市场正式进入牛皮行情，其实也并不意外。





市场需要权重股来维稳，而权重很多品种的技术面确实也处于底部区间。但 成交量上迟迟无法放大，也给反弹营造了很多的不确定性 。





而题材方面，一方面前期上涨确实是太过于强烈， 很多高位妖股开始炸板吃大面，另一方面权重短期维稳和站台金融开放，也确实对市场构成非常强烈的分流预期。 这两种情绪的引导下，确实是有点被殃及池鱼。





市场昏昏欲睡，导致热点方面的轮动速度极快，海南概念股，经历了前期的预期炒作、预期落空，今天又因为海南消息重燃再度启动，但是看涨停个股数量和领涨股的表现，明显比上一轮要降温很多。而前两天在市场中摇曳生姿的上证50，则再一次偃旗息鼓走出震荡。





市场的反复变幻，外围因素是一方面，不过目前看随着特朗普风口转向中东，中美贸易战的问题会出现阶段性降温。对于市场的影响反而会减弱。而受益于外围因素的黄金股， 本周学员研报提示的赤峰黄金和电话会议点名的西部黄金，都累计有10%的收益了，注意做好利润兑现， 黄金股太过依赖消息面刺激，而擦枪走火毕竟是小概率事件，要谨防利润坐电梯。





对于盘面，我们认为大家短期要多一点耐心，周一我们和大家说了，权重会有两三天的反弹，但是好看不好做，而中期真正的机会还是在成长股之中。这里面其实目前反馈的数据也证明如此。





资金仍然在借道ETF加码创业板 。4月11日，规模最大的易方达创业板ETF份额历史上首次突破60亿份，达到60.55亿份，较上个交易日增加了逾1亿份；紧随其后的华安创业板50ETF份额达到48.86亿份，较上个交易日增加逾1.7亿份，规模也创历史新高；规模第三的广发创业板ETF份额为4.77亿份，较上个交易日增加约0.8亿份。这还仅仅是短期行为，从近一个季度来看，年初至三月底，创业板走出独立行情，截至3月底，华安创业板50ETF份额从年初的2.88亿份增长至40.91亿份，激增38.03亿，比年初增加了13倍之多，特别是3月份，资金流入趋势明显。此外，易方达创业板ETF份额也从30.73亿份增至56.43亿份，增加了25.7亿份。资金转向非常明显。





而基本面上看， 创业板一季报预告显示18年一季度/17年净利同比为35%/-5%，创业板指为34%/3%，创业板50为56%/17%，盈利增速出现明显回升。



