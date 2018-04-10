周二市场最大的看点既是博鳌论坛，XI总的讲话，直接给贸易战形成降温，开放金融准入和降低汽车关税，这是很多朋友今天关注的焦点。很多人解读这是针对特朗普贸易战焦点的一次主动让步。我们觉得不尽然。







第一，开放金融准入和汽车关税，这两个问题，我们在此前的贸易战文章中给大家做过非常系统的分析——这两点，其实恰恰并非是贸易战的最直接核心。金融准入是一定要逐步开放的，因为我们的市场如果想要真的国际化，让我们的企业能够融到国际钱，那么必须寻找新的增量资金，开放准入和近几年连续推进的陆股通以及MSCI其实是异曲同工。而且这里面大家不要忘了还包含着一个潜台词——开放准入，但是开放到何种力度，有何种标准，以何种节奏开放，这些并没有名言，而我们认为，只要规则还掌握在我们自己手里，开放反而是好事，也是最好的出路。





而汽车方面，同时我们也给大家讲过，开放中国汽车市场，减税，并非是海外品牌的长远福利。因为目前传统燃油车停产停售的预期已经存在，新能源上面我们已经占据了全球的第一梯队，国家这个位置减税，其实也是很好的在新的汽车市场引入鲶鱼。这不是坏事，上个月底，吉利老总李书福刚刚再一次研讨会上指出行业乱象：有些企业拿到了新能源汽车生产资质，却根本没有实力生产汽车，而是借着‘资质’四处找投资；而很多有能力、想要生产新能源汽车的企业，却得不到生产资质。这个背景下，引入鲶鱼效应，反而有利于保证中国新能源车的竞争力进一步提升。





第二，即便大家理解为一次缓和信号，也并非是直接的让步。这里面我们换个角度考虑，在特朗普推特示好之后，我们的让步其实恰恰是给予了美国国内的“亲中派”一把反对特朗普利器，昨晚FBI突袭了特朗普私人律师的办公室，这件事其实反映出了白宫内部的对立和割裂。有了这个甜枣之后，如果特朗普继续一意孤行，那都不需要我们继续打闷棍，美国国内的对立都会更加严重！





其实抛开这两点不谈，今天在博鳌讲话上还是有新的亮点，比如说对于知识产权的表态。也是受此影响，午间知识产权品种暴涨，美中不足是知识产权题材，现在个股太少了，安妮股份(所收购的畅元国讯涉及采用DCI进行版权确权登记业务)，中国科传，光一科技，拓尔思，创业黑马，还需要挖掘更多标的才能形成炒作氛围。否则看上去仍然是一盘散沙。





另外一个方面就是昨天暴涨的海南板块，有朋友问海南板块今天怎么歇菜了，我觉得正常，今天上演跌停潮，具体理由是演讲并没有涉及海南。当然这并不意味着之前的传闻都是假的。但是我觉得也应该给大家提个醒——海南板块的走势恰恰说明了一个道理，凡事不能太尽。大家在操作的过程中，其实反而应该特别规避消息兑现的时间点。因为所谓兑现并不是每一次都能够形成超预期。而一味地去赌超预期，并非是投资所为。





最后，沪指今天微放量形成小级别突破，昨天晚上在节目里面说了一下——很多的权重品种已经企稳，这里面比较典型的比如中国石化、中国平安、新华保险、中信证券等等。我们之前说过看，慢牛仍然是今年的政治任务，而在这个前提下，上证50就不能彻底走坏。所以超短线，针对上证50的反弹仍然会持续。但是大家不要认为风口再次转向，我们仍然认为中长期的机会再创业板的题材股之上。





昨晚我们的电话会议圆满召开，已经为学员重点解读了二季度我们的操作策略以及接下来重点要关注的几个时间窗口，包括我们认为二季度真正可能出现黑天鹅的时间点。同时也为大家剖析了五虎上将个股的投资逻辑和主要看点。学员要好好地消化我们的策略，大家一起收获“盛夏的果实”。热线：010-57594189