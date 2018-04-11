周三，市场延续整体的震荡模式， 随着最近几天特朗普和我们在博鳌的表态，中美贸易战降温 ，不再成为制约市场最大的问题。但是显然美国方面特朗普并没有打算闲着。就在午后， 美国海军表示，美国将于当地时间周三（11日）派遣“杜鲁门号”航母开赴中东和欧洲 。此外，欧洲航空安全组织发布预警，提醒地中海东部地区飞行员未来72小时内可能会有导弹对叙利亚实施空袭。媒体昨日报道称美威胁48小时内对叙动武，俄军陆海空已处战备状态。





看特朗普的状态，会发现恐怕这次不会又是打嘴炮，大概率要亮亮拳头。这里面其实原因也无他，中期选举将至，美国在转移国内矛盾。大家看到美国的这种表现会不会有一种“对方很强大”的感觉，然而我们却觉得，这恰恰是美国衰弱的信号。





回顾人类历史上 每一次需要通过对外政策来转移矛盾，恰恰都是“老牌帝国衰弱”的象征 。最典型的两个例子，二战前德国的民粹主义如此（因为一战赔款导致的国内经济持续低迷）、近几年俄罗斯四处亮肌肉也是如此。





特朗普走上这条路线，反而说明了美国的高层开始注意到国内的一些问题无法通过有效的内政解决，因此必须通过对外作秀来维持稳定。但是无论如何，美国的目标暂时被转移到了中东，特朗普那大嘴巴就没那么多精力来跟中国折腾了……





对于股民朋友来说，国际形势太过于多变，如果看不全，盯住一个板块就对了——黄金。受到美国叙利亚局势升温的因素影响，午后黄金板块暴力拉升。恒邦、盛屯涨停， 我们为学员在本周提示的研报品种：赤峰黄金拉升7%。不过黄金股说到底对于消息面的依赖性过于强烈，所以学员们后面要做好获利了结。





指数方面，周三市场的走势明显是比昨夜美股要弱一些。这个和量能有关。早盘市场在大权重的助推下继续反弹。这个和我们的判断一致—— 短期而言，权重股因为存在护盘的需求，也要为高层的金融开放政策站台 ，仍然有反弹的需求，这里面包括中石化、一些大银行、平安、新华、中信证券在内的很多权重，在技术上确实已经走出短期支撑了。





但是中期而言，两千亿出头的成交，之所以能够显示出放量，是因为近期市场的单日成交低的离谱了，而2000亿级别，想要催生出去年那种蓝筹单边行情，难度很大。况且外围因素不稳定，对于大宗商品和对应的有色品种是有影响的。我们认为大权重只具备短期机会。





真正的中期看点仍然是在成长股这边。而短期调整其实是很好的分批进场机会。





目前在成长股调整，大权重腻歪的背景下，市场选择了高送转作为过渡性题材。今飞凯达、太龙照明等批量涨停。而围绕博鳌讲话的汽车进口减税（迪生力、中马传动、万通智控）、自由港加速开放（畅联股份、中远海科）、知识产权保护（中国科传、安妮股份、数字认证）等方向，也呈现不同程度的活跃，但是都缺少爆款的气质。



