蓝筹股继续再横盘震荡压盘，昨天和大家讲了，5 分钟级别的上升通道上轨压力，对于短期没有成交的沪指来说还是有一点压力。 周一和大家讲，权重也只有短线的反弹需求，不足以涨出大行情（至少目前的环境下如此），目前看，市场基本上延续着这种态势。





消息面上的降温成为目前市场青黄不接的关键。外盘方面，昨晚特朗普又再一次表态了叙利亚的问题——发推特称“从没说过何时对叙利亚实施打击，可能会很快，也可能不是那么快”。缓和表态之下，整个市场对于中东局势的紧张情绪开始缓和。 而中东局势缓和、贸易战降温，前期两会的政策利好在盘面上有过一轮兑现，目前市场进入了一个标准的消息面空窗期。





对于外围来说，很多朋友看了川普的反复会觉得是个小丑？但是我们反倒觉得大家真的不能小看这个人，不务虚名而图实利，这才是川普在很多问题上反复的关键，而最大的问题是这样一个不按常理出牌的人，是没法用传统的模式去预判的。这给了整个国际环境很大的问题。目前看两条方向的味道能看出来，一个是台湾旅行法+南海军演+接下来美朝会面。这是要钳制中国，一个是在试图缓和美俄关系+拉拢英国（此次叙利亚事件，英国第一时间派出海军助阵），恐怕是要继续撕裂欧洲。





这两条路径都掩藏在狂人“朝令夕改”的闹剧中，但是却需要特别小心。





市场是暂时找不到方向！所以盘面上的波动明显开始加剧。近期能看到，海南板块两上两下，大金融权重周三护盘周四领跌，今天继续疲软，黄金股上涨一天半，而之后的一天半吃掉所有涨幅。北斗导航10多家涨停个股昂首向前，第二天跌幅榜第一就是它。加上近期包括七一二、万兴在内的高位妖股闪了腰。





市场短期的轮动还是比较迅速的。





这种行情我们和大家说两点。





第一，行情没有结束。 慢牛一定是今年行情的主基调，因为直接融资仍然是A股存在的最大政治任务，而直接融资需要保持市场估值稳定（否则亏本上市还有啥意义）。而保持估值就需要慢牛。慢牛的主基调不变，大蓝筹就不会有太深的下跌空间。同时近期看资金大幅流入创业板的趋势未改，而一季报也显示了创业板的利润回复加速。中期的市场方向，目前并没有改变。





第二，真的不能着急。 很多投资者看每天的热点觉得眼花缭乱觉得不买就要错过一个亿，然后却忽略了市场整体的快速轮动状态，追热点反而凉的最快。



