盘企稳的概率很高。





但是即便如此我们也要在提示大家，大家对待权重的思路不要维持去年那种——做权重才是中期投资——的思考模式了。后期权重的更多价值在于维稳和护盘，持续性恐怕很差，仅有超短线机会。因此会时不常的出来挑逗一下，但是操作价值很低。 除非具有极强的短线功底能够提前埋伏，否则盲目的追涨往往会得不偿失。





至于市场的热点方面，大家要注意到，市场目前单日的波动幅度很大。大家不要被单日的情绪影响。毕竟是震荡市，加上外围的消息面不稳定，所以市场反复的出现震荡是正常的。 越是这种行情，越要明确中期机会在哪。越是这种行情去做短线追涨杀跌越容易死在乱军中。

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