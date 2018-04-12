【题材】





1、国家卫生健康委员会发文 优先做好家庭医生签约服务





近日，国家卫生健康委员会印发关于做好2018年家庭医生签约服务工作的通知提出，2018年将优先做好重点人群家庭医生签约服务，鼓励开展个性化签约服务，完善综合保障政策，推动家庭医生签约服务做实做细。





A股上市公司中，华平股份(300074)定增募资投资基层医疗与家庭医生服务平台建设项目。九安医疗(002432)主营家用医疗器械。









2、美国拟巨资造新超级计算机、中美争夺超算领导地位





据媒体报道，美国能源部日前宣布了一项新的超级计算机计划，预算可能高达18亿美元，并部署两套系统，其能力将比现在的计算机强50到100倍。新系统被称为E级计算机(每秒百亿亿次浮点运算)。美国能源部称新的超级计算机将巩固美国在E级计算领域的领导地位。





综艺股份(600770)与中科院计算所合资设立的神州龙芯的龙芯CPU是完全自主知识产权的高端通用处理器；中科曙光(603019)是国内高性能计算领域的领军企业，牵头的E级超算原型系统项目已于2016年启动。









3、气相二氧化硅ISO标准发布、数千亿市场望爆发





据媒体报道，我国主持制定的新一项纳米材料国际标准ISO 18473-3:2018《硅橡胶用气相二氧化硅》近日正式批准发布，比项目计划完成时间提前了7个月。这不仅标志着我国在纳米材料国际标准化领域又取得新的重大突破，而且显示我国具有自主知识产权的纳米气相二氧化硅产品在国际同类产品中具有领先地位。





硅宝科技(300019)参与国标制定并提供了产品应用技术支持；黑猫股份(002068)气相二氧化硅产能3000吨。









4、腾讯领投拼多多完成新一轮200亿融资 已成腾讯电商梦赢家





据报道，社交电商拼多多已于近日完成新一轮融资，金额在30亿美金左右，合人民币近200亿元，估值接近150亿美金，投资方包括腾讯、红杉，腾讯为领投方。据了解，成立才两年多的拼多多2017年GMV(拍下订单额)已超过1000亿，累近1.6亿。而达成同样的业绩，淘宝用了5年，京东用了10年。





上市公司中，飞科电器(603868)旗下博锐品牌在拼多多开设专卖店。，南极电商(002127)专门设计针对拼多多的渠道标牌









5、我国科学家开创第三类存储技术 写入速度万倍提升





近日，复旦大学微电子学院教授张卫、周鹏团队实现了具有颠覆性的二维半导体准非易失存储原型器件，开创了第三类存储技术，写入速度比目前Ｕ盘快一万倍，数据存储时间也可自行决定。这解决了国际半导体电荷存储技术中“写入速度”与“非易失性”难以兼得的难题。





上市公司中，丹邦科技(002618)经营范围新纳入二维半导体材料；中颖电子(300327)独董曾晓洋先生为复旦大学专用集成电路与系统国家重点实验室副主任。









6、国家存储器基地即将量产、产业链有望持续增长





11日，位于武汉M中国光谷"的国家存储器基地项目芯片生产机台正式进场安装，这标志着国家存储器基地从厂房建设阶段进入量产准备阶段，我国首批拥有完全自主知识产权的32层三维NAND闪存芯片将于年内量产，从而填补我国主流存储器领域空白。





北方华创(002371)是国产高端半导体设备龙头，产品覆盖除光刻机以外的大部分半导体生产前端设备；长电科技(600584)为封测龙头，将显著受益于行业景气回升。









7、新能源车销量快速增长、上游龙头公司业绩大增





中汽协数据显示，3月份，新能源汽车销量完成6.8万辆，同比增长117.4%,今年前三个月合计销量14.3万辆，同比增长154.3%。近一段时间来，新能源汽车产业链的好消息接连出现："双积分政策"4月起实施，合资品牌和自主品牌车企纷纷推出新能源车型。





寒锐钴业(300618)受益于三元锂电池成为动力电池主流发展方向，持续推升钴产品价格；先导智能(300450)锂电池设备业务持续快速增长；当升科技(300073)因锂电正极材料销售持续大幅增长









8、多省市疾控中心集中预警、手足口流行高峰来袭





日前，国家卫健委召开新闻发布会提示，3月份全国手足口病报告的病例已经达到2.8万例，是2月份的两倍以上，这预示着手足口病逐渐进入流行期。在手足口病患者中，EV71病毒阳性的比例是44%排名第一，在重症和死亡病例中的占比更是分别高达74%和93%。因此接种EV71疫苗有助于控制手足口病传播。





未名医药(002581)参股子公司科兴生物的EV71疫苗于2016年5月份开始上市销售；以岭药业(002603)连花清瘟胶囊对SARS、禽流感、手足口、疱疹等病毒均有明显抑制作用。









9、现场推进会召开、数字福建主题催化渐入佳境





近日，福建省委书记于伟国主持召开首届数字中国建设峰会现场推进会并讲话。据悉，首届数字中国建设峰会4月22日在福州召开，是党的十九大之后我国信息化领域最高规格的盛会，充分体现了以党中央对信息化建设的高度重视。





榕基软件(002474)正宗电子政务，数字福建标杆企业；南威软件(603636)国内领先的智慧城市服务与运营商。





【提醒】

1、成品油调价窗口

2、2018中国“互联网+”数字经济峰会召开

【要闻】

1、沪股通及深股通每日额度分别调整为520亿元人民币，5月1日起生效。

2、易刚：六月末将落实六大金融开放举措，年底将落实另外五项开放举措。

3、易纲：目前沪伦通准备工作进展顺利，争取2018年内开通沪伦通。

4、上交所：坚定不移推进资本市场对外开放，确保沪伦通准备工作及时就绪。

5、深交所：深化创业板改革 推动存托凭证试点平稳实施落地。

6、国资委主任肖亚庆：汽车国企混改将对外资开放。

7、外管局：下一步研究推进QDII改革，进一步完善QDII宏观审慎管理。

8、财政部：后续继续出台一些减费降税措施，尽早实施降低汽车等产品进口关税。

9、MSCI 5月公布A股纳入名单，未来会否把中小盘股也纳入仍在探讨。

10、首批养老目标基金完成上报。

11、乘联会：新能源乘用车3月销5.6万辆增1倍。

12、美股收跌，纳指收跌0.36%；COMEX 6月黄金期货收涨1.1%；WTI 5月原油期货收涨2.00%。

【公告：复牌】

正源股份(600321)：股票实退市风险警示，更名为ST正源 股票复牌

宏辉果蔬(603336)：停牌核查结束，股票复牌

盘龙药业(002864)：公布股票停牌自查情况，股票复牌

康盛股份(002418)：终止重组 股票复牌

民德电子(300656)：拟1.49亿收购泰博迅睿100%股权 股票复牌

必创科技(300667)：完成自查 股票复牌

ST郑煤、ST大有、ST运盛三只ST股摘帽 股票复牌

ST锐电摘星 股票复牌

【公告】

中国武夷(000797)：中标1.92亿海外项目

维业股份(300621)：中标1.16亿装修装饰工程

天海防务(300008)：签1.18亿干散货船总承包合同

碧水源(300070)：中标25.2亿PPP项目

中设集团(603018)：中标2.71亿元项目

森源电气(002358)：承接11亿元煤电厂EPC工程总包项目

嘉友国际(603871)获签重大合同 年增厚净利1亿元

天海投资(600751)：拟75亿元收购当当科文及北京当当

乐视网(300104)：睿驰汽车与上市公司无业务往来 已与债务方达成三项抵债方案

宝新能源(000690)：持股长城证券3500万股股份

金岭矿业(000655)：2017年亏损超3亿元 将实行“退市风险警示”

皇庭国际(000056)：终止筹划重大资产重组

金发科技(600143)：董事长涉嫌内幕交易，被证监会立案调查

永清环保(300187)：董事长因个人原因被要求协助调查

远大控股(000626)：子公司涉嫌操纵期货市场案 预计对去年度业绩产生重大不利影响

恒银金融(603106)澄清：公司并未参与红旗软件任何产品的研发与新产品市场推广

顶点软件(603383)提示风险：公司无区块链相关技术

【公告：一季报】

酒鬼酒(000799)：一季报预增62%-75 %

靖远煤电(000552)：一季报预增60.35 %

兴能源(000683)：一季报预增80.89%- 98.98%

天茂集团(000627) ：一季报预增172.73% - 218.18%

鲁西化工(000830)：一季报预增233%-254%

鑫茂科技(000836)：一季报预增290.46%-377.22%

深物业A：一季报业绩预减82.27%

赣能股份(000899)：一季报业绩预降64.24%–80.75%

中百集团(000759) ：一季报预计同比下滑85.29% - 79.71%

超声电子(000823)：汇兑损失增加 一季报净利预降90% -99%

【公告：年报及分红】

捷捷微电(300623)：年报拟10转9派5元

华统股份(002840) ：年报拟10转5派1.27元

中交地产(000736)：年报拟10送5派5.2元

安妮股份(002235)：2017年拟10转5

云南白药(000538) ：年报拟10派15元 证金小幅增持

光启技术(002625)：年报拟10转7派0.11元

富祥股份(300497)：年报拟10转10派5元 股东拟减持1.28%股份

中交地产(000736)：2017年度净利增长超4倍 拟10送5派5.2

三友化工(600409)：2017年净利近19亿元 同比增148%

金逸影视(002905)：拟10转6派6元 成泉资管进入十大流通股东

中国建筑(601668)：实现净利润329.4亿元

人福医药(600079)：年报拟10派1.6元，净利同比增长148.52%

民生银行(600016)上调分红预案：每10股派现升至0.90元 同时转增2股

光一科技(300356)大幅下修2017年业绩：净利润亏损3.8亿元

安洁科技(002635)：2017年净利下修至3.91亿元 主因计提商誉减值1.2亿

【公告：增减持】

美诺华(603538)：股东拟减持6%股份

新光药业(300519)：股东计划减持不超过6%股份

诚迈科技(300598)：股东南京观晨拟6个月内减持不超过1.38%股份

会稽山(601579)：股东计划减持1.97%股份

新力金融(600318)：股东计划减持不超过 2%股份

永辉超市(601933)：离职高管计划减持4564万股

【解禁股】

扬帆新材(300637)、凯普生物(300639)、星帅尔(002860)、吉比特(603444)、利群股份(601366)、诚益通(300430)、江苏中百(600200)



