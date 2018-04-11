



市场继续向3250附近的缺口进行推进。盘面的风格早盘又出现了两次切换，创业板从领涨两市，再到回落。主板蓝筹从开始回调，到尾盘发力。现在市场的节奏其实很混乱，都没什么持续性。高位的筹码不稳定，K线上面不断的来回包，本质上是存量盘和游资博弈的结果。但是深层来看，这种反复的对倒其实反而体现出了一种不同品种间的各司其职—— 创业板目前需要的是消化获利盘，清除高位风险。而主板权重能做的，仍然是维稳，是要从3100点确保市场杀出 。我们重申观点，短线权重维稳，中线依旧看成长股机会。我们保持之前的判断不变，





但是说实话，这种盘面对于散户投资者并不太友好，市场陷入乱战， 数字中国、北斗、知识产权、5G、特斯拉、高送甚至跌停附近开盘的海南概念都来抢夺资金。之所以市场热度提升，我们认为和博鳌论坛的讲话有关， 贸易战的突然降温带动了市场整体的风险偏好。很多倍压制的品种开始形成反弹。 但是一股脑的上涨之后难以为继的数量更多，于是形成了高位股和低位股互相打架，权重和题材互相打架的局面。





早盘看，3个复牌标的思瑞康达、阿科力、惠威科技竞价或闷或无溢价，仅惠威科技凭借高送好气氛拉升盘中上板，宣告了无脑搏傻交易者的时代过去。其次，昨日炸板大面标的，仅新疆火炬凭妖性上板，另一威唐工业上板为特斯拉利好。昨日坚挺的诚迈科技、七一二均被市场抛弃，高位股出风险，急需新妖上位。市场风格轮动速度还是太快。





所以面对这种市场，我们还是建议大家， 耐心等待回调进场的机会，不要过于盲目的进行追高操 作。





特斯拉的问题我们多说一句，目前特斯拉品种还是要警惕一点，因为不管中国市场是否开放，核心的问题不再市场开放，而是资金链要断。所以特斯拉的破产风波没有全面清除前，个股里面游资的比重会更大一些。





热点方面，金融权重的启动是一个看点，这里面金融开放是重要利好。但更重要的，恐怕是 郭嘉队配合高层的金融放开外资管制比例的政策响应 ，因此以建设银行、平安保险为首的金融板块连续2日展开拉升动作，此外房地产、石化等权重也配合动作，因此权重的反弹动作加上管理层刻意为之的窗口指导再次出炉，导致题材概念特别是妖股阵营的瓦解。不过，权重板块从当前的趋势来看，已经不再具有2017年那样的抱团取暖的土壤，在高层定调新经济发展模式下，之前的价值投资反而有点尴尬。





所以非要说看点， 短线权重股确实有看点，但是我们不建议大家过度关注，原因在于第一持续性存疑，第二很可能因此错失逢低布局成长股的机会。





中线来看， 科技概念才是一段时期内真正具备赚钱效应的板块所在 ，至于只赚指数不赚钱的上证50权重，还是负责献礼工程即可。



