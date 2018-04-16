



早盘市场可以说是冰火两重天，银行为首的蓝筹集体下跌， 主要受央行变相加息的影响，存款利率上浮，银行的利润将被压缩 ，带领蓝筹集体下挫；而银行之外，地产则主要受到数据压力的影响回落。 4月中旬前4天41城地产销量同比增速跌幅扩大到-29%， 处于低位。地产版块传导至建材板块领跌。





这种下跌可以说为近期的大小之争画上句号。上周市场走势非常纠结，很多朋友都在犹豫市场接下来的重心究竟是弃小求大，抑或反之。我们上周给大家做过非常明确的分析， 我们一直和大家非常坚定的说，成长股是在构建大底，而大权重只有短期机会 。目前看，市场非常认可我们的观点。





成长股的机会，我们反复讲过——政策出现成长股拐点，标志性事件是独角兽回归提速；业绩上面出现盈利拐点一季报的超额增长既是很好的证明；资金上面出现偏好拐点，证据是近期ETF的大举买入信号；而技术上面的拐点信号则是长周期底背离以及创业板时隔两年，首次站上年线的技术面配合。





短期看，作为成长股代表的创业板指数， 仍然没有办法脱离1800~1900的宽幅震荡格局。但是我们认为2018年的大机会应该是集中在优质成长股之上的 。当然，类似的观点说过很多次，不再赘述。





题材方面，海南板块可以说一枝独秀。周末主席的讲话和紧随其后文件的公布点燃市场热情。目前海南板块的想象空间倒是可以理解：高规格讲话，高规格定位，叠加改革开放40周年，以及海南省建省30周年，市场对于周末消息的看重可想而知。当然这里面媒体的煽风点火又是非常重要的一环。





但是，我们要和大家说， 海南板块是典型的好看不好做 。大量一字板涨停，很多朋友想到了雄安。但是我们要指出的是雄安当初的启动，是吸引了千亿的场外资金进场。而海南的炒作，没有改变目前存量博弈的格局。如此一来，恐怕开局复制雄安的辉煌之后，会更快复制雄安概念尘归尘土归土的走势。 而对于这种太过于一致性预期的高潮和集体退潮来说，主力自娱自乐尚可，凡人就不建议参与了。





这种集体高潮的走势，一旦午后出现炸板可能会有连锁反应。因此大家一定要明白，股市很大，但是有些热点是只能看看的，那不是命里有的。





其他方面，我们周末在永源财经（HLC5678YC）重点解读了另一个事件热点——本周末的首届数字中国峰会。目前看，在海南巨大的光芒下，这个板块反而真正爆发出赚钱效应。这个机会是值得关注的，其中 我们作为本期学员布局的五虎上将之一300**2，早盘暴力拉升7%，恭喜所有上车的学员。至于其他数字中国的机会，有兴趣的朋友可以关注永源财经，回复关键词“策略”即可索取。



