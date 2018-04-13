【题材】





1、国常会关注医药领域知识产权、创新药发展获助力





12日召开的国务院常务会议决定采取一系列措施，减轻广大患者特别是癌症患者药费负担，并使患者有更多用药选择。决定自5月1日起对进口抗癌药实施零关税，并加快创新药进口上市。在加强知识产权保护方面，对创新化学药设置最高6年的数据保期，保护期内不批准同品种上市；对在中国与境外同步申请上市的创新药给予最长5年的专利保护期限补偿。





券商看好年研发投入规模超十亿元、具备完整产品梯队的恒瑞医药(600276)、复星医药(600196)等创新药龙头，以及有重磅新药进入医保放量期的康弘药业(002773)、贝达药业(300558)、亿帆医药(002019)等公司。









2、三部委携手 规范智能网联汽车道路测试





工信部、公安部、交通部三部委印发《智能网联汽车道路测试管理规范(试行)》，要求相关主管部门可以根据当地实际情况，制定实施细则，具体组织开展智能网联汽车道路测试工作。测试车辆是指申请用于道路测试的智能网联汽车，包括乘用车、商用车辆，不包括低速汽车、摩托车。5月1日起施行。





上市公司中，路畅科技(002813)是百度Apollo生态的重要战略合作伙伴；万安科技(002590)是为数不多的研发出拥有自主知识产权ABS系统的国内厂商。









3、工信部制定车联网产业发展行动计划相关公司受关注





工信部等三部委印发了《智能网联汽车道路测试管理规范(试行)》的通知，该规范将于5月1日起施行。工信部表示，下一步将依托专项委员会，加强协同，加快制定车联网产业发展行动计划，推动建立融合汽车、信息通信、道路设施等内容的综合标准体系。





兴民智通(002355)是国内车联网龙头，T-BOX市占率40%以上。索菱股份(002766)形成了完整的车联网产业链布局。









4、上海市大数据中心揭牌、电子政务行业迎来机遇期

12日下午，新成立的上海市大数据中心正式掲牌。根据日前印发的上海市《全面推进"一网通办"加快建设智慧政府工作方案》，今年，上海要建成政务"—网通办"总门户，到2020年，形成整体协同、高效运行、精准服务、科学管理的智慧政府基本框架。

飞利信(300287)主要面向政府和商业机构客户提供大数据分析及应用服务，承接政府大数据类信息化建设项目；美亚桕科业务领域已拓展至大数据、人工智能、便民服务等方面。









5、微信社保卡已遍布全国 腾讯觅影落地100多家三甲医院





4月12日，在2018中国“互联网+”数字经济峰会上，腾讯董事会主席兼CEO马化腾指出，腾讯在医疗领域做了很多探索，并与社保部门合作，陆续在27个省市推出了“微信社保卡”。2017年，腾讯将数字技术在医疗领域的应用，推出了基于人工智能的医学产品“腾讯觅影”，利用AI医学影像技术助力诊疗环节，覆盖食管癌、肺结节、糖尿病眼底病变等多病种筛查。目前，腾讯觅影已经落地100多家三甲医院，帮助医生提升诊断效率和准确率。





A股上市公司中，易联众(300096)与腾讯签订战略合作协议，推进互联网+人社、互联网+医疗、互联网+医保行业支付的建设。另外，腾讯投资人工智能医疗独角兽碳云智能，中源协和(600645)、荣之联(002642)跟投。









6、美首次批准AI医疗设备上市人工智能医疗迎风口





据媒体报道，美国食品和药物管理局周三首次批准利用人工智能技术的医疗设备上市销售，这是一种可用于筛查糖尿病性视网膜病变的软件程序，无需临床医生分析就能给出诊断结果。人工智能医疗诊断的效率及精确度均大幅高于人类医生，认知计算+大数据+医疗”前景极为广阔。





思创医惠(300078)携手Waston实现人工智能在医疗行业的应用；朗玛信息(300288)拥有39互联网医院，重点打造“互联网+医疗健康”的产品贵健康和贵州互联网医院。









7、特斯拉或将加速在中国建厂步伐产业链公司望受关注





据外媒报道，特斯拉或将于2019年11月启动SUV车型—Model Y生产，并且定于两年后开始在中国生产制造，特斯拉CEO马斯克正在接受Model Y供应商的初步合同竞标。据两家供应商消息，特斯拉给供应商提供了有关该计划的详细信息，并且表明该车将于明年11月在其位于加利福尼亚州弗里蒙特市的工厂开始生产。





天汽模(002510)在模具业务与特斯拉有相关合作。三花智控(002050)公司独家供应特斯拉Model 3热管理零部件。









8、国际足联要举办电子竞技版世界杯 首届时间已经确定

国际足联官方网站消息，国际足联将于5月19日至20日举办首届电竞世界杯，比赛将通过线上资格赛筛选参加决赛阶段比赛的电竞俱乐部。将有16支队伍参与国际足联电竞世界杯的决赛阶段。





上市公司中，电魂网络(603258)争战全国电子竞技大赛等多项赛事。游族网络(002174)主营移动网络游戏的研发和运营。









【要闻】

1、国务院要求加快创新药进口上市，5月起对进口抗癌药实施进口零关税。

2、国务院：积极的财政政策取向不变，稳健的货币政策保持中性。

3、国务院：加快金融体制改革，深化多层次资本市场改革。

4、国务院：扩大新能源汽车等领域开放，探索建设自由贸易港。

5、国务院：今年再压减钢铁产能3000万吨左右，退出煤炭产能1.5亿吨左右。

6、财政部：5月1日起在上海等地实施个人税收递延型商业养老保险试点。

7、发改委：引入民资外资，推进混合所有制改革。

8、国务院：做大做强新兴产业集群，推动集成电路等产业发展。

9、三亚海域军事训练提前结束，18日台湾海峡实弹演习。

10、商务部：中美经贸摩擦没有进行任何层级的谈判。

11、一季度全国新承接船舶订单量1553万载重吨，同比增长180%。

12、美股三大股指均收涨近1%，道指收涨1.21%；COMEX 6月黄金期货收跌1.3%；。WTI 5月原油期货收涨0.37%；LME期铝收涨3.3%；LME期锌收跌4.5%。

【公告：复牌】

皇庭国际(000056)：终止重组 股票复牌

高升控股(000971)：重组过会 股票复牌

蓝晓科技(300487)：异动核查完毕 股票复牌

飞乐音响(600651)： 2017年净利同比将下降80%以上 股票复牌

钱江水利(600283)：控股股东拟溢价20%要约收购10%公司股份 股票复牌

泛海控股(000046)：终止筹划重大资产重组 股票复牌

金岭矿业(000655)：股票被实施退市风险警示 股票复牌

【公告】

合众思壮(002383)：签7.2亿委托加工合同

华大基因(300676)：子公司中标基因检测项目 金额1.4亿元/年

大禹节水(300021)：预中标近16亿元PPP项目 对今明两年业绩产生重要影响

科融环境(300152)：拟1亿元在雄安设立全资子公司

美尚生态(300495)：拟在雄安新区设立分公司

日科化学(300214)：昌乐县批准公司恢复生产

苏常柴A：拟出售所持江苏银行(600919) 预计实现收益超超去年净利一半

中国科传(601858)：目前业务与知识产权中的其他权利类型无直接业务关联

中毅达(600610)：因虚增营业收入和利润遭证监会处罚

江南化工(002226)：子公司产品在运输中发生爆炸事故 7人死亡

坚瑞沃能(300116)：控股股东质押股票违约，券商拟进行违约处置

【公告：一季报】

吉电股份(000875) ：一季报预增89.20% - 118.31%

深振业A ：一季报预增160% -190%

三木集团(000632)：一季报预增265.29%-298.50%

*ST天化一季度预增26倍-43倍

陕西黑猫(601015)：一季度净利预增135%-155%

帝王洁具(002798)：上调一季报预期 预增2180%-2230%

招商蛇口(001979)：预计一季度净利润同比增长159%-169%

贝瑞基因(000710)：预计一季度净利扭亏为盈

中航地产(000043)：一季报扭亏 预计盈利5000 万元～8000 万元

天奇股份(002009)：一季报净利同比增长159% 半年报预增120% - 170%

新乡化纤(000949)：一季报预降93.48% --96.74%

海马汽车(000572)：一季报预亏6000万～11000 万元

【公告：年报及分红】

北新路桥(002307) :年报拟10转6

科达利(002850) ：年报拟10转5派3元

曙光股份(600303)：2017年净利3.16亿元 同比增逾4倍

开润股份(300577)：年度净利增长约六成 拟10转8派3.3元

浙江鼎力(603338)：年报拟10转4派4元

药石科技(300725)年报：拟10转5派2元

百华悦邦(300736)年报：拟10转5派6.8元

达威股份(300535)：年报拟10转7股派2元

广和通(300638)：2017年度拟10转5派1.25元

新天然气(603393)：年报拟10派10元 一季报净利同比增长32.88%

【增减持】

中持股份(603903)：红杉中国等多名股东拟合计减持不超10%股份

高伟达(300465)：股东拟减持不超过3.2%

拓斯达(300607) ：股东计划减持不超过3%股份

西部黄金(601069)：股东拟减持不超过2%股份

菲利华(300395)：多名股东计划合计减持不超过1.78%股份

摩恩电气(002451) ：股东计划减持不超过1.6%股份

诚迈科技(300598)：持股4.81%股东上海国和拟6个月内清仓减持

文化长城(300089)：拟斥资6000万元至1亿元回购公司股份

【解禁股】