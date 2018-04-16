上周很多朋友还在纠结是否市场再一次出现弃小求大的格局时，我们非常坚定的告诉大家—— 唯有创业板，才能救大A 。我们反复在说 成长股是真正迎来底部的。而权重的反弹只具备超短线机会 。目前的市场，很好的印证了我们的观点。





技术上面，说实话对于权重而言并不太乐观，上证50周一的下跌直接宣告年线支撑失守，这个对于权重中留存资金的信心打击实在是太大了。说实话，你说权重股和上证50准备断崖跳水，我觉得这事儿比较难，毕竟之前也和大家讲过，直接融资和慢牛和上证50走势还是挂钩的，所以单边走熊的难度不大。但是不走熊不意味着就能牛起来。上证50唯一能够拿来为人称道的是技术性的下行空间不大了， 但是在没有增量、政策风口鼓吹成长机会、技术上又跌破年线创新低的背景下，恐怕已经注定将在相当长时间充当市场的配角。





这里面大家可以看看前期的大牛股比如美的，周二如果再跌，那么将确立大双顶。宁波银行，跌破60日趋势线之后，连续两次进行反抽，但是都止步，本次回调如果未来两天无法收复18元平台，重心的继续下沉应该是大概率事件。地产华夏幸福，直接砸穿了前期密集成交区的低点继续创新低。人寿，小平台破位；平安也再度进入高位平台关键支撑位，并且平台的重心下台阶也比较明显了。





我们再强调一次， 权重单边走熊的概率不高，但是唯一的亮点也仅仅是向下空间不大以及维稳需求。说真正的走去年的大蓝筹行情，很难。









真正引导市场权重下行的，我们认为是两件事儿， 第一是利率市场化推进的存款利率上浮， 银行的利差受益将被收窄，同时也意味着变相加息将对传统产业的资金成本构成很大影响。我们之前说过， 资金成本越高，对于风险偏好也就越高， 这是我们在农历新年后判断创业板牛市的一个重要论点，目前看政策的方向符合我们的判断。





第二是房地产数据的不乐观， 4月中旬前4天41城地产销量同比增速跌幅扩大到-29%，处于低位。地产版块传导至建材板块领跌。两件事情在叠加原本存量博弈的特征，成为权重的催命符。





权重周一疲软，而题材方面， 我们看到了周末永源财经重点讲的两个品种都在爆发。 但是要和大家提醒一句，海南目前的走势和雄安很像，但是海南政策的质地比雄安还是不足，同时雄安当时确实吸引了增量资金，但是海南的启动说到底是存量博弈。今天午后已经看到京粮控股、神农基因等个股出现炸板信号。加上海南板块之前累计涨幅确实是比较可观，预计很快会形成强分化。这种品种的走势好看不好做，追高往往成为接盘侠。做好吃瓜群众就好。





而本周末数字中国峰会的概念品种表现强势，虽然数字中国仅有五家涨停，但几乎都是尾盘回封。说明资金明显偏好，明天恐怕还有表现。 而我们在月初学员电话会议公布的五虎上将中，提前潜伏的数字中国品种近两天涨幅已达10%。今天五虎上将全部上涨，两只超5%。在市场暴力回调的背景下，恭喜所有上车学员！



