【政策】





1、国家加强知识产权保护、行业迎来政策红利





XI10日在博鳌亚洲论坛中指出，今年将重新组建国家知识产权局，完善加大执法力度，把违法成本显著提上去，把法律威慑作用充分发挥出来。鼓励中外企业开展正常技术交流合作，保护在华外企业合法知识产权。





榕基软件(002474)为电子政务、信息安全等领域提供软件开发及系统集成服务，是福建省知识产权优势企业；拓尔思(300229)与国家知识产权局进行合作；美亚柏科(300188)自主研发了“数字知识产权保护平台”。









【涨价】





1、染料迎来涨价潮、行业有望迎来量价齐升





近日，全球染料和化工品迎来涨价潮。4月2日，国际染料巨头亨斯迈发出涨价通知，新的价格政策于4月8日生效。全球领先的水密集行业化学品供应商凯米拉对染料产品价格上调15-25%，涨价从4月15日起生效。国内染料企业跟风上涨，年初至今已多次提价。4月10日起分散染料再次提价3000元/吨至5.3万元/吨，去年底至今涨幅达到77%%；活性染料由2.5万/吨涨至3.1万/吨，涨幅24%。





吉华集团(603980)是分散染料龙头之一，拥有分散染料7万吨；闰土股份(002440)染料产业链龙头之一，现有分散染料产能11万吨。









2、装直检修暨加下游备货、纯喊价格持续上涨





受行业装直集中检修、下游备货需求回升等因素影响，2月份以来纯碱价格持续上涨。百川资讯数据显示，10日轻质纯碱、重质纯碱价格分别上涨1.8%、1.5%，相比去年同期涨幅在10%至20%不等。目前厂家订单多，纯碱库存下降速度快。4月以来全国纯碱开工负荷延续低位，厂家集中检修进一步扭转纯碱生产供求局势。





公司方面：山东海化(000822)、三友化工(600409)纯喊业务占比较高。









3、国际原油价格接近新高、油服设备业景气望回升





截至10日晚间发稿时，布伦特原油主力合约上涨1.7%，盘中突破每桶70美元，与今年1月创下的三年以来新高仅有1%的距离。纽约WTIWTI原油亦上涨1.6%，报每桶64.4美元，与前期高点的距离为3%。由于投资者对全球贸易争端的担忧降温，风险偏好快速修复。





油服个股：杰瑞股份(002353)、中海油服(601808)









【产业】





1、全球首款7.2英寸卷屏概念手机亮相 智能手机新潮流





4月10日，第六届中国电子信息博览会正在深圳会展中心举行，我国新型显示领军企业维信诺公司发布了全球首款7.2英寸卷屏概念机、3.35英寸柔性显示智能可穿戴手机等最新科研创新成果，引发业内关注。





上市公司中，黑牛食品(002387)募资150亿投向河北云谷第6代全柔性AMOLED生产线及增资江苏维信诺。新宙邦(300037)AMOLED阳极蚀刻液供货昆山维信诺显示技术有限公司。三利谱(002876)目前OLED偏光片主要供应维信诺等客户。中颖电子(300327)作为国内上市公司唯一的AMOLED驱动芯片设计标的，长期将受益于AMOLED市场的快速增长。









2、迅雷正在研发超级区块链 每秒可容纳百万次交易





作为当前最为前沿的创新技术，区块链被视为本届博鳌亚洲论坛上的一大热门话题。国内链圈代表性公司迅雷集团受邀参会，迅雷集团CEO、网心科技CEO陈磊出席了开幕式，并作为重要嘉宾参与4月10日的分论坛------“再谈区块链”，用区块链的视角，解读当下开放创新的大时代。陈磊表示，迅雷正在研发超级区块链，每秒可容纳百万次交易，预计五月初亮相。





上市公司中，南兴装备(002757)全资子公司唯一网络为迅雷网心科技提供IDC基础服务，迅雷为其第三大客户。金域医学(603882)参股公司联测科技获浪潮集团注资，是中国检验检测创新联合体的商业运营机构。









3、国内首家无人银行网点亮相上海 “新银行”从此诞生





据报道，近日，位于上海九江路的建设银行(601939)九江路支行，将其重新改造后的一层营业网点对外开放，这里成为国内首家“无人银行”网点。从机器人(300024)取代大堂经理开始，林立的高低柜台、忙碌的工作人员、拥挤的排队人群 已成为过去式，取而代之的是智慧柜员机、VTM机、外汇兑换机以及AR、VR等互动体验区。





上市公司中，御银股份(002177)已研发出人脸识别、指纹识别等一系列生物识别技术。天玑科技(300245)旗下天玑微联vBank解决方案结合人脸识别、声纹识别等生物特征技术，提供远程开户方案。









4、超导研究取得百年来新突破、万亿市场望爆发





据媒体报道，美国研究人员在超低温度下探测一种奇异材料时，观察到了一种新型的超导性。与迄今所见的配对电子的作用完全不同，它依赖于电子相互作用，具有较高自旋。这一研究可以称得上是近百年来超导体研究的新突破，具有令世界发生革命性改变的巨大潜力。





宝胜股份(600973)掌握了超导电缆全部关键技术，生产了中国第一根TF超导电缆；西部材料(002149)关联方西部超导是国际上唯一的低温超导合金棒材及线全流程生产企业。









5、全球智慧城市现万亿美元、市场相关公司迎机遇





Alphabet(谷歌母公司)旗下城市创新公司SidewalkLabs的CE0表示，该公司希望在今年夏天对其部分智慧城市技术进行测试，于2020年在加拿大多伦多市开建其首个智慧城市项目。中银国际研报指出，从全球范围看，智慧城市相关产业市场规模预计从2017年的4246.8亿美元增至2022年的12016.9亿美元，期间年复合增率达23.1%





银江股份(300020)：积极拓展大数据运营服务和AI在智慧城市各领域的应用等创新业务；太极股份(002368)是中国电科新型智慧城市业务的核心企业。













【提醒】





1、统计局公布3月CPI、PPI





2、中签缴款：仙鹤股份(603733)





【要闻】

1、证监会方海星：今后金融业会更强大，金融资本市场会更活跃、更发达。

2、证监会毛寒松：今年上市部将持续推进依法全面从严监管

3、证券业协会创新部通知券商，自4月11日起暂停券商与私募基金开展场外期权业务。

4、中国煤炭运销协会副主席：中国不会采取措施限制煤炭进口

5、厦门推出60条惠台举措，涵盖了厦台经济交流、文化交流合作等五个方面。

6、肖亚庆：国企应带头做好改革开放重大举措落实工作

7、国家外汇局原国际收支司司长管涛：“人民币贬值应对贸易战”言论应系少数投机者炒作

8、媒体：上交所要求部分券商提醒投资者谨慎参与交易七一二(603712)股票

9、4家公司首发上会：长城证券等3家通过，1家取消审核

10、上周新增投资者数量15.78万 ，环比减少55.49%

11、首批5G试点城市最新名单公布，今年将应用落地。

12、钢厂联手涨价，钢价逼近3900元。

13、美股三大股指均收涨近2%，纳指收涨2.07%；COMEX 6月黄金期货收涨0.4%；WTI 5月原油期货收涨3.30%。

【公告：复牌】

旺能环境(002034)：终止筹划重大资产重组，股票复牌

鲁北化工(600727)：控股股东拟混改引入战略投资者 股票复牌

惠威科技(002888)：披露股票停牌自查情况，股票复牌

瑞斯康达(603803)：披露停牌核查结果，股票复牌

阿科力(603722)：核查结束 股票复牌

ST龙力：复牌并继续推进重组 拟收购两项互联网资产

【公告】

腾达建设(600512)：中标14.4亿工程总承包项目

中原环保(000544)：联合体预中标7.6亿PPP项目

元成股份(603388)：中标5.2亿PPP项目

深圳能源(000027)：参股企业长城证券首发过会 持有发行前14.11%的股份

锦富技术(300128)：与京东之家运营服务商合作 探索智慧零售门店业务

农产品(000061)：与万科签署战略合作框架协议

中南文化(002445)：与华夏电影签订《战略合作框架协议》

青岛海尔(600690)：拟在中欧国际交易所发行D股

万达电影(002739)：前三月累计票房 29.6 亿元，同比增长 30%

大洋电机(002249)：终止18亿元可转债募资计划

美丽生态(000010)：公司资金短缺 一亿贷款已逾期

苏交科(300284)：收到关于暂停G576石河子-149团公路项目前期工作的通知

腾信股份(300392)：控股股东部分质押股份触平仓线 占总股本的23.76%

正源股份(600321)：4月12日起实施退市风险警示

【公告：一季报】

明泰铝业(601677)：一季报预增80%

新安股份(600596)： 一季报预增300%至 332%

辰欣药业(603367)：一季报预增120%到140%

泛海控股(000046) ：一季报预增约 220%～266%

长生生物(002680)：一季报预增50%-80%

华茂股份(000850)：一季报预增705.12%-741.71%

永泰能源(600157)：一季度净利预增369%-416%

雪榕生物(300511)披露一季报：净利同比增长132.28%

柳钢股份(601003)：一季报预增 368%到 499% 年报10派5元

宜宾纸业(600793)：一季报预计增利5100 万元

西部黄金(601069)：一季报预亏1750万元到2050万元

冀东水泥(000401)：一季度预计亏损超4.5亿元

株冶集团(600961)披露一季报：亏损3212万

【公告：年报及分红】

飞科电器(603868)：年报拟10派15元

水星家纺(603365)：年报拟10派5元

安车检测(300572)：年报拟10转8派2.50 元

飞鹿股份(300665)：2017年拟10转6派0.5元

佩蒂股份(300673)：2017年度净利增长33% 拟10转5派5

泸州老窖(000568)：年报拟派12.5元 证金增持至1.74%

江苏索普(600746)：2017年净利同比增244%

金晶科技(600586)：2017年净利同比增长282%

上峰水泥(000672)：2017年实现净利润7.9亿元，同比增长445.19%

基蛋生物(603387)：2017年净利同比增4成 拟10转4派4.5元

*ST平能：2017年度实现扭亏盈利4.84亿元 申请“摘帽”

浙江东方(600120)：证金大幅增持3.44%，持股增至4.69%

【增减持】

光莆股份(300632)：三家股东拟3个月内合计减持不超3%股份

三七互娱(002555)：控股股东拟减持不超过6%股份 或导致控制权发生变更

道道全(002852)：股东计划减持不超过1.3%股份

和胜股份(002824)：股东拟减持不超过股本的 1%

北斗星通(002151)：多名股东拟减持超3%

【解禁股】

洁美科技(002859)、实丰文化(002862)、拓邦股份(002139)、海兴电力(603556)



