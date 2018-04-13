周五的行情证明了一件事——一个电影里面最常见的台词“ 没消息就是好消息”在投资中却是最不适用的。





很多朋友在寻找周五市场走弱的理由，其实最大的理由就是消息面的真空期。周四随着特朗普再次推特表态，中东局势降温，而中东局势和中美贸易战的纷纷降温下，叠加此前炒作的政策热点已经都分别形成了阶段性的兑现。市场出现了近期非常罕见的消息面真空期。而这种真空期，再加上川普的不确定性，最终是市场短期观望走弱的原因。





技术上面看周五指数看似下跌不少，但是成交量的萎缩非常严重，证明真正主导市场的资金并没有实质性的流出，而我们从小级别的5分钟线上能看出——沪指再一次逼近上升通道下轨，并且大家可以打开5分钟图来看， 沪指MACD已经开始走平，对应K线开始形成5分钟级别底背离的信号，如果下周一市场开盘下行，不排除会走出先低后高的走势。

日线级别其实自3月26日市场企稳后，MACD也呈现出微幅的底背离信号。我们认为3100对于市场来说，短期确实是强支撑，不太可能轻易告破。但同时有支撑未必就有行情，很多朋友看着上班周权重上涨进行了追入，但是大家也要注意到，整周行情中， 只有周二周三放量也仅仅2000亿出头的水平，这种水平的成交，权重只能是短线机会，不足以持续走强。





而题材方面，创业板我们在节前提示大家，近期要进入一个1800~1900的宽幅震荡周期，这个周期重点要解决的问题是目前技术指标的调整压力，短期来看创业板还有继续震荡的可能。





而昨晚顶点软件被特停，再一次为题材投机降温，目前看四板成为监管红线，风险偏好骤然降温之下，游资也不敢顶风作案，近期表现强势的妖股开始纷纷走弱，诚迈科技、蓝晓科技、江龙船艇、万通智控、德邦股份纷纷形成快速走弱。





今天大家能够在盘面上找到的热点几乎都是低位品种启动，这里面资源品尤甚，煤炭的是因为限制进口，带头涨停的严重超跌的小票；鄂尔多斯拉板是硅铁期货涨停… 持续性恐怕大家要以分析超跌反弹的思路来对待， 我们认为管不住手的朋友真的要冷静一下，比如说看看昨天的黄金、昨天的海南、前天的大金融和周一的导航来给自己降降温。





但是我们最后要说的是，这些都仅仅是市场目前震荡周期的一些暂时问题。我们希望大家明白的是， 目前行情的基础确实是没有改变，比如创业板的业绩改善，沪指的企稳，上证50的企稳，创业板的底背离，资金的流入等等，换句话说，决定市场中期趋势的很多因素目前并没有改变， 很多朋友说这种行情我不做了，但是这种行情 如果不提前做好中期品种的布局，一旦真正后期市场形成启动，那么毫无疑问又将面临非常尴尬的追高局面 。事实上很多散户朋友没法赚钱就是如此。



