有朋友说，美国打叙利亚，怎么人家美股都没事儿，A股又先崩了？



这个思路不太对，因为A股的下跌最核心的原因就根本不在于外盘。



沪指三连涨，小级别上已经有超买信号，同时5分钟线进入短期上升通道的上沿压力位。









再一方面，近期主导市场拉升的大权重们，不管是招商银行、平安保险、中信证券还是中国石化，大家仔细看看都能明白，已经几乎仅仅在前期高位平台的下沿，但是成交却基本上都下了一个台阶。这里面重点可以看看上证50，企稳年线对不对？对，也是好事。



但是要注意的是，跌破60日线的趋势目前还是历历在目，而且连续上涨之后，昨天进入了前期缺口区间，已经开始感受到压力。为什么因为在往上就是上证50当初连续逼空套死了一批机构投资者的高位平台，看看当初的成交水平，以及目前的成交水平。想要以当前的所谓放量去吃掉前期套牢筹码，有点厉害了。









上证50的个股目前只能说可能跌不动了，但是短期暴力上涨，比较难啊。而上证50如此，对应的沪指震荡一下，就是非常正常的。



而题材方面，存量博弈和游资仍然是目前的主导因素。但是这种因素开始出现高位的恐慌盘。前期妖股（宏辉果蔬、诚迈科技等）剧烈杀跌，风险偏好减弱打压题材炒作，高位强势股普遍回调。高位股回调，而权重反弹又形成分流。所以题材股短期震一震，也是正常的。



如果非要说的话，机会不是没有，但是绝不是近期的热点，可以看看北斗导航一天就倒了，昨天领跑的权重今天领跌了，布局追热点是不对的。我们认为大家要做的只有一件事儿，就是改变去年的思维惯性。



很多朋友一听说不能追热点，就知道要逢低布局中线。但是什么是中线？可能会说——是白马蓝筹。我们说白马蓝筹的逻辑要继续观察了，目前最确定的中期机会，反而是在成长股上。这也是我们在今年农历新年之后反复给大家提示的逻辑观点。至于更加核心的布局操作，本周电话会议上已经为学员做了重点的解读，也为大家公开了最有潜力的五虎上将名单，学员好好消化，我们在这里就不赘述了。总的来说，我们的策略和方向给大家讲得很清楚，请一定跟上节奏。热线：010-57594189





