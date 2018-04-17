【题材】





1、海南探索发展竞猜型体育彩票 相关公司受关注





根据中共中央国务院发布的《关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》第五点第十二条：支持在海南建设国家体育训练南方基地和省级体育中心，鼓励发展沙滩运动、水上运动、赛马运动等项目，支持打造国家体育旅游示范区。探索发展竞猜型体育彩票和大型国际赛事即开彩票。





A股中，爱建集团(600643)间接持股海南新生中彩科技；新华联(000620)通过引入新澳国际介入博彩业务。









2、互联网+医疗健康政策将落地、医院信息化需求上升





16日下午，国务院新闻办公室召幵国务院政策例行吹风会，解读了《关于促进"互联网+医疗健康"发展的指导意见》有关情况，除了针对"互联网+医疗健康”落地相关的行业规定、法律制度、监管方式、个人健康信息隐私保护措施等方面进行阐述外，更详细解读了互联网医疗服务的准入、行为管理规范。





东软集团(600718)、卫宁健康(300253)等上市公司都已有相关软件项目在各地医院中标。









3、阿里即将发布云通信重磅产品 相关公司受关注





据媒体报道，在4月26号召开的南京云栖大会上，阿里很可能宣布一款秘密研发的国际短信服务产品，阿里将借助该产品全面进军国际云通信市场，与云通信巨头Twilio展开直接竞争。该产品在内部代号名为“OSMS” ，被列为今年战略级产品。





北纬科技(002148)推出企业短信新产品，提供WiFi、流量、短信等多维云通信解决方案。梦网集团(002123)是企业短信龙头，致力成为中国领先的云通信服务商。









4、逾百亿元集成电路项目集中签约、耗材及设备成重点





"国家集成电路重大专项走进安徽"活动15日举行，现场签约了总投资138亿元的26个集成电路项目。这些项目多与集成电路耗材及设备相关，包括封装用线材、1C载板、集成电路测试设备等。此次活动得到了国家集成电路重大专项相关负责人，以及120余家国内知名集成电路企业参与。





随着晶圆厂投产，本土化配套半导体材料是必然趋势，看好主营湿电子化学品的晶瑞股份(300655)、江化微(603078),以及已获得大基金投资的上海新阳(300236)等公司。









5、面板厂商加速布局8K屏幕 产业链公司或迎来风口





据媒体报道，目前面板巨头开始加速研发8K屏幕，包括三星、LG、京东方等厂商都在准备自家最新的8K分辨率的屏幕，目的是将于2020年量产8K屏幕，抢占8K市场。除了面板厂，系统芯片厂商如联发科、海思都加紧速度研发8K系统芯片，量子点以及光学膜等厂商也开始准备相关的产品。此外，主要的电视大厂如Sony、三星等厂也准备在2018年底或是2019年初提供完整版的8K旗舰电视，8K的内容预期未来在奥林匹克、世界杯足球赛等采用。





精测电子(300567)能提供基于LTPS、IGZO等新型显示技术以及8K屏等高分辨率的平板显示检测系统。华东科技(000727)公司研制生产的应用在全球首台98英寸8K、120hz高清电视的IGZO屏。









6、阿里首个购物中心即将开业 线上线下充分融合





阿里巴巴杭州西溪园区三期亲橙里购物中心将4月28日正式开业。这是阿里自家新零售落地的首个购物中心，购物中心将应用“建筑识人”技术，通过采集存储记录消费者的购买偏好，通过软件的不断迭代，实现建筑识人，照顾不同的消费习惯，最高效、最贴心的帮助消费者做出智慧的消费选择。同时，阿里将在该项目中落地“刷脸消费”、“零负担购物”、“AR导购”、“千人千面”魔幻试衣等新技术，实现线上融合线下(OMO)的新模式，购物中心所有品牌均为线上线下联合经营探索互联网的新零售品牌。





上市公司中，南都物业亲橙里是公司“轻资产输出管理”的第一个商业项目。视源股份(002841)成为阿里新零售首家硬件服务供应商，共同构建智慧门店落地生态。达实智能(002421)与阿里支付宝有合作。









7、医药界“华为”药明康德发布招股意向书 上市提速





药明康德今天在上海证交所发布的招股意向书显示，IPO发行数量不超过1.04亿股，预计募集资金使用额为21.3亿元人民币，较公司此前预披露的57.4亿元减少63%。





相关概念主要有众生药业(002317) 、昆药集团(600422)、信邦制药(002390)等。









8、首届数字中国建设峰会即将召开 海南要统筹实施大数据战略





首届数字中国建设峰会将于4月22日~24日在福州举行。峰会以“以信息化驱动现代化，加快建设数字中国”为主题，是中国信息化发展政策发布平台、电子政务和数字经济发展成果展示平台、数字中国建设理论经验和实践交流平台。峰会还将发布《数字中国建设发展报告(2017年)》。





上市公司中，高伟达(300465)收购海南坚果创娱信息技术有限公司100%股权，后者利用大数据分析技术搭建与硬件相结合为特色的移动广告平台。奥飞数据(300738)是IDC(互联网数据中心服务)核心供应商， 海口金鹿数据中心正在建设。









【提醒】





1、国民经济运行情况新闻发布会





【要闻】

1、海南省财政厅：进一步争取提高免税购物限。

2、证监会：驳回申辩，正式决定对赵薇夫妇采取5年市场禁入。

3、国资委：央企一季度累计实现利润总额3,770.6亿元，同比增长20.9%。

4、证监会相关人士：将尽快推出养老目标基金产品。

5、央行上调14天期逆回购操作利率5个基点至2.7%

6、大商所：铁矿石期货境外交易者可以使用外汇资金作为保证金。

7、药明康德IPO募资规模或较预期大降，“独角兽”发行监管红线仍在。

8、17日起私募场外期权业务全线暂停，年内或有政策落地。

9、进口煤“限制令”再升级，中国一类口岸开启煤炭进口限制。

10、昆仑健康违规股权清退期限已至仍无结果，银保监已于上周约谈。

11、海南发通知继续严格调控房地产市场 防止炒作和哄抬房价。

12、美股三大指数收涨，纳指收涨0.70%；COMEX 6月黄金期货收涨0.2%；WTI 5月原油期货价格下跌1%；LME期铝收涨5.0%

【公告：复牌】

南洋股份(002212)：终止筹划重大资产重组 股票复牌

启迪设计(300500)：最大股东重组事项对公司不产生影响 股票复牌

三聚环保(300072)：王亚伟旗下基金“四季度已不见踪影”为不实描述 股票复牌

顶点软件(603383)：披露停牌核查情况，股票复牌

中粮地产(000031)：拟斥资147亿元收购港股大悦城地产64.18%股份 股票复牌

国际医学(000516)：拟35亿元向银泰出售开元商业 100%的股权，股票复牌

【公告：一季报】

横店影视(603103)：一季报净利同比增长63.75%

创维数字(000810)一季报：净利同比增长119.01%

克明面业(002661)：一季报净利同比增长110.86%

健友股份(603707)：一季报净利同比增长116.87%

鲁西化工(000830)：一季报净利同比增长240.26%

内蒙华电(600863)：一季度预计扭亏为盈

东方财富(300059)一季报：净利同比增长199.48%

【公告：年报及分红】

艾华集团(603989)：年报拟10转3派8元

威孚高科(000581)：年报拟10派12元

中顺洁柔(002511) ：年报拟10转7派1元

维宏股份(300508)：年报拟10转6派2.4元

华瑞股份(300626)：年报拟10转8派1元

山东矿机(002526)：年报拟10转7

吉祥航空(603885)：年报拟10派2.28元

联合光电(300691)年报：拟10转6派3元

恒立液压(601100)：年报拟10转4派2.2元

周大生(002867)：2017年净利同比增近四成 拟10派6元

百傲化学(603360)：年报拟10转4派2.5元

恒立液压(601100)年报净利增长443% 拟10转4派2.2元

宁波韵升(600366)年报拟10转8派3元 投资收益大降

建发股份(600153)：去年净利润增长16% 证金持股升至4.9%

保利地产(600048)：去年净利增长25.8% 证金持股升至4.7%

国电电力(600795)年报：净利同比下降54.81% 证金增持至4.9%

易世达(300125) ：年报亏损2.64亿 拟10转5

华星创业(300025)：下修业绩快报 年报亏损1.32亿

【公告】

延长化建(600248)：一季度新签合同14.7亿 同比增长214%

中装建设(002822)：联合体预中标14.7亿PPP项目

众生药业(002317)：抗流感病毒新药临床试验注册申请获受理

华域汽车(600741) ：参股亚普股份IPO过会 公司持股33.9%

坤彩科技(603826)：6月1日起上调部分系列产品出厂价格

罗牛山(000735)：全资子公司与广州一马赛马有限公司签署《战略合作意向协议》

鸿博股份(002229)：子公司鸿博彩票(海南)团队已组建完毕 但尚未实现利润

坚瑞沃能(300116) ：控股股东、5%以上股东股票质押式回购交易拟违约处置

神火股份(000933)：下属薛湖煤矿发生安全事故 2人死亡

牧原股份(002714)：董事长对外捐赠市值1亿元股票

宇顺电子(002289)拟终止收购星美影院

【增减持】

科林电气(603050)：嘉昊九鼎计划清仓减持8.1%股份

中泰化学(002092)：浙江富丽达累计减持4127万股 计划继续减持1%股份

五洋停车(300420)：控股股东及实控人计划减持不超过3%股份

恒锋信息(300605)：外资股东计划减持不超过4%股份

龙宇燃油(603003)：平安大华基金拟清仓减持5.43%股份

富森美(002818)：独董计划增持不超过1%股份

华夏幸福(600340)：公司部分董事及高管拟增持5500万元

晨化股份(300610)：股东中比基金拟减持不超2%股份

【解禁股】

德艺文创(300640)、长川科技(300604)、熙菱信息(300588)、索菱股份(002766)、博彦科技(002649)、海翔药业(002099)赤峰黄金(600988)、皖维高新(600063)、香江控股(600162)



